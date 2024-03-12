Історичний максимум японського індексу Nikkei: чи буде продовження росту?

Фондовий індекс Nikkei є одним із найважливіших у Японії. Він обчислюється як середнє арифметичне цін акцій 225 найбільших публічних японських компаній.

На початку 2024-го він встановив новий історичний максимум, і цей ріст відбувся вперше із 1989 року (тобто вперше за 34 роки).

Так, японський ринок славиться своєю повільною динамікою. Якщо би ви інвестували в японський індекс Nikkei у 1989 році і тримали позицію до тепер – то все одно б залишилися у мінусі. Тобто 34 роки страждань та болю.

В певних моментах збитки перевищували б 70%, що є аномальним показником в розрізі інвестування в індекс розвиненої країни. Тому не дивно, чому про японський фондовий ринок складають чимало мемів у колі інвесторів у публічні компанії.

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Існує навіть такий термін як "японізація фондового ринку", що означає потенційний довготривалий період без значного зростання.

Але навіть попри це, частина інвесторів готові вкладати кошти у індекс Nikkei. Це переважно прихильники довгострокового інвестування, які завжди аргументують свій вибір тим, що час працює на гроші.

І навіть якщо інвестор помиляється з таймінгом входу, то по ходу дистанції він все одно вийде в плюс. Але тільки за умови, якщо це не якийсь неліквідний актив.

Що стало причиною кардинальної зміни тренду в акціях японських компаній?

Досить тривалий час іноземні інвестори оминали країну самураїв, не даючи й мінімальної алокації на ці активи в своєму портфелі. Разом з тим, місцеве населення є доволі консервативним в плані заощаджень та власних інвестицій – понад 50% активів тримають в кеші або на депозитах.

Подібний показник є найвищим серед розвинутих країн: для порівняння - у США цей показник складає понад 15%. Ці фактори призвели до того, що японський ринок досить довго був серйозно недооціненим та торгувався зі значним дисконтом.

Утім, на противагу решті світу, зростання інфляції в Японії стало одним з основних драйверів росту фондового ринку. Досить тривалий час країна самураїв мала справу з дефляцією, яка негативно відобразилася на економічній активності.

А зростання інфляції в комплексі з експортно-орієнтованою економікою і стали головними причинами зростання прибутків японських компаній.

Окрім цього, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оприлюднив курс на побудову "нового капіталізму" в країні. Відповідно до нього, вже внесли зміни до інвестиційних планів населення, в рамках яких вдвічі збільшили щорічну суму інвестицій в акції, що звільняється від оподаткування. Раніше це було 8020 дол., зараз - 16040 дол.

Варто згадати, що в 2020 році Berkshire Hathaway Уорена Бафета змогли розгледіти початок тренду росту індексу Nikkei та інвестували в японські конгломерати Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo.

Тож чимало інвесторів задаються запитанням: чи варто на хвилі стрімкої позитивної динаміки Nikkei інвестувати у японський фондовий ринок?

Активний інтерес до цієї теми вже проявився. За оцінками Goldman Sachs, іноземні інвестори з початку 2024 року вклали в японські акції вже 5,1 млрд дол.

Для порівняння: за весь 2023 рік сумарні інвестиції становили 7,4 млрд дол. Тож тренд росту японського індексу Nikkei може продовжуватися і далі. Разом з тим існують й ризики, котрі можуть спричинити корекцію після такого стрімкого зростання.

Наприклад, Bloomberg відзначає, що одним з таких ризиків у 2024 році може стати більше підвищення заробітних плат, ніж було заплановано. Це у результаті може спричинити продукування інфляційних очікувань.

І як наслідок - Банк Японії змушений буде відреагувати провадженням більш жорсткої монетарної політики.