Як грантові програми розширюють можливості для жіночого підприємництва

У наш час малі та середні підприємства в Україні демонструють стійку тенденцію до розвитку. Міністерство економіки активно реалізовує фінансові програми для підтримки таких підприємств.

Наприклад, за минулий рік у рамках програми мікрогрантів для підтримки малого та середнього бізнесу від Міністерства економіки "Власна справа" було видано 10 тисяч грантів на суму 2,4 млрд грн.

55% з них отримали жінки. Вони були активнішими, їхні бізнес-плани оцінювали краще. Проте, незважаючи на позитивні зрушення, у сфері малого та середнього бізнесу в Україні переважають чоловіки.

Жінки, попри інтерес до цієї сфери, історично зазнавали обмежень. Дослідження свідчать, що серед власників та представників вищого керівництва лише 30% жінок.

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Утім, повномасштабне вторгнення Російської Федерації призвело до дефіциту фахівців у багатьох галузях та до труднощів з укомплектуванням вакансій. Адже мільйони українців виїхали за кордон, а тисячі чоловіків були призвані на військову службу.

Це створює певну прогалину на ринку праці, але в той же час відкриває можливості для жінок взяти більш активну участь у формуванні економіки як власниць бізнесу.

Успішні приклади жіночого підприємництва

Український уряд акцентує увагу на двох важливих напрямках розвитку: збільшенні кількості нових бізнесів та залученні жінок до цього процесу. Це відображає загальний стратегічний підхід до стимулювання економічного зростання та соціальної рівності.

Варто наголосити, що особлива увага приділяється розвитку підприємств з високою доданою вартістю та потенціалом для експорту. Такі підприємства відіграють важливу роль у створенні додаткових економічних ресурсів для країни, що сприяє загальному підвищенню економічного рівня.

Серед яскравих прикладів – компанія RITO. Завдяки підтримці програми у 2021 і 2022 роках, компанія взяла участь у торгових місіях і презентувала свої колекції в шоурумах у Нью-Йорку. Такий крок дозволив компанії перепрофілювати свою експортну стратегію з роздрібної на оптову, зосереджуючись на країнах, таких як Сполучені Штати, Німеччина та Фінляндія.

Сьогодні RITO — це соціально відповідальний бренд, який виробляє високоякісний трикотаж і займає 75 осіб, з яких майже всі є жінками. Окрім того, компанія запустила пілотний проєкт зі створення індивідуальних колекцій для різних культурних установ за кордоном та в Україні.

Іншими прикладами є такі українські підприємства, як FRENDT, "Веселий Колобок" та "Innocentia", які отримали гранти для розвитку своїх бізнесів. Ці гранти виявилися важливим стимулом для впровадження новітніх технологій та удосконалення виробничих процесів.

FRENDT, відома завдяки інноваційному підходу до агробізнесу, цифровізації фермерства та популяризації сучасного фермерства серед молоді, за грантові кошти запустила лінію з виробництва паливних пелет.

Близько 100 співробітників опікуються клієнтами компанії, серед яких 10 найбільших агрохолдингів України та близько 7 тис. малих фермерських господарств. Тим часом компанія "Веселий колобок" працює за унікальною технологією – подвійного дозрівання бубликів.

Підприємці задумали вивести українську продукцію ручної роботи в преміальний сегмент, а для реалізації цієї амбітної мети подали заявку на отримання гранту від Мінекономіки, отримали кошти і вклали їх у придбання вертикальної пакувальної машини.

Зараз підприємці думають про експортний потенціал компанії та планують збільшити щомісячне виробництво від 40 тонн продукції до 150.

"Innocentia" інвестувала у машини для вишивки, що дозволило їй розширити свій асортимент продукції та забезпечити додаткові джерела доходу. Починаючи з двох співробітників, зараз компанія має практично 50 працівників.

Сьогодні сукні цього українського бренду експортуються у понад 40 країн світу: до країн Євросоюзу, США, Бразилії, Ізраїлю тощо. Успішні кейси цих українських брендів – приклад того, як держава співпрацює разом з партнерами та міжнародними організаціями та створює різні програми підтримки українського бізнесу.

Можливості для жінок-підприємців

Від початку війни в країні зростає тенденція серед українок щодо започаткування, розвитку чи масштабування власного бізнесу. Держава готова підтримувати та розвивати жіноче підприємництво.

Зокрема, урядовий проєкт єРобота надає гранти на відкриття бізнесу, розвиток підприємництва, навчання та стимулювання створення робочих місць.

Ініціатива охоплює шість грантових програм, серед яких: мікрогранти для відкриття бізнесу; гранти на розвиток переробного підприємства; фінансування створення саду; кошти на розвиток тепличного бізнесу; грант на реалізацію стартапу, зокрема в IT-секторі; кошти на навчання ІТ-спеціальностям. Однак, існуючих програм недостатньо для вирішення потреб країни.

Тож, для зростання та самостійності в цій галузі, міжнародні фінансові установи, розвідувальні органи, а також фонди, такі як Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), повинні продовжувати співпрацювати з урядом та спільно розробляти програми та стимули, що відповідають економічній стратегії держави і можуть призвести до тривалої стійкості. Успішним прикладом у цій сфері є WNISEF, який наразі готується до запуску програми грантів для підтримки жіночого підприємництва, спільно з Міністерством економіки та Київською школою економіки.

Зокрема, йдеться про ініціативу грантів на мільйон доларів, що стартує від 1 квітня. Відтак, вона буде створена для жінок-підприємиць у обробній та переробній промисловості – відповідно до політики держави "Зроблено в Україні".

Також, у 2023 році Міністерство економіки та WNISEF підписали Меморандум про співпрацю, передбачаючи 100 000 доларів для фінансування програми "Власний бізнес" урядового проєкту єРобота Міністерства економіки. Нові проєкти знаходяться в стадії розробки і будуть оголошені найближчим часом.

Україні потрібна чітка стратегія для підтримки жіночого підприємництва, яке може стати ключовим фактором у її економічному зростанні. Це вимагає системних підходів, підтримки уряду та співпраці з міжнародними партнерами.

Співавторка Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України