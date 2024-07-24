Починається відбір "амбасадорських" вин 2024 року

22 липня корпорація "Укрвинпром" як офіційний партнер-амбасадор Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin (Фонд винної культури та цивілізацій вина) і його культурного центру La Cité du Vin, відкрила реєстрацію заявок українських виробників.

Відбір офіційних вин-амбасадорів України проводиться в межах ініційованого "Укрвинпромом" і Дипломатичною академією Міністерства закордонних справ міжнародного проєкту "Українське вино – частина світової культурної спадщини вина La Cité du Vin" вже втретє.

Вина, що отримують статус офіційних амбасадорів країни, стають частиною колекції центру La Cité du Vin, який є найбільшим у світі музеєм виноробства. Там їх пропонують для дегустації відвідувачам і спрямовують на престижні спеціальні заходи.

Переможці відбору 2023 року були представлені під патронатом президента Франції Еммануеля Макрона на щорічних виставках Wine Paris і Vinexpo Paris, в Університеті Сорбонни та на дипломатичних заходах.

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Нагородження переможців відбору на урочистій церемонії у Дипломатичній академії МЗС відбудеться 30 серпня. За підсумками відбору колекцію у складі 21 зразка вин українського виробництва, які одержать статус Ukrainian Wine Ambassador 2024 передадуть до La Cité du Vin.

Інформаційні партнери проєкту – "Українська правда", Dico du Vin (Франція), PostEat, PR-Service.