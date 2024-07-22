Сьогодні кожен бізнес може стати ветеранським

Поки ветерани захищають українські землі, деякі підприємці — захищають полички супермаркетів… від ветеранського бізнесу. Але нема проблеми в тому, коли розумієш, що кожен бізнес сьогодні може стати ветеранським, потрібно лише приєднатися до лав Сил безпеки та оборони та отримати УБД.

"Цивільний" vs "Ветеранський"

Склалася дивна ситуація, "цивільні" бізнеси побачили у підтримці "ветеранського" шляхом брендингу їхньої продукції знаком "Створено Захисниками — "викривлену конкуренцію", "сегрегацію" та найбільшу проблему у ритейлу, в якого "зайвих" полиць не буває, а для ветеранів так тим паче, виявляється.

Майже три роки тому ми з командою Міністерства у справах ветеранів України, фактично напередодні повномасштабного вторгнення, придумали бренд для ветеранської продукції та послуг "Створено Захисниками". І, як наслідок, наша ідея майже не встигла втілитися у життя, бо пріоритети були зовсім інші.

Звісно, те, що дискусія відбувається — це добре. Є відчуття, що ветеранські виробники нарешті вийшли на рівень, коли в них побачили загрозу. Але варто вже зараз розставити всі крапки над "і", щоб не забувати, завдяки кому ми живемо.

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Кожен бізнес може стати ветеранським і брендуватися "Створено Захисниками"

По-перше, сьогодні ніхто і нікому не заважає поставити на паузу бізнес та піти захищати країну. І через якийсь час — отримати статус учасника бойових дій — тобто ветерана/ветеранки. Більше того — багато хто саме так робив протягом понад 10 років російсько-української війни.

По-друге: ставши до лав Сил безпеки та оборони, підприємницька діяльність заборонена для військовослужбовців ЗСУ, НГУ. Тобто військовослужбовці не просто роблять паузу, а — закривають бізнес. Самоусуваються із конкуренції та захищають своїх рідних, свою землю.

По-третє: частина ветеранів та ветеранок, звільнившись зі служби, прагнучи нових перспектив та гідного життя для своїх рідних — відкривають бізнес із нуля.

Держава підтримує ветеранське підприємництво

Зараз наша держава, попри війну і загалом дуже складну ситуацію, намагається підтримувати ветеранський бізнес фінансово на основі конкурсних програм. Зокрема, при Мінветеранів діє Український ветеранський фонд, який надає ветеранам-підприємцям фінансову підтримку від 500 тисяч до 3 мільйонів грн.

Наскрізний пріоритет нової команди Мінветеранів відійти від декларативних пільг і надати ветеранам і ветеранкам можливості. Принцип "вудка замість рибки".

Це про економічну безбарʼєрність та надання ресурсів тим, хто цього потребує. Тут держава допомагає з цим уже. До цих процесів, окрім Мінветеранів, також долучаються Міністерство економіки України, Державна служба зайнятості, Міністерство аграрної політики та продовольства України , іноземні донори.

Ветерани мають право монетизувати свій бойовий досвід

Якщо говорити про бренд "Створено Захисниками", то тут різниця між "ветеранським" та "звичайним" бізнесом — лише УБД. Все інше — в межах правового поля. Це стосується конкуренції на ринку, потрапляння на полиці супермаркетів, відповідності стандартам якості.

Один із перших, хто отримав знак "Створено Захисниками" у 2024 році — ветеран Артур Войтюк, засновник виробництва кави та мерчу COMMANDO COFFEE CO, каже: "Я хотів бренд "Створено Захисниками" отримати не для того, щоб висвітлити себе і свою діяльність як найкращу у світі. Ні. Головною метою було показати людям, що захисники створюють щось класне. Вони також створюють".

Брендом "Створено Захисниками" ми допомагаємо підсилити ветеранів-виробників на ринку, робимо їх впізнаваними, допомагаємо посісти місце на полиці. І тут важливо розуміти, що і так велика кількість ветеранської продукції була і є в супермаркетах.

А знак лише підсвітить, що ось ця продукція, яку ми хочемо купити, вироблена захисником чи захисницею або мамою, татом, дружиною чи чоловіком полеглих героїв.

"Звичайному" бізнесу не треба бачити у "ветеранському" конкуренцію. Наша країна так чи інакше буде країною ветеранів та ветеранок, а отже ветеранський бізнес сам по собі "захопить" ринок та буде розвивати нашу економіку.

Щоб не бути голослівним, давайте глянемо на дослідження. Досвід США тут показовий. Наприклад, опитування Megaphone of Main Street: Unsung Entrepreneurs, де взяли участь понад 3000 підприємців, показало, що 9,1% малих підприємств США належать ветеранам, вони генерують 1 трильйон доларів щорічних надходжень і надають роботу майже шести мільйонам американців.

Ветеранський бізнес в Україні може стати і вже стає одним із дієвих поштовхів для поповнення та розвитку економіки країни та забезпечення своєї родини. Це закономірний процес. І боятися такої конкуренції "цивільним" бізнесам не варто.

І найважливіше: ветерани та ветеранки мають виняткове право – монетизувати свій воєнний досвід і робити це частиною особистого бренду чи свого бізнесу.