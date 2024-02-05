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За лаштунками грантового марафону від Дія

За лаштунками грантового марафону від Дія

Як отримати до 250 тис грн на розвиток бізнесу від держави. Основні умови та підводні камені
Понеділок, 5 лютого 2024, 08:09
Сергій Ковалевський
засновник Центру безпеки Замок.укр

"Будь-який українець, що має бізнес-план та наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави у розмірі до 250 тис грн", - йдеться в описі гранту від Дія. 

Хочете отримати ці гроші на розвиток бізнесу або на відкриття нового, тож налаштовуйтесь на марафон. Особисто мій марафон тривав пів року. І це час постійного залучення у процес. 

Умови, обов'язки та відповідальність

Державні гроші виділяють компаніям, які готові розвиватися. І ці кошти повернуться державі у вигляді податків за 3 роки за 2 нових співробітників. Це обов’язкова умова. 

Для бізнесу - це допомога в розвитку. Для держави – нові робочі місця і відрахування до бюджету. Гроші доведеться відпрацьовувати: збільшувати показники та брати на себе ризики. 

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З грантом не вийде так, що гроші отримали, а через 2 роки закрилися. Тоді кошти доведеться повернути. Всі правила і обов’язки держави та бізнесу прописані у договорі, який ви укладаєте. 

А використання коштів будуть перевіряти. Щоб підприємці витрачали їх саме на послуги та товари, які вказані в гранті. І, звісно, ними користувалися. 

Бізнес-план – це 70% успіху в отриманні гранту

Цей документ – ваш покроковий фінансовий план, за яким ви будете використовувати грантові гроші. Його можна розробити або самостійно, або звернутися до підрядника, який займається цим професійно. 

Підготовка бізнес-плану може тривати доволі довго. Точно не тиждень, бо підрядник має зрозуміти специфіку вашого бізнесу. Будьте готові, що з першого разу бізнес-план не затвердять та відправлять на доопрацювання. Свій ми переробляли 1 раз, цим займався підрядник, який спеціалізується саме на цьому. 

Співбесіда з центром зайнятості

Це наступний етап. Відбувається через zoom, але атмосфера все одно наче на екзамені з найсуворішими викладачами. По суті, ви захищаєте свій бізнес-план. 

Питання глибинні. Особливо ті, що стосуються ваших товарів, послуг, розвитку ринку, на якому працюєте. Перевіряють розрахунок цифр в бізнес-плані, наскільки ви володієте ситуацією та розумієте, на що і для чого підуть кошти, як у відсотках буде зростати ваш бізнес. 

Окрема увага в бізнес-плані відводиться досвіду. Його теж необхідно розписати. Продемонструвати динаміку вашого ринку. І довести, що ви не "ринок пейджерів", який втратив актуальність ще 10 років тому. 

У підсумку ці фахівці виставляють оцінку. За набраними балами заявку або схвалюють, або ні. Нашу заявку затвердили через півтора місяці.

Отримати гроші – ще одна бюрократична система 

Грантові кошти ми отримали через місяць після затвердження нашого проєкту. Фінансування відбувається лише через Ощадбанк. 

На кожну оплату, у нас їх було 4, потрібні фізичні документи – підписані договори, окремі рахунки та доручення. Їх теж доведеться переробляти, бо помилки 100% знайдуть. Ми переробляли двічі.

Налаштовуйтесь, коли почнете втілювати бізнес-план, що не кожен підрядник захоче працювати за договором. По одному з пунктів бізнес-плану за грантові гроші ми брали ноутбук. 

Виявилось, продавці з нормальними цінами, не хочуть продавати за договором. А ті, хто готові, додають доволі високий відсоток націнки. 

"Приховані" платежі

Насправді вони відомі заздалегідь і ці суми потрібно врахувати з початку. Бізнес-план у підрядника нам обійшовся у 30 тис грн. Але це за умови, що ми отримали грант. Якщо б не отримали, то сплатили б 5 тис грн. 

Розмір оплати за розробку бізнес-плану у кожного підрядника різний. Промоніторте цей ринок за цінами та за кейсами, які є у цих компаній. Так і визначите, з ким буде працювати. 

Комісія банку обійшлася близько 1000 грн: але ця сума не входить в бізнес-план, тож платите власні кошти. Порахуйте всі поїздки, коли переробляли документи: пальне та власний час, який могли б витратити на свій бізнес. 

Державні гранти отримують максимально успішні проєкти. Ними треба користуватися, поки держава дає таку можливість. Зі сторони країни є прописані терміни: на подачу, на розгляд, на отримання грошей. Це дуже важливий момент. 

Але для підприємця-початківця все це задовго. І головне: розвивайтесь не втрачайте шанси, які вам даються і все буде Україна.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
фінансування бізнес
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