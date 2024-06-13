Як змінилася процедура військового обліку та бронювання працівників

З початком 2024 року законодавство про мобілізацію та військовий облік зазнало суттєвих змін. Ці зміни стосуються як процедури військового обліку, так і порядку оповіщення та призову громадян на військову службу.

16 травня Кабінет Міністрів прийняв такі дві нові постанови:

Зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів - постанова №563 ;

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період - постанова №560 . Цей порядок передбачає: 1) процедуру оповіщення військовозобов’язаних, їх прибуття до ТЦК та СП, процедуру перевірки військово-облікових документів, уточнення персональних даних та внесення відповідних змін у військово-облікові документи; 2) процедуру надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення; 3) організацію медичного огляду для визначення придатності до військової служби; 4) процедуру оформлення призову на військову службу під час мобілізації; 5) механізм відправлення до місць проходження військової служби.

Частина змін, на яку очікували представники бізнесу, реалізовані або плануються до реалізації ближчим часом, зокрема е-бронювання, продовження до 1 року терміну бронювання працівників тощо.

Фахівці аналітичних центрів Економічної експертної платформи у співпраці з Help – Hilfe zur Selbsthilfe провели дослідження найбільших проблем у сфері бронювання військовозобов'язаних, новацій законодавства та інших НПА і надали рекомендації щодо критичних змін до законодавства та підзаконних актів.

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Що потрібно знати керівникам компаній?

У разі отримання розпоряджень районних (міських) ТЦК та СП або розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) щодо оповіщення військовозобов’язаних про їх виклик, керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення військовозобов’язаних;

здійснити оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом доведення цього наказу (розпорядження) та вручення повісток під їх особистий підпис , а у разі виконання такими особами дистанційної, надомної роботи, у період їх тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні - рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення у частині, що стосується їх прибуття до ТЦК та СП у визначені строки;

надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та відповідну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК та СП;

забезпечити прибуття військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору районних (міських) ТЦК та СП або військових частин;

невідкладно інформувати відповідний ТЦК та СП про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Крім того, щороку до 25 січня списки персонального військового обліку та відомості оперативного обліку підписуються керівником підприємства, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку, та реєструються в установленому порядку в службі діловодства.

Щодо військового обліку

Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або в електронній формі), разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП чи поліцейського, а також представника Держприкордонслужби.

Військовозобов’язані мають уточнити свої персональні дані через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного, або у ТЦК та СП протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації.

Військовозобов’язані, у яких відсутній (які втратили) військово-обліковий документ, уточнюють свої облікові дані у ТЦК та СП за місцем свого перебування або місцезнаходження. У такому разі під час уточнення облікових даних їм оформляється військово-обліковий документ.

Важливо! Під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник ТЦК та СП зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком).

Якщо вам видають повістку?

Для вручення повісток "на вулиці" створюються спеціальні групи оповіщення у складі військовослужбовців, поліцейських та представників місцевої влади. У разі, коли до складу групи оповіщення входить представник районного (міського) ТЦК та СП, повістку військовозобов’язаному повинен вручати лише представник такого центру.

Під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації представником ТЦК та СП або поліцейським.

У разі відмови військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення.

Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину. Цей Акт потім подається керівнику ТЦК та СП для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

У разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК та СП на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відмова від повістки на оновлення військово-облікових даних тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Аналогічна адміністративна відповідальність настає також у випадку отримання та ігнорування такої повістки.

Якщо ж говорити про відмову від проходження ВЛК або ж уже відмову від мобілізаційного розпорядження (бойової повістки), то за таку відмову настає кримінальна відповідальність.

Дії із відмови від мобілізаційного розпорядження можуть кваліфікуватись як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову під час мобілізації.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, визнаються: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Як тепер із відстрочкою для студентів та аспірантів?

За наявності підстав для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії ТЦК та СП або його відділу відповідну заяву, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку.

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури подають довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Важливо знати, що такої довідки в цій електронній базі не передбачено, тому сформувати її наразі неможливо!

Загалом обидві новоприйняті постанови містять певні дублювання та неузгодженості, що потребують подальшого доопрацювання документів. Однак найбільш критичними залишаються питання щодо забезпечення належної електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних.

Передусім це стосується налагодження нормальної роботи застосунку Резерв+, а також внесення необхідних змін до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Бронювання працівників по-новому

З дня на день очікується пакет змін до постанови Кабміну №76, який передбачатиме одночасне введення в дію 2-х порядків: оновленого Порядку бронювання та нового Порядку бронювання засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (так зване е-Бронювання).

У першому з них не буде передбачено мобілізаційних завдань як підстави для бронювання, проте буде надана можливість бронювання усіх без винятку кінцевих бенефіціарних власників підприємств, незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. У порядку е-Бронювання будуть реалізовані пропозиції бізнесу пришвидшити та дебюрократизувати процес бронювання, забезпечити бронювання через Портал Дія за одну добу, відмовитися від паперового формату бронювання на користь електронного.

Сподіваємось що оновлена Постанова №76 буде прийнята якнайшвидше, і Уряд дослухається і до інших пропозиції аналітичних центрів, щоб зробити процес бронювання менш обтяжливим.