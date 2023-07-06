Як зробити перший крок назустріч бізнесу онлайн?

Завдяки динамічному розвитку, впровадженню інновацій, доступності та зручності сфера онлайн-продажів або eCommerce показує одні з найвищих темпів зростання світової економіки.

Україна не виняток, за даними Admitad, наша країна входить у пʼятірку європейських країн за сумою середнього чеку онлайн-купівель, що складає 33 долари.

Для порівняння, в Італії, яка знаходиться на першому місці, середній чек — 43 долари. За даними того ж ресурсу, за 2022 рік в Україні зросла частка електронної комерції в ритейлі, а обсяг онлайн-продажів досяг показників довоєнного часу.

Таку ж тенденцію до відновлення ми простежуємо і на платформі OLX. Зокрема, зараз кількість активних користувачів платформи зросла майже до показників рівня лютого 2022.

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Звісно, ми бачимо, що люди дещо змінюють свої споживацькі звички на більш демократичні, але загалом, потреби більшості покупців, які купують онлайн залишаються незмінними. Людям важливий широкий асортимент продукції, швидка та зручна доставка й оплата, належний рівень сервісу.

Сфера онлайн-бізнесу піддатлива до змін та експериментів. Вони часто необхідні підприємцям на початку, щоб знайти свій найефективніший спосіб продажу товарів.

Наприклад, щоб запустити різного типу рекламу, впровадити ШІ для консультації чи рекомендації товарів покупцям, використовувати інструменти доповненої реальності для онлайн-примірок товарів і т.д.

В онлайн-продажах можна застосовувати індивідуальний підхід до кожного користувача. Наприклад, завдяки даним про покупку чи поведінку користувача на онлайн-ресурсі, історії переглядів різних товарів, можна сформувати персоналізовану пропозицію, запропонувати знижку, збільшуючи таким чином обсяги продажів.

Щоб почати власний онлайн-бізнес у сфері продажів, перш за все, потрібно вибрати актуальну нішу чи групу товарів. З того, що завжди знаходиться у тренді – це продаж взуття та одягу, товарів для дітей, електроніки чи сезонних товарів.

Наприклад, саме зараз високий попит на продаж, встановлення чи обслуговування кондиціонерів. Якщо є потрібний рівень експертності в цій галузі, можна завчасно підготувати продукцію, розмістити оголошення про її продаж або надання послуг із обслуговування такого типу товарів і починати заробляти вже зараз, користуючись високим сезоном.

Для початку онлайн-продажів важливо офіційно зареєструвати свій бізнес. Завдяки диджиталізації державних послуг зробити це можна дуже легко прямо із телефону у додатку Дія. Тобто оформити ФОП зараз можна за кілька хвилин. З точки зору розвитку підприємництва в Україні це гарний крок держави назустріч тим, хто починає власну справу.

Наступним етапом є вибір майданчика для ведення онлайн-продажів. Для цього важливо знати портрет вашого потенційного покупця та розуміти через який канал йому буде зручніше побачити та купити товар, який ви продаєте.

Першим варіантом майданчика є створення власного сайту. Це гарний спосіб заявити про себе на ринку, проте слід врахувати час та кошти, необхідні на розробки та подальшого обслуговування сайту.

Ще один популярний варіант майданчика для продажу товарів — за допомогою соцмереж. Завдяки регулярній генерації та публікації контенту в Instagram, Facebook чи TikTok можна продавати товари, запускати рекламу та збільшувати свою аудиторію та відповідно покупців.

Недоліком такого майданчика для продажів є ризик потрапляння сторінки у тіньовий бан або блок через алгоритми Meta. В такому випадку часто доводиться перезапускати сторінку магазину та починати набирати аудиторію з нуля.

Маркетплейси – ще один популярний майданчик для онлайн-продажів, який дає можливість офіційної торгівлі на міжнародному ринку за умови виходу на платформи таких світових лідерів eCommerce як Amazon, eBay, Alibaba.

Платформи оголошень – оптимальний варіант для початку власної справи та продажів. Перевагою є швидка реєстрація, наявність власної аудиторії у платформи, можливість використання рекламних можливостей без залучення додаткових спеціалістів, таких як таргетолога чи дизайнера.

Платформи часто надають консультації та підтримку підприємцям для розвитку бізнесу та збільшення прибутку.

Наприклад, на OLX діє школа бізнесу, яка допоможе новачкам у продажах вималювати карту розвитку своєї справи, розвиватись та знайти нові точки росту.

Також нещодавно OLX разом із KSE Graduate Business School запустили проєкт в рамках якого спеціалісти нададуть українським підприємцям консультації з адаптації до умов війни та пошуку нових ринків.

Українці вже є нацією сміливців та інноваторів, стати нацією підприємців – наступна планка. Зі сторони OLX докладаємо зусиль, щоб розвивати екосистему підприємництва в нашій країні. Адже із мікробізнесів розвиваються малі та середні підприємства, які є ключем до економічного розвитку України, зменшення безробіття та підвищення рівня життя людей.

Зробити крок назустріч власній справі у форматі онлайн нескладно, головне наважитись та покласти початок, вибрати нішу та правильний майданчик. Як показують світові тенденції популярність покупок онлайн буде тільки збільшуватись, тому якісно пророблена робота, наявність широкого асортименту, безпека в оплаті, зручна та швидка доставка забезпечать вам прибуток та право внести свій вклад у розвиток підприємництва та України.