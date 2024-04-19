Які українські товари найбільше цікавлять іноземних покупців?

Звичайно, повномасштабне вторгнення стало "стоппером" для e-commerce процесів в Україні. За даними Statista, обсяги продажів у ніші в 2022 році скоротилися майже у 12 разів – до $295,8 млн.

Однак ми забуваємо про те, як стрімно зростав український ринок e-commerce до великої війни. Переконайтеся самі: від $1,1 млрд в 2017-му до $3,5 млрд в 2021-му! Непогано, чи не так?

Те, що в країни досить великий потенціал можливостей для росту у сфері показав 2023 рік. Ринок сягнув показників 2019 року. Але якщо ці цифри вас не переконали, розповімо про прогнози:

Statista запевняє, що дохід на e-commerce ринку в Україні сягне $2 млрд у 2024 році.

Ще більше сподівань на 2025 рік – обсяги наблизяться до довоєнного 2021 року і з кожним наступним роком зростатимуть.

Одночасно, дохід на світовому ринку електронної комерції у 2024 році досягне $604,6 млрд, а щорічний темп зростання становитиме 7,62%.

Прогнозований обсяг ринку до 2028 року – $811 млрд!

Погодьтеся, досить обнадійливо.

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З чого розпочати?

Якщо оцінювати попит на товари ручної роботи по всьому світу, стає зрозуміло що іноземці все частіше віддають перевагу товарам з натуральної сировини, стабільно хорошої якості і за демократичними цінами.

Ми в Handmade-Hub UA це бачимо щоденно, коли допомагаємо українським виробникам виходити на міжнародні ринки.

Наразі найбільшим попитом серед іноземної аудиторії користуються наступні категорії українських хендмейд-товарів:

Весільні сукні з середнім оборотом в $20 000

Шкіряні аксесуари – $30 000

Дерев´яні аксесуари – $40 000

Меблі – $50 000

Дитячі іграшки та меблі – $100 000

Успішний вибір товару для міжнародного маркетплейсу вимагає аналізу, стратегічного планування та готовності до адаптації при змінах на ринку. Маючи перед очима статистику по найпопулярнішим категоріям, проведіть аналіз конкурентів, оцінку власних можливостей, цільових ринків, створіть унікальну пропозицію.

Якщо маєте сумніви або не знаєте з чого почати, кличте на допомогу компанії, що вивели на міжнародні маркетплейсти не один десяток українських бізнесів. Звісно, вони візьмуть власний відсоток комісії, проте вхід до світу e-commerce стане для вас приємним досвідом, і справа з більшою вірогідністю принесе плоди на старті.

От ви вже обрали продукт. Далі є кілька варіантів як його можна реалізувати на міжнародному ринку:

створивши власний онлайн-магазин на платформі типу Shopify;

розмістивши товари на маркетплейсі як-то Etsy, eBay, Amazon;

зайнявшись дропшипінгом.

Маркетплейс є ефективним способом швидкого старту, оскільки вам не потрібно створювати окремий вебсайт для вашого бренду. Він надає миттєвий доступ до аудиторії, привертає увагу покупців до ваших товарів і в цілому полегшує необхідні процеси для підтримки продажів.

Українським компаніям залишається лише фокусуватися на виробництві продукції та представленні її в потрібному ключі. Цей метод ідеально підходить для виробників хендмейд товарів або товарів із персоналізованим підходом. Проте, варто пам'ятати про один недолік — необхідно сплачувати маркетплейсу частку від прибутків.

Щодо серійних або фабричних товарів, зазвичай їх виробники мають довготривалі бізнес-амбіції, тому вигідніше створити власний магазин.

Однак варто пам’ятати, що власний сайт — це завжди про побудову бренду, самостійне привернення трафіку, комплексну роботу над просуванням магазину та оновленнями сайту. Тим не менш, в перспективі сайт — вигідна інвестиція.

Дропшипінг підійде тим, хто має обмежені фінансові можливості й можливо, поєднує такий спосіб ведення бізнесу з іншими видами діяльності. Якщо коротко, то магазин виступає так званим "обличчям" дропшиппера, покликаний полегшити реалізацію замовлень клієнта, в той час як сам дропшиппер запаковує та доставляє обрані товари.

Таким чином, прибуток складатиме відсоток націнки від ціни на товари, встановленої дропшипером. Загалом, він може бути доволі незначним, однак плюс – не мінус, чи не так?

Працюємо над cтрахами

Третє питання, з якого у підприємців зазвичай виникає почуття невизначеності, невпевненості, і навіть страх – логістика. Так, це не дуже приємний звір, проте він дійсно не такий жахливий, яким його уявляють.

Чому? Все просто – світ не стоїть на місці, і навіть в питаннях міжнародних відправок вже існує автоматизація.

Сервіси, що допоможуть керувати доставками в e-commerce: Shippo, ShipBob, Parcelhub, ShipStation, Easyship. Наявний функціонал дозволить комплексно керувати замовленнями, працювати з накладними, відстежувати посилки і тп. Серед іншого, українські бізнеси можуть скористатися вітчизняним сервісом RePost, що співпрацює з такими перевізниками як FedEx, DHL, Укрпошта, UPS, USPS, GLS, Nova Global.

Станом на квітень 2024 року, RePost Global є безкоштовним. Ви оплачуєте тільки вартість міжнародної доставки, додатково маючи змогу:

інтегрувати магазини Etsy, Shopify, eBay та Amazon в систему RePost;

створювати і завантажувати трек-номери;

друкувати усі супровідні документи;

оплачувати відправлення;

відстежувати посилки

замовити курʼєрський підбір посилок від дверей;

отримати знижку на відправки до -74%.

Якщо все ще маєте сумніви

Сумніви в рішенні почати щось нове – це природньо. Навіть перерахованих вище "за" може бути недостатньо для запуску продажів за кордоном. Слово "Закордон" навіть звучить, як синонім до виразу "пан або пропав". В цьому блоці спробуємо забрати це відчуття.

Почнемо з того, що ви можете спробувати. Не дарма ж кажуть: не спробуєш не дізнаєшся. Нещодавно в Україні запрацювала ініціатива Stvoreno – онлайн-магазин, орієнтований на американських покупців.

З його допомогою локальні виробники мають змогу безоплатно розмістити товари, команда платформи допоможе з рекламою, SEO-просуванням, і навіть супроводжуватиме доставку. Так як комісію Stvoreno вираховує з вартості вже проданого товару, а продаватимуть його за значно вищим прайсом, ніж в Україні – це чудовий спосіб протестувати вихід на міжнародний ринок. Крім цього, клієнти познайомляться з історією вашого бренду.

Засновники Stvoreno мають за місію дати можливість українським підприємцям заробляти на міжнародному ринку. Але є і глибша мета проєкту – привернути увагу іноземної аудиторії до України, її культури і традицій через унікальні хендмейд-товари.

Тож на сайті розміщують історію кожної компанії. А ще Stvoreno відкриті до пропозицій нових виробників, які можуть залишати заявки на розміщення своїх товарів на сайті.

Також ви маєте знати, що українські хендмейд-виробники мають деякі суттєві переваги від виходу на міжнародні ринки, а саме:

отримувати дохід на курсовій різниці;

випробувати продукт на вітчизняному ринку перед виходом на міжнародний ринок без високих затрат;

вигідно вирізнятися на фоні конкурентів, зокрема за рахунок оригінальності дизайну товарів. Українська автентика в хендмейді дозволяє поєднувати стародавні техніки виробництва з сучасними.

Додатково, вихід на міжнародний ринок відкриває доступ до:

ширшої клієнтської бази — чим більше людей отримують доступ до вашої продукції, тим більше потенційних клієнтів ви зможете залучити. Одночасно, введення на новий ринок є чудовою можливістю збільшити обсяги продажів та продовжити "життєвий цикл" вашої продуктової лінійки.

попиту впродовж усього року . Продаж сезонних товарів на внутрішньому ринку означає, що попит на них існує лише протягом конкретного сезону, і, відповідно, прибутки також отримуються лише під час цього періоду в році. У той час як міжнародні продажі дають змогу бізнесу забезпечувати стабільний дохід протягом всього року.

Наприклад, крім звичайного різдвяного сезону, товари можна успішно продавати і під час китайського Нового року або Дня святого Валентина, навіть коли на внутрішньому ринку Східної Європи настає "мертвий сезон".

необмежений час покупок — з виходом на міжнародний ринок, значно збільшується кількість годин, коли ваш магазин доступний для покупців.

Який би різновид старту на міжнародних ринках ви не обрали, пам'ятайте, що прибутки від міжнародних продажів — це значний вклад у вітчизняну економіку, а присутність українських якісних товарів за кордоном — чудовий спосіб популяризації України та її автентики в світі.

Сподіваємось, ваші "неможливо" перетворяться на "хм, а може варто спробувати?" вже цьогоріч.