За лаштунками грантового марафону від Дія

"Будь-який українець, що має бізнес-план та наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави у розмірі до 250 тис грн", - йдеться в описі гранту від Дія.

Хочете отримати ці гроші на розвиток бізнесу або на відкриття нового, тож налаштовуйтесь на марафон. Особисто мій марафон тривав пів року. І це час постійного залучення у процес.

Умови, обов'язки та відповідальність

Державні гроші виділяють компаніям, які готові розвиватися. І ці кошти повернуться державі у вигляді податків за 3 роки за 2 нових співробітників. Це обов’язкова умова.

Для бізнесу - це допомога в розвитку. Для держави – нові робочі місця і відрахування до бюджету. Гроші доведеться відпрацьовувати: збільшувати показники та брати на себе ризики.

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З грантом не вийде так, що гроші отримали, а через 2 роки закрилися. Тоді кошти доведеться повернути. Всі правила і обов’язки держави та бізнесу прописані у договорі, який ви укладаєте.

А використання коштів будуть перевіряти. Щоб підприємці витрачали їх саме на послуги та товари, які вказані в гранті. І, звісно, ними користувалися.

Бізнес-план – це 70% успіху в отриманні гранту

Цей документ – ваш покроковий фінансовий план, за яким ви будете використовувати грантові гроші. Його можна розробити або самостійно, або звернутися до підрядника, який займається цим професійно.

Підготовка бізнес-плану може тривати доволі довго. Точно не тиждень, бо підрядник має зрозуміти специфіку вашого бізнесу. Будьте готові, що з першого разу бізнес-план не затвердять та відправлять на доопрацювання. Свій ми переробляли 1 раз, цим займався підрядник, який спеціалізується саме на цьому.

Співбесіда з центром зайнятості

Це наступний етап. Відбувається через zoom, але атмосфера все одно наче на екзамені з найсуворішими викладачами. По суті, ви захищаєте свій бізнес-план.

Питання глибинні. Особливо ті, що стосуються ваших товарів, послуг, розвитку ринку, на якому працюєте. Перевіряють розрахунок цифр в бізнес-плані, наскільки ви володієте ситуацією та розумієте, на що і для чого підуть кошти, як у відсотках буде зростати ваш бізнес.

Окрема увага в бізнес-плані відводиться досвіду. Його теж необхідно розписати. Продемонструвати динаміку вашого ринку. І довести, що ви не "ринок пейджерів", який втратив актуальність ще 10 років тому.

У підсумку ці фахівці виставляють оцінку. За набраними балами заявку або схвалюють, або ні. Нашу заявку затвердили через півтора місяці.

Отримати гроші – ще одна бюрократична система

Грантові кошти ми отримали через місяць після затвердження нашого проєкту. Фінансування відбувається лише через Ощадбанк.

На кожну оплату, у нас їх було 4, потрібні фізичні документи – підписані договори, окремі рахунки та доручення. Їх теж доведеться переробляти, бо помилки 100% знайдуть. Ми переробляли двічі.

Налаштовуйтесь, коли почнете втілювати бізнес-план, що не кожен підрядник захоче працювати за договором. По одному з пунктів бізнес-плану за грантові гроші ми брали ноутбук.

Виявилось, продавці з нормальними цінами, не хочуть продавати за договором. А ті, хто готові, додають доволі високий відсоток націнки.

"Приховані" платежі

Насправді вони відомі заздалегідь і ці суми потрібно врахувати з початку. Бізнес-план у підрядника нам обійшовся у 30 тис грн. Але це за умови, що ми отримали грант. Якщо б не отримали, то сплатили б 5 тис грн.

Розмір оплати за розробку бізнес-плану у кожного підрядника різний. Промоніторте цей ринок за цінами та за кейсами, які є у цих компаній. Так і визначите, з ким буде працювати.

Комісія банку обійшлася близько 1000 грн: але ця сума не входить в бізнес-план, тож платите власні кошти. Порахуйте всі поїздки, коли переробляли документи: пальне та власний час, який могли б витратити на свій бізнес.

Державні гранти отримують максимально успішні проєкти. Ними треба користуватися, поки держава дає таку можливість. Зі сторони країни є прописані терміни: на подачу, на розгляд, на отримання грошей. Це дуже важливий момент.

Але для підприємця-початківця все це задовго. І головне: розвивайтесь не втрачайте шанси, які вам даються і все буде Україна.