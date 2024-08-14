Про українське вино та ставлення до його виробників у Франції

Корпорація "Укрвинпром" проводить щорічний, вже третій, відбір на конкурсі "Українське вино – частина світової культурної спадщини вина La Cité du Vin".

Вина переможців отримують статус офіційних амбасадорів нашої країни та стають частиною колекції музею вина в Бордо.

Наприклад, торік українські вина-амбасадори представляли під патронатом президента Франції Емманюеля Макрона на традиційних виставках Wine Paris та Vinexpo Paris, в Університеті Сорбонни та на багатьох дипломатичних заходах.

Топменеджери La Cité du Vin – генеральний директор Філіп Массол, керівник з питань виноробного партнерства Флоранс Маффран та керівник відділу сомельє Елоді Гратуз розповіли "Укрвинпрому" чим особливі українські вина та що дає їхнім виробникам участь у конкурсі.

Чим займається La Cité du Vin

Музей нового покоління La Cité du Vin в Бордо був відкритий у 2016 році. Установою управляє приватний Фонд винної культури та цивілізації вина.

Щороку центр приймає в середньому 500 000 відвідувачів з різних країн світу, та понад тисячу французьких та іноземних журналістів. Також щорічно там проводять близько 400 статусних приватних заходів.

В музеї проходить постійна виставка Via Sensoria – унікальний тур невеликої групи до 15 осіб у супроводі сомельє, протягом якого відвідувачам пропонуються чотири вина з усього світу (або оригінальні безалкогольні напої), які асоціюються зі світом мистецтва та чотирма порами року. Також проводяться дегустаційні майстер-класи з ефектом повного занурення.

Відкриття світового винного розмаїття було б неможливим без участі близько п'ятдесяти партнерів з усього світу, серед яких міжпрофесійні організації, асоціації, та установи, такі як зокрема й "Укрвинпром".

Що мотивує виноробів представляти свою продукцію в музеї La Cité du Vin

Передаючи вина до La Cité du Vin, винороби надають цінні докази різноманітності світової культурної спадщини виноробства. Протягом року партнери пропонують "вина-амбасадори", які представляють типовість, якість та різноманітність вин з їхньої країни або регіону.

Ці вина пропонуються в різних зонах музею. Щоденна добірка з 15 вин з різних країн світу пропонується на завершення відвідування постійної виставки або в рамках дегустаційних майстер-класів. У певні періоди протягом року відвідувачі можуть бути здивовані, відкривши для себе вино з України.

Чи є інтерес до українських вин у світі

Поки що українські вина маловідомі, але вже високо оцінені публікою. Відвідувачі завжди приємно здивовані та зачаровані різноманітністю стилів, які пропонують українські винороби, як на основі міжнародних, так й місцевих сортів винограду.

Окрім червоних та білих, високо оцінені ігристі вина за їхню свіжість та складність. Попри руйнування, спричинені війною, українське виноробство демонструє стійкість, свою справжню ідентичність та оригінальність.

Чим важливий національний відбір офіційних вин-амбасадорів в Україні

Цей відбір дозволяє позиціонувати українське вино як універсальне надбання, визнане серед виноробів-партнерів la Cité du Vin.

Кожна дегустація українських вин надає можливість відвідувачам та команді сомельє la Cité du Vin обмінятися думками та відкрити для себе все розмаїття української виноробної культури з її специфічними сортами винограду, терруарами та кліматом.

Для Фонду також важливо долучитися до героїчної праці українських виноробів у такий важкий період.

Інформаційні партнери проєкту – "Українська правда", Dico du Vin (Франція), PostEat, PR-Service.