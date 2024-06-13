Людський капітал: як ментальне здоров'я працівників впливає на стабільність економіки

Google відкриває медичні заклади, фітнес-центри й масажні кабінети на території своїх офісів та пропонує працівникам збалансоване харчування на роботі.

Goldman Sachs, інвестиційна компанія, запровадила безлімітну оплачувану відпустку для працівників на позиціях Senior та додала два дні відпустки для Junior та Middle працівників.

Salesforce, одна з провідних платформ для управління відносинами з клієнтами (CRM), проводить ресурсні групи працівників (ERG), щоби покращити їхній професійний розвиток, соціальний вплив, фізичне та ментальне здоров’я.

Це лише декілька прикладів, які ілюструють світовий тренд — турбуватись про ментальне здоров’я команди. Приватний сектор розуміє, що це – інвестиція у зростання. За цими словами стоять десятки досліджень.

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За даними Bain & Company, компанії з високими показниками ефективності в командах зростають на 25% швидше. Дослідження Міжнародного журналу управління здоров’ям показало, що люди, які регулярно піклуються про свій стан, працюють на 72% ефективніше.

Навіть більше — результати дослідження Harvard Business Review показують, що через проблеми зі здоров’ям та лікарняні працівників, глобальний ВВП недоотримує 15% щороку.

Це майже вдвічі більше, ніж втрати ВВП від COVID-19. Як ментальний стан пов’язаний із фізичним здоров’ям про це – ще більше досліджень.

На рівні компаній, питання турботи про ментальне здоров’я зростає серед кожного працівника. Якщо подивитися статистику Google Trends, то протягом останніх 4 років кількість запитів на тему "вигорання" зросла в 6 разів.

Дослідження від Gradus показує, що емоції, які зараз найбільше відчувають українці — це напруга, надія та втома. І, звісно, це впливає на продуктивність під час роботи. Ми бачимо це по стану членів наших команд і у Міністерстві економіки, і у BetterMe.

Вище перелічені фактори стали рушійною силою для реалізації "Програми підвищення продуктивності на роботі", в основі якої – досвід Міністерства економіки, Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", що впроваджується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської та компанії BetterMe, яка вже 7 років працює над темою ментального та фізичного здоров’я й пропонує шляхи для покращення фізичного і психологічного стану 150 млн людей в усьому світі.

Програма включає комплекси швидких тренувань на робочому місці в застосунку BetterMe: Health Coaching. Адже згідно з дослідженням ACE, короткотривалі тренування на робочому місці впливають на підвищення продуктивності на 22% та креативності на 17%.

Крім цього, в застосунку BetterMe: Mental Health існує програма профілактики вигорання. Також нещодавно у співпраці з Superhumans в застосунку з’явився навчальний курс "Спілкування без бар’єрів", розроблений для розвитку етичного спілкування у суспільстві та покликаний навчити екологічно виражати емоції, будувати діалог та опановувати навички управління власними почуттями у комунікації з людьми з ампутацією.

Обидва застосунки безкоштовні в Україні, а користувачі мають доступ до різноманітних підбірок тренувань, рецептів, історій для сну і медитацій.

Мета "Програми підвищення продуктивності на роботі" — розповісти українцям, як важливо турбуватись про ментальне здоров’я. Наш стан можна порівняти із зарядом телефону: після активного користування "батарея" розряджається, а ви – отримуєте сповіщення про це. На жаль, наша емоційна "батарея" таких сигналів не подає.

І вчасно розпізнати ці сигнали, змінити спосіб життя — це можливість запобігти значній частині хронічних хвороб. До цієї програми вже доєдналося близько 500 компаній, зокрема і державних, таких як Укрпошта та Укрзалізниця.

Крім цієї, маємо ще інші урядові напрацювання. У рамках програми "Ти як?" Міністерство економіки запустило проєкт "Інвестування в людський капітал". Це програма навчання інспекторів праці, кар’єрних радників, консультантів з питань працевлаштування, психологів.

Вони вивчають прості речі. Наприклад, у яких ситуаціях не можна говорити людині "я тебе розумію", "все буде добре". Та більш глобальні — як створювати стратегії підтримки ментального здоров’я працівників і впроваджувати їх на робочому місці. Після таких тренінгів навчають роботодавців, працівників і шукачів роботи.

Цьогоріч навчання охопить 8,6 мільйонів працевлаштованих українців, 500 тисяч роботодавців та 700 тисяч людей, які тимчасово безробітні.

Частина компаній та організацій вже використовують ці знання на практиці. Найактивнішими амбасадорами турботи про ментальне здоров’я стали благодійні організації.

Наприклад, декілька українських фондів організовують розважальні та спортивні заходи для своїх працівників, а в офісах облаштовують "місця спокою" – кімнати, де людина може розслабитися й побути наодинці з собою, відпочивши від робочих задач і чатів.

Такі підходи поширені у сфері креативних індустрій, в українських філіях міжнародних компаній та у великих українських корпораціях. Наприклад, у деяких з них – працівники можуть звернутися до психолога за кошти підприємства, а керівництво "Юженергоавтоматика" з Одещини створило координаційну групу, яка оцінює емоційні потреби співробітників через анонімне анкетування, та впровадило практику індивідуального спілкування з працівниками про їхній ментальний стан.

Це win-win історія для всіх — працівник може відновитися, відчуває, що за потреби – він може звернутись за ментальною підтримкою. У свою чергу, роботодавець розбудовує корпоративну культуру та формує цінності, де працівники відчувають більше мотивації працювати та приносити більше доходу компанії.

Дослідження Harvard Business Review показує, що за кожен вкладений у корпоративний фітнес компанії можуть отримати на 1$ від 2 до 4$ доходу, адже працівники беруть у 9 разів менше лікарняних та їхня продуктивність в середньому на 18% більша.

Що отримує держава? Більш стабільну економіку, сплачені податки і більше можливостей підтримувати наш сектор безпеки та оборони.

"Програма підтримки ментального здоров’я на робочому місці" – дуже важлива та необхідна у наш час. Завдяки їй у суспільства є можливість сформувати культуру турботи про ментальне здоров’я, підвищити продуктивність працівників і зменшити витрати робочого часу через тимчасову непрацездатність, підтримати ветеранів та ветеранок у поверненні на ринок праці та забезпечити комфортні умови працевлаштування для внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю.

Усе перелічене — це інвестиції в українців та в українську економіку.

Співавторка Вікторія Рєпа, СЕО та засновниця BetterMe