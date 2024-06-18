Революція в індустрії напівпровідників: зростання на 50% завдяки ШІ

Індустрія напівпровідників лідирує за темпами зростання в технологічному секторі, отримуючи значний імпульс від активного розвитку генеративного штучного інтелекту (ШІ).

З початку року індекс Philadelphia Semiconductor зріс більш ніж на 15%, а глобальний індекс MSCI All Country World IT (глобальний індекс акцій в інформаційно-технологічному секторі) — на 10,1%. З жовтня минулого року приріст становить 51% і 31% відповідно.

Попри значне зростання, за прогнозами експертів, у найближчому майбутньому індустрія напівпровідників продовжить випереджати інші сектори — зокрема за динамікою зростання виручки. Вона матиме високу операційну рентабельність і стійкі фінансові показники.

Цього року очікується зростання прибутковості глобальних напівпровідників на 50%. Акції TSMC досягли нових максимумів завдяки 60%-му зростанню квітневих продажів порівняно з минулим роком.

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Це підкреслює вигоду від стійкого попиту на ШІ, особливо після збільшення капітальних витрат великими технологічними компаніями у першому кварталі.

Основна частина капітальних вкладень спрямована на ШІ-обчислення. Прогнозується, що зростання прибутку в цьому сегменті становитиме 50% цього року і 25% у 2025 році. Це відповідає нашим оцінкам глобального зростання доходів у сфері технологій на 20% цього року і 15% наступного.

Високий попит на високопродуктивні обчислення, засновані на ШІ і хмарних технологіях, стимулює попит на серверні рішення і мобільні чіпи, відводячи пріоритет ринку ПК на другий план. На ринку останнім часом спостерігається внутрішня конкуренція між фінансуванням традиційних процесорних обчислювальних потужностей та технологій, орієнтованих на ШІ та портативні пристрої.

У Samsung, наприклад, спостерігається ефект "канібалізму", коли виробництво мобільних чіпів завойовує частку ринку традиційної електроніки. Це загальна тенденція, пов'язана з домінуванням мобільної техніки над стаціонарною, що призводить до того, що продуктивність мобільних пристроїв часто не поступається стаціонарним.

Історично програмне забезпечення показує найбільшу операційну рентабельність у технологічному секторі — близько 35%. За ним йде напівпровідникова галузь з рентабельністю близько 25-30%. Однак, за нашими оцінками, завдяки сильній ціновій політиці та високій операційній ефективності, операційна рентабельність напівпровідникового сектора може зрости до 35% цього року і до 37,5% у 2025 році.

Такі структурні фактори, як розвиток штучного інтелекту, хмарних технологій і збільшення вмісту кремнію в чіпах, стануть ключовими драйверами зростання ринку напівпровідників.

Раніше компанії з сектора напівпровідників більшою мірою належали до вартісного інвестування, але зараз є лідерами growth сектору. Однак завдяки дисципліні капітальних вкладень і сильній ціновій політиці фінансові результати швидко покращуються.

Очікується, що маржа вільного грошового потоку збільшиться з 15% у 2023 році до 20% цього року і до 25% у 2025 році. Це дозволить напівпровідниковим компаніям збільшувати розподіл коштів та інвестувати в стартапи.

Попри процеси деглобалізації та геополітичну напруженість, акції компаній, які працюють на цьому ринку, досягли рекордних значень. Наприклад, капіталізація NVIDIA складає близько $3 трлн, що робить її третьою за величиною компанією в світі за ринковою вартістю.

Однак досвід кінця 2021 року показав, що навіть найсильніші акції не можуть безкінечно зростати в ціні. Ринок рано чи пізно почне їх переоцінювати, приводячи до більш справедливих цін.

Економічна ситуація зараз неоднозначна: є ознаки рецесії, але корпоративні прибутки залишаються високими. Це викликає певну настороженість серед інвесторів. Тим не менш, ми вважаємо, що такі компанії, як Micron, AMD, Analog Devices, Onsemi та Microchip Technology, представляють хороші можливості для інвестицій за поточних умов.