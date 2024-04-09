"Барометр економіки". Чого очікувати від сезону квартальних звітів найбільших американських компаній?

Цей тиждень відзначається початком звітностей за перший квартал 2024 року - періодом, коли більшість публічних американських компаній анонсують свої фінансові результати за квартал.

Сектори економіки, на які варто звертати увагу

Цьогорічний сезон розпочинають у п’ятницю (12 квітня) такі системоутворюючі банки, як: JPMorgan, Citigroup та Wells Fargo. Загалом результати діяльності цих банків є критично важливими, адже вони самі по собі є чутливим до змін в макроекономіці, що опосередковано вказує на наявність проблемних місць.

Особливу небезпеку в фінансовому секторі наразі становлять регіональні банки, які мають велику частку наразі проблемних кредитів в комерційній нерухомості (близько 30% у загальному кредитному портфелі).

Фактор стану даних регіональних банків буде також важливим, адже він напряму вказуватиме на стабільність частини банківської системи США. Більшої уваги цьому питанню надає нещодавня криза з NYCB, яка прямо вказала на потенційні ризики в діяльності банків.

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Причина проблемності кредитів на комерційну нерухомість:

Багато комерційних кредитів було видано під час нещодавнього періоду історично низьких відсоткових ставок. Враховуючи те, що зміна відсоткових ставок в економіці за останні 3 роки радикально змінилась, позичальники будуть змушені рефінансувати їх за значно вищими відсотковими ставками.

До прикладу, останні дані вказують на те, що доларова сума безнадійних кредитів на комерційну нерухомість перевищила резерви на покриття збитків, які мають великі банки, оскільки все більше позичальників не встигають своєчасно здійснювати платежі.

Також не менш важливим є вихід звітностей групи компаній Magnificent 7, домінування якої, хоч останнім часом і почало трохи слабшати, проте продовжує займати високу частку в структурі фондового ринку США.

Така висока концентрація в цих компаніях і пояснює важливість їхніх звітностей, що напряму впливає на котирування фондового ринку.

Ключовими для аналізу стану економіки і подальших перспектив росту фондового ринку також стануть компанії, які є чутливими до змін в економічній активності, такі як Consumer Discretionary чи Industrials.

Саме ці сектори економіки відображають настрої споживачів, їх схильність до нових покупок та рівень капітальних інвестицій компаній. Традиційно цікаво буде подивитись на звіт компанії FedEx (а-ля "барометр економіки"), яка на попередньому звіті вказувала на зниження темпів росту виручки.

Можливі потенційні ризики щодо прогнозів самих компаній

Першим фактором є інфляція, яка мала негативні тренди у січні-лютому. Сервісна інфляція, яка виявилась стійкою за останні два місяці, а також ризик повернення товарної інфляції через ріст цін на основні матеріали для випуску товарів - є одними з головних ризиків для корпоративних прибутків.

Не менш важливим є фактор впливу тенденції щодо зниження прибутків на рівень найму нових працівників. Цей фактор також прямо вказує на наявність можливої рецесії в майбутні квартали.

Адже останні дані щодо пошуку нової роботи, зниження full-time зайнятості і зменшення планів щодо найму самими компаніями, ймовірно, вже вказують на перші реакції компаній щодо зайнятості. Таким чином, важливим буде пошук відповідей на наявність продовження даної тенденції.

Чи змінились прогнози з кінця сезону звітностей за за 4 кв. 2023 року?

Загалом впродовж першого кварталу аналітики знизили прогнози EPS (прибуток на акцію) меншою мірою ніж зазвичай - на 2.5% (з 31 грудня до 27 березня), що на 1.2% менше, ніж у середньому за останні 5 років.

7 з 11 секторів відчули зазнали пониження своїх EPS, у яких лідерами стали Materials (-13.0%) та Energy (-12.3%), найвище підвищення EPS, було зафіксоване у Communication Services (+2.2%).

Не зважаючи на значні зміни макроекономічних прогнозів, зміни в прогнозованих прибутках на 1 кв. 2024 року з початку року відбулись на рівнях нижче за 5-річне середнє значення

При цьому найбільших змін зазнали циклічні сектори економіки, зокрема сектор Materials, Energy і Industrials

Проте, не дивлячись на вищезгадану динаміку, важливим фактором залишається те, що різниця між небухгалтерським прибутком (non-GAAP EPS) та бухгалтерським прибутком (GAAP EPS) - продовжує зростати.

До прикладу, 24 з 30 компаній, що входять до DJIA (Dow Jones Industrial Average) мають медіанну різниця між показником non-GAAP EPS та GAAP EPS в 31,0%, що перевищує медіанну різницю за 5 років у 11,7%.

Важливість такої різниці говорить про те, що non-GAAP EPS не включає негрошові або нерегулярні витрати, тож надають більш чітку картину результатів діяльності, але водночас - можуть коригувати EPS, щоб збільшити прибуток на акцію.

Цього кварталу такий тренд великого розриву, що почався ще в 2 кварталі 2023 році - може продовжитись, що говоритиме про погіршення якості прибутків.