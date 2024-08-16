Навчальний рік 2024: скільки обійдеться зібрати дитину до школи

За даними Державної служби статистики України, щороку до школи готується близько 4 мільйонів учнів, закуповуючи необхідну канцелярію, одяг та техніку.

Традиційно, чим ближче до навчального року, тим актуальніше для батьків питання збору дітей в школу. І хоча зазвичай лише в серпні кількість оголошень у категорії "Шкільні товари" зростає до пікового рівня, цього року вже в липні було опубліковано на 7% більше оголошень, ніж рік тому.

Тож попри те, що частина школярів все ще лишаються на дистанційному навчанні, асортимент у цій ніші продовжує зростати.

Проте разом і з кількістю пропозицій зросла і медіанна ціна на товари в деяких категоріях. Серед оголошень з продажу нового одягу ситуація зараз виглядає так:

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Дитячі туфлі коштують на 8% дорожче ніж у 2023, медіанна вартість складає 350 грн.

Вартість кросівок піднялась на 14% і складає 530 грн.

В середньому на 7% піднялась ціна і на одяг – дитяча сорочка цьогоріч коштує 250 грн, спортивний костюм 450 грн, штани 275 грн, а джинси 300 грн. Медіанна ціна вишиванки становить 450 грн.

Загалом, аби вдягти дитину до школи, батькам доведеться витратити приблизно 2 605 грн.

Що стосується шкільного приладдя, динаміка зміни цін дещо краща – здорожчання в категорії відбулось в середньому лише на 5%.

Цього року вартість ортопедичного рюкзака складає 999 грн.

Сумка для спортивної форми вартує 200 грн.

Пенал, разом з набором кольорових олівців коштуватиме в середньому 308 грн.

На ланчбокс потрібно буде витратити 195 грн.

Тека для зошитів коштуватиме 60 грн, так само як і минулого року.

Разом – 1 762 грн.

Беручи до уваги той факт, що станом на 2024 рік в Україні лише 55% шкіл працюють очно, важливим пунктом підготовки до школи є купівля планшета чи компʼютера (ноутбука) учням, для створення комфортних умов для підключення на онлайн-заняття.

Медіанна вартість планшета станом на липень 2024 року складає 2 400 грн.

Ціна ноутбука в середньому складає 6 750 грн. Найбільша кількість оголошень розміщення із пропозиціями брендів HP та Asus.

Загальна ціна, яку доведеться заплатити за купівлю шкільного приладдя до школи разом з одягом складає 4 367 грн. У разі ж, якщо учню потрібен і ноутбук для онлайн-навчання, то загальна середня вартість зросте до 11 117 грн.

Проте важко точно орієнтуватись саме на таку вартість, оскільки якщо дитина йде не в перший клас, купівля деяких речей не знадобиться, або ж навпаки, щось потрібно буде купити в кількох екземплярах.

Також, якщо обирати товари серед таких, що були у використанні, можна зекономити до 40% від вартості подібних нових товарів.

Підсумовуючи, підготовка до навчального року 2024 стане дещо дорожчою, ніж торік. Це викликано як загальним підвищенням цін на товари, так і зростанням супутніх витрат в Україні – логістики, через підвищення цін на пальне, підвищення закупівельних цін, через здорожчання долара тощо.

Для багатьох родин ці витрати стають серйозним фінансовим викликом, змушуючи шукати шляхи економії, серед яких купівля вживаних речей. Попри це, підготовка до школи залишається важливим етапом у житті кожної дитини.