Тенденції на ринку подобової оренди житла в Україні

Наразі на ринку подобової оренди в Україні закінчується фаза міжсезоння. Це видно за кількістю відгуків на оголошення про здачу нерухомості, кількість яких активно почала зростати ще з березня-квітня.

Загалом це щорічна тенденція, коли з приходом тепла люди активніше починають виїжджати на вихідні за місто або в інші регіони.

Як змінювалась ситуація на ринку подобової оренди від початку війни?

Станом на березень 2022 кількість оголошень про подобову оренду по Україні становила понад 14 тисяч, відгуків – понад 2 мільйони. Тобто попит перевищував пропозицію у понад 14 тисяч разів.

Найбільше пропозицій про подобову оренду квартир на той час було у Київській (2 144 оголошення), Одеській (1 517 оголошень) та Дніпропетровській областях (1 422 оголошення).

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Відгуків від користувачів на пропозиції найбільше зафіксували у Львівській (327 тисяч відгуків на оголошення при кількості пропозицій трохи більше, як тисячу), Хмельницькій (222 тисячі відгуків на 315 пропозицій подобової оренди) та Закарпатській областях (210 тисяч відгуків на майже 300 оголошень).

Вже за рік, станом на березень 2023 року, ситуація на ринку подобової оренди в Україні була такою: пропозиція у порівнянні з 2022 роком зросла на 16% та становила 16,3 тисячі оголошень, кількість відгуків зменшилась майже вдвічі – до трохи більш як мільйона.

Лідирували за кількістю оголошень подобової оренди квартир Київська (2 818 оголошень), Львівська (1 543 оголошення) та Дніпропетровська області (1 416 оголошень).

Щодо попиту, то найвищий запит на подобове житло спостерігався у Львівській (327 714 відгуків на пропозиції), Київській (107 322 відгуки на оголошення) та Дніпропетровській області (87 097 відгуків на оголошення).

Як ситуація по Україні на ринку подобової оренди виглядає цьогоріч

Кількість пропозицій подобової оренди станом на березень 2024 року зросла до 19 тисяч, відгуки кількісно знаходяться на рівні 2023 року та становлять трохи більше мільйона. Як і минулого року лідирують, як за кількістю пропозицій, так і за кількістю відгуків:

Львівська область (1 072 пропозиції та 327 714 відгуків на них),

Київська область (2 978 пропозицій та 121 613 відгуків),

Дніпропетровська область (1 595 пропозицій та 71 950 відгуків).

Зрозуміло, що воєнний стан спровокував регіональні перекоси в попиті на подобову оренду. Проте в Харкові чи інших прифронтових містах цей тип оренди продовжує функціонувати.

Подекуди пропозицій навіть більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Наприклад, станом на березень 2024, кількість оголошень про подобову оренду квартир у Харківській області становить 1 049, в той час, як для порівняння у Львові – 1 072.

Тобто різниця, враховуючи безпекову ситуацію та близькість до фронту є несуттєвою. Щодо попиту, то він звісно нижчий, ніж у Львові, проте все ж на досить хорошому рівні та становить по всій Харківщині 28 916 відгуків на пропозиції подобової оренди у місті.

Здебільшого його забезпечують журналісти, волонтери та військові, які приїжджають в робочих цілях у східні та південні області та мають потребу в оренді подобового житла.

Яка ситуація з подобовою орендою у Києві та Львові

У найближчі місяці, починаючи вже з травня, традиційно очікується стрімкий ріст попиту на подобову оренду. Передують цьому свята, початок періоду відпусток, збільшення активності по робочих поїздках. Тому наразі ми проходимо фазу своєрідного "старту" перед високим сезоном, який цьогоріч, за очікуваннями, має бути дуже вдалим.

Наразі у Львові кількість активних пропозицій, за даними з OLX Нерухомість, більша, ніж до початку великої війни. І це не внаслідок "стрибків" від вимушених переміщень українців. Ситуація на ринку подобової оренди у Львові вийшла на плато і стабільно нараховує від 1 000 пропозицій щомісячно.

У Києві кількість пропозицій подобової оренди більша, ніж у Львові й вийшла на рівень понад 2 000 оголошень ще у січні та з місяця до місяця показує стабільний ріст. Тобто ще на початку року вдалось вийти у кількості пропозицій на довоєнний рівень.

Якщо візуалізувати в діаграмі зростання кількості оголошень про подобову оренду в Києві від початку року, то можна було б побачити криву, яка здіймається вгору, що є гарним показником.

Якщо ситуація на ринку залишиться без будь-яких зовнішніх різких змін, повʼязаних з воєнно-економічною ситуацією, то цьогоріч в липні-серпні є можливість отримати нові рекордні показники попиту та пропозиції у сегменті подобової оренди.

Як внутрішній туризм впливає на подобову оренду: як це було до війни та, яка ситуація зараз

Звісно, чи не найбільший вплив на ринок подобової оренди має внутрішній туризм, який значно пожвавився у більшості регіонів після початку повномасштабного вторгнення.

Як правило, зараз внутрішній туризм впродовж усього року характерний для Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Звісно, є великий негативний контекст – пожвавлення відбулось після початку повномасштабного вторгнення та обмеження на виїзд за кордон, що спонукає багатьох обирати внутрішній туризм замість закордонного відпочинку.

Проте позитивна сторона ситуації – це розвиток цієї галузі, прихід інвестицій, запуск багатьох нових комплексів відпочинку, створення робочих місць та збільшення кількості сплачених податків.

Внутрішній туризм, ситуація на ринку подобової оренди, покращення інфраструктури у популярних містах – все це дуже взаємоповʼязано. Тому сподіваємось, що ринок подобової оренди показуватиме стабільний розвиток, а ситуація в країні сприятиме цьому.