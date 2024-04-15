Шарм і страх єРоботи

У чому шарм єРоботи

Безповоротність. По-перше, нас зачаровує термін "безповоротний" у визначенні "Урядова програма безповоротних грантів для створення та розвитку власного бізнесу".

Навіть за розквіту комунізму кожен розумів: "безповоротного" в природі зазвичай не існує, якщо не йдеться про мандрівку в останню путь. Аж гульк — диво! Дають гроші, ще й "безповоротно".

Скептиків запевнили: віддавати їх не потрібно, хіба що… Оте "хіба що" — мов щілина між кулісами — за ними найцікавіше.

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Отримувач коштів, виявляється, таки мусить їх віддати — усе до копійки повернути державі — у вигляді податків та ЄСВ.

Іншими словами, підприємець має безповоротно віддати свої гроші державі в разі отримання від неї безповоротної допомоги у вигляді гранту, також безповоротного.

Так чи інакше йдеться про безповоротність. Одні безповоротно дають, інші безповоротно повертають. Головне — повернути безповоротно.

У контексті єРобити — двічі в одну річку не ввійдеш. Зайти-то в неї можна, а от вийти — зась, доки держава не отримає повернення безповоротних 250 тис. грн.

Доля підприємця чиновників не хвилює. Якщо зазнає краху (що цілком можливо, зважаючи на воєнну агресію рф на території України), то держава такого підприємця каратиме. Буде "стягувати" і "притягувати", мов злочинця, кожного ентузіаста, чий проєкт за умов війни не спрацював. Першими жертвами безповоротно стануть ті, хто не збагнув концепції "безповоротності".

Другий шарм єРоботи — тепер без іронії — це інформативність. Кожен, хто зацікавився можливістю отримати грант, зможе докладно ознайомитися з усіма подробицями.

Наприклад, зможе отримати зразки заповнення заяви на грант, що обов’язково передбачатиме попередньо виконану домашню роботу: розробку бізнес-плану, що охоплює SWOT-аналіз та інші важливі відомості, котрі демонструють здатність подавача мислити економічно.

Ви також отримаєте зразок структури бюджету, як і докладного плану витрат і надходжень за відповідний період із автоматично введеними формулами розрахунків.

Окрім того, ви отримаєте посилання на відповідну Постанову Кабінету міністрів України №738 від 21 червня 2022 р. про "Деякі питання надання грантів бізнесу", в якій докладно пояснено права, обов’язки та відповідальність сторін.

Третій шарм єРоботи — це ота прозорість (transparency). Система розгляду заяв продумана ретельно. Держслужбовці, зокрема, розробили систему оцінювання проєктів і низку заходів для унеможливлення корупції.

Оцінювання охоплює як цифровий, так і людський формати. Окрім оформлення за відповідною формою проєкту, вам доведеться захистити його перед комісією.

В міжнародній практиці таке відстоювання проєкту перед "комісією" відоме як "пітчинг" (pitching) — зазвичай у контексті запиту на інвестиції. Група потенційних інвесторів ставить каверзні запитання або просто хоче щось уточнити.

Хай би як обурювалися подавачі "жорстким контролем" з боку держави, у контексті отримання гранту такі обурення вважаю недоречними.

Четвертий шарм єРоботи — це воістину прекрасні відеоролики. Ось перед вами господар із доглянутою бородою в чистесенькій, мов щойно з вітрини, футболці й такій же кепці, лукаво усміхаючись, подає іскорку надії кожному, хто прагне отримати "безповоротну" допомогу у вигляді 250 тис. грн на втілення своїх підприємницьких мрій.

Ось вони — збуваються! Хоч навприсядки, проте з неабиякою радістю й навряд надовго фермер власноруч торкається зелені, кладучи її в чистий картонний пакет, в якому і цибуля, і баклажани, і салат (який зазвичай вирощують в Іспанії), і білесенька картопля, і досі нікому невідомий фрукт — можливе все!

Додивитися ролик до кінця ви, ймовірно, не встигнете, бо перед вами постане новий, не менш прекрасний.

Швейне бюро, заставлене професійним обладнанням, вартість якого перевищує розмір безповоротної допомоги, руки пекаря, що ліплять тісто й за мить на екрані постають свіжі багети, невтомний дідусь на тракторі стрічає схід чи захід сонця, а двійко дівчат на тлі скляного офісу безтурботно гомонять — мабуть, про те, як же отримати оту безповоротну допомогу для своєї підприємницької затії розміром із 250 тис. грн.

На останній (п’ятий) — футуристичний — шарм єРоботи хочу звернути особливу увагу. Ідеться про статус "в стані розробки" для можливості у найближчому майбутньому створити або розвинути "IT-стартап", отримавши для цього грант в розмірі до 3,5 млн грн.

Річ у тім, що попередні ідеї грантів для розвитку мікро- чи малого бізнесу від єРоботи (зі швейними цехами та сировинною діяльністю) здалися мені відголоском якщо не радянської, то "індустріальної" економіки цехів, колгоспів та фабрик — це програми "Свій сад", "Своя теплиця", "Переробні підприємства" і "Своя справа".

Безперечно, усі ці сфери потрібно підтримувати й в значно більшому обсязі, адже йдеться про мікробізнес — тих, хто не бере щось у держави, а створює — і для себе, і для людей, і для країни.

Певна річ, сюди входять практичні професії, пов’язані з виробництвом (наприклад, вирощуванням і пакуванням овочів) чи наданням послуг на місцях (пошиття та ремонт одягу чи взуття тощо).

Водночас за сучасних умов стрімко зростає сектор цифрових послуг. Наприклад, у ЄС, за даними Єврокомісії (DESI indicators), у 2023 році цифровий сектор за показником "додана вартість" дав 7,2 трильйонів євро, що становить 6% від усієї економіки ЄС.

Порівняно з 2022 роком (6,5 трильйонів євро з часткою 5,5% у структурі всієї економіки ЄС), це свідчить про тенденцію зростання (на 0,7 трильйонів євро за рік, у відсотковому значенні — на 10,7%).

Подібну тенденцію зростання (з точки зору зміцнення національної економіки) галузі ІТ бачимо і в Україні. Наприклад: у 2022 р. держбюджет отримав близько 49,7 мільярдів гривень від цього сектора, у той час як у 2023 році його фіскальний внесок склав близько 58,3 мільярдів гривень, що також свідчить про зростання на приблизно 8,6 мільярдів гривень за дворічний період — на 17.31% (і це в умовах війни!).

Щоправда, показник "валютна виручка" в 2023 (6,7 млрд грн) знизився порівняно з попереднім роком (7,3 млрд грн) на 8,3%. Це "зменшення" не вважаю великою проблемою, зважаючи на схожий рівень надходжень валютної виручки ще до війни. Проте вбачаю в ньому тривожний сигнал, що вимагає стимулу з боку держави.

Загалом ІТ-галузь України становить близько 40% експорту послуг зокрема (36% з яких припадає на США) і 13,2% експорту в цілому, за даними Нацбанку.

Враховуючи а) постійний розвиток ІТ-галузі; б) її вплив на валютні надходження в Україну; в) нещодавнє "просідання" за показником "валютна виручка" у 2023 році, — вважаю рішення держави стимулювати розвиток сектору цифрових послуг в Україні, особливо на рівні мікробізнесу, одним із найкращих — і з тактичної, і зі стратегічної точок зору.

Зачарувавшись шармом майбутнього стимулу цифрових послуг, що наразі перебуває "в стані розробки", з’ясуймо, в чому ж полягає "страх" теперішніх умов єРоботи.

У чому страх єРоботи

По-перше, про безповоротність коштів не йдеться. Повернути доведеться все до копійки, інакше — покарання згідно з чинним законодавством.

Друга проблема — покарання гряде незалежно від обставин, за яких підприємець зазнав краху чи невдачі, хай навіть за умов війни. Не зміг повернути кошти? Чекай "стягнень" і "притягнень" до відповідальності.

З іншого боку — в підприємця, який розраховує на грант, є тільки один шлях — успіх.

Державні мужі вважають це "стимулом", хоча фахівці з розвитку бізнесу зазвичай розробляють щонайменше три сценарії: оптимістичний, реалістичний, песимістичний.

У цьому контексті держава не дає права на помилку. Надто велика її віра у потенціал українців, її оптимізм безмежний, її підтримка — "безповоротна".

Третій "нюанс" — це фіксована структура бюджету. Розробників поточної моделі гранту не цікавить, що саме потрібно вашому проєкту чи бізнесу. Цікавлять їх тільки власні уявлення про структуру ваших витрат, доречна вона для вас чи ні. Логіка цієї структури — модель "швейного бюро".

Наприклад, за програмою "Своя справа" грант покриватиме такі статті витрат й тільки у таких пропорціях:

орендна плата (не більше 25% від суми гранту);

послуги маркетингу та реклами (не більше 10% від суми гранту).

Решта витрат:

на придбання, оренду або лізинг обладнання;

закупівлю сировини та інших матеріалів, зокрема, програмного забезпечення;

комерційну концесію.

Держава має свою думку про те, скільки коштів ви можете витратити на рекламу (ще й маркетинг разом узятих): не більше 10%. Купуйте швейні машинки, працюйте, не покладаючи рук, але рекламуватися — зась.

Як відомо, в сучасних умовах для "розкрутки" нових проєктів чи не найбільша частка витрат припадає саме на рекламу. Грант єРоботи за програмою "Своя справа" такої можливості вам не дасть.

Четвертий страх гранту від єРоботи — її наріжний камінь — це вимога офіційно працевлаштувати двох працівників.

Зауважмо: йдеться не про підрядників чи надавачів послуг за договором чи осіб, які просто надають разову послугу, а саме про офіційне працевлаштування.

Це де-юре робить ФОП роботодавцем та податковим агентом (прирівнюючи його до ролі юридичної особи) й накладає додаткове адміністративне навантаження — сплату ПДФО, ЄСВ, військового збору й ведення додаткової документації та звітності.

Складається цей "страх" з двох частин: цифр і адміністрування. Розпочнімо з цифр.

Цифри

Повернути державі 250 тис. грн необхідно впродовж 36 місяців — такий термін дії гранту.

Якщо виникає заборгованість, її необхідно покрити з власної кишені, незалежно від успішності чи неуспішності проєкту.

Як відомо, розмір мінімальної заробітної плати в Україні станом на 1 квітня 2024 р. становить 8000 грн.

Таким чином, підприємцю потрібно щонайменше мати в рік 192 тис. грн (по 96 тис. на одного найманого працівника), відповідно, за три роки — 576 тис. грн, щоб офіційно працевлаштувати двох осіб.

Навряд чи швея, котра за кошти гранту придбала станок і зранку до ночі шиє (або ще й керує іншими швеями), матиме час на роль податкового агента й бюрократичну паперотворчість. Їй знадобляться послуги бухгалтера.

Хай навіть на пів ставки — це додаткове навантаження на бюджет у вигляді 4 000 на міс. Відповідно, 48 тис. грн на рік або 144 тис. грн на трирічний період дії гранту.

Певна річ, окрім витрат на наймання двох людей та бухгалтера, вам потрібні оборотні кошти для елементарного ведення бізнесу, незалежно від гранту чи запропонованої урядовцями його структури витрат. Якщо йдеться про, умовно кажучи, 20 тис. грн на місяць, то в рік це — 240 тис. грн, на період дії гранту (три роки) — 720 тис. грн.

Що маємо в підсумку? Правильно: 1,44 млн грн.

Тож у чому полягає оте "підводне каміння" єРоботи, її "страх"?

Відповідь очевидна: щоб отримати 250 тис. "безповоротного" гранту на період 36 місяців, вам потрібно:

повернути 250 тис. грн ; витягти з власної кишені 1,44 мільйона грн власних коштів — на наймання двох трударів, бухгалтера і оборотні кошти

Адміністрування

У чому ж полягає оте "додаткове адміністративне навантаження" на фізичну особу-підприємця у разі офіційного працевлаштування двох працівників?

ФОПу доведеться взяти на себе роль роботодавця, подібну до юрособи, й зайнятися оформленням та веденням такої документації:

Форма 1-ДФ. Наказ про прийняття на роботу — документ на одну сторінку, на якому найманий працівник має поставити підпис біля погодження "з наказом ознайомлений(на)". Форма 2-ДФ — про затвердження штатного розпису, якому роботодавець вказує, з якої дати затверджує штатний розпис та коли він набуває чинності, у якій кількості осіб (які називаються "штатними одиницями") та яким місячним "фондом заробітної плати" в грн. Додатком до Форми 2-ДФ додається "Штатний розпис", в якому дублюється загальна інформація, зазначена у цій формі, а також конкретизується у вигляді таблиці з відповідними подробицями — посада, код за класифікатором професій ДК, к-сть "штатних одиниць" (людей), посадовий оклад у грн, надбавки, доплати, сума щомісячного фонду зарплати у грн, а внизу підсумковий рядок "Разом" із загальною кількістю таких "одиниць" та сумою їхніх "окладів". Певна річ, без "правил внутрішнього розпорядку", на думку держави, не може бути наймання персоналу. Піклуючись про обов'язкову наявність таких правил, вона вимагає підписання відповідного наказу .

Тож ідеться про два документи в одному:

а) власне, "Наказ про внутрішній розпорядок" (одна сторінка);

б) самі "Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників" обсягом 8-10 сторінок; призначається для засвідчення того, що "одиниці" (вони ж — працівники), ознайомилися з "правилами внутрішнього трудового розпорядку" — вказують своє повне ім’я та ставлять підпис.

Звісно, для офіційного оформлення мусить бути "Трудовий договір" для кожного найманого працівника з докладним описом специфіки саме його/її професійних обов'язків.

Обсяг такого документа зазвичай 4-10 сторінок, однак залежить від специфіки кожного окремого випадку. За структурою він відповідає типовому договору, тільки з урахуванням взаємин між роботодавцем та найманим працівником

П’ята особливість "страху" отримання гранту "єРобота" — це кропітка робота над розробкою та поданням проєкту, що передбачає таке:

Докладний аналіз умов гранту та заяви на його отримання; Кропітка робота над заповненням і поданням заяви для отримання гранту; Бюджетування й планування: проблемним може бути вимушена адаптація вашого бюджету під структуру, якої вимагають урядовці (через це, ймовірно, вам доведеться або адаптувати структуру теперішніх витрат або розробити окремий проєкт в межах вашого бізнесу, що відповідає такій структурі); Підготуватися до співбесіди й обов’язково пройти її у прямому ефірі з комісією, яка оцінить ваш бізнес-проєкт, і може ставити незручні питання, щоб з’ясувати ступінь вашої спроможності повернути кошти за умовами отримання гранту; Контроль за витратами коштів гранту . У разі позитивного рішення (ухвалено "видати" вам 250 тис. грн) — за витратами грантових коштів ведеться суворий контроль. Хай у дещо застарілий, проте дієвий спосіб, — в особі представників Ощадбанку .

Зауважмо, що кошти не надходять безпосередньо на приватний рахунок особи, що прагне отримати грант. Рух грантових коштів — як отримання, так і витрат — контролює офіційна особа (представник Ощадбанку).

Це додасть вам додаткового адміністративного навантаження — відкриття рахунків у Ощадбанку, організацію зустрічей із його представником для переказу коштів на покриття витрат — точнісінько тих, що зазначені в бюджетній частині вашої грантової заяви. Кожна транзакція погоджується й затверджується Ощадбанком, який, зі свого боку, так само погоджує й затверджує її з вищими органами.

Завдяки жорсткому адміністративному контролю, проблем із реалізацією грантових коштів зазвичай не виникає.

До того ж, завжди існує "страх" у вигляді покарання з боку держави — за неповернення безповоротного гранту, за часткове його неповернення, за несвоєчасне подання форм звітності тощо.

Підсумки

Благородно сформульований заголовок "Урядова програма безповоротних грантів для створення та розвитку власного бізнесу" має очевидну розбіжність між терміном "безповоротних" та умовами отримання гранту (всю отриману суму — 250 тис. грн — потрібно повернути державі у вигляді податків та ЄСВ впродовж 36 місяців).

Урядовці ніби кажуть: "У нас проблема: брак робочих місць. Ми не вміємо і не можемо їх створювати. Зробіть це ви, любі наші підприємці. Для цього ми готові надати вам певні кошти — 250 тис. грн на обладнання, оренду, деякі витрати. Звісно ж, ви їх повернете — усе до копійки, інакше ми вас покараємо. Такі кошти називаємо безповоротними. Ви маєте офіційно працевлаштувати двох людей — за свій кошт і на свій страх і ризик".

За умов війни, певна річ, будь-яка підтримка підприємців, навіть у вигляді безповоротних коштів, які потрібно повернути, доречна. Адже хто, як не підприємці, здатні створювати оті робочі місця й добробут?

Ми розглянули низку приємних переваг цієї ініціативи, яку називаю "шармом", а саме:

Докладно розроблена система надання гранту;

Мінімізовано корупційний складник. Грант справді може отримати кожен, чий проєкт відповідає умовам. Грант справді видають упродовж тривалого часу;

Враховано побажання нової індустрії — цифрових технологій — й наразі в стані розробки перебувають нові ініціативи для галузі ІТ.

Так само ми розглянули й "страх" єРоботи — її виклики для отримувачів гранту:

Неприродне адміністративне навантаження на мікробізнес щодо оформлення й ведення складної документації й звітності про офіційно найманих працівників;

Додаткові витрати на бухгалтерський облік та адміністрування у зв’язку з вимогою працевлаштування двох осіб за системою, що діє нині в Україні;

Негнучка структура грантового бюджету, що змушує або в неприродний спосіб адаптовувати чинний бюджет бізнесу, або створювати в його межах окремі проєкти, бюджет яких відповідатиме вимогам урядовців, а отже, вирішувати тільки частково реальні потреби підприємства;

Додаткове адміністративне навантаження на підприємця у зв’язку з вимогою відкривати нові рахунки в Ощадбанку, створювати додаткову ланку взаємодії з його представником, погоджувати кожну транзакцію;

Суворе покарання підприємця в разі неуспіху його проєкту й неможливості повернути безповоротні кошти за вказаний період, а також покарання за несвоєчасне чи неправильне подання звітності, пов’язаної з адмініструванням двох найманих працівників за вимогою гранту.

За сучасних умов головним чинником масштабування бізнесу зазвичай є люди. Обладнання (лептоп, станок тощо) можна придбати й таке, що було у використанні, "за копійки". А от найняти команду фахівців, що не тільки зніме з підприємця адміністративне навантаження, а й суттєво проскорить масштабування (один програміст може писати код цілий рік, у той час як команда виконає проєкт за тиждень) — це вже мислення Agile-покоління.

У такому разі — грошима на закупівлю станка, які треба повернути, взявши на себе адміністративний тягар ведення обліку та звітності двох найманих працівників за "загальною системою", неадаптованою до мікробізнесу — держава не стільки допомагає, скільки обтяжує. "Розвиток бізнесу" як такий — принаймні, сучасного бізнесу — у цій ініціативі майже відсутній. Множиться хіба що єРобота.

Отже, підприємцям, які для початку не мають хоча б 480 тис. грн власних коштів в рік (192 тис. на наймання двох працівників, 48 тис. грн на бухгалтерію і мінімум 240 тис. грн на обігові кошти), варто добре подумати, перш ніж брати на себе зобов’язання перед державою за грантом від єРоботи.