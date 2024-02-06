Акциз на тютюн: чи вдасться повторити рекордні надходження до бюджету

У 2023 році надходження до Держбюджету України від акцизів на тютюнові та нікотинові вироби склали рекордні 80,3 млрд грн.

Це на 36% (21,3 млрд грн) більше ніж у 2022 році (59 млрд грн) та на 26,5% більше, ніж у 2021 (63,5 млрд грн).

За даними ДПС, у 2023 році в Україні було реалізовано 29,8 млрд сигарет (78,6%), 1,25 млрд сигарил (3,3%), 6,86 млрд сигарет для нагрівання (ТВЕН) (18,1%), всього — 37,9 млрд шт.

Кілька чинників суттєво вплинули на карколомне зростання надходжень від акцизів на тютюнові вироби у 2023 році. Ключовий вплив продовжує мати реалізація 7-річного плану щорічного підвищення тютюнових акцизів на 20%.

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План був впроваджений на виконання євроінтеграційних зобов'язань України встановити специфічний акциз на сигарети на рівні не менше 90 євро за 1000 сигарет.

Такий показник мав бути досягнутий у 2025 році, проте через девальвацію гривні, спричинену війною росії проти України, за прогнозованим курсом гривні до євро він буде лише на рівні 70 євро за 1000 сигарет.

Виконання євроінтеграційних зобовʼязань України щодо тютюнових акцизів

Для досягнення євроінтеграційних зобовʼязань України, передбачених Директивою 2011/64/ЄС, експерти ГО "Життя" розробили план підвищення акцизу на тютюнові вироби, реалізація якого забезпечить надходження додаткових 36 млрд грн до військового бюджету України за 2024-2025 роки.

Якщо додаткового підвищення тютюнових акцизів не відбудеться, це може призвести до просідання надходжень у 2024 році.

Пропоновані зміни до ставки акцизного податку у 2024-25 рр.

Рік Ставка на початок року, згідно 7-річного плану: чинний план, грн + планове підвищення, % + додаткове підвищення, % Ставка мінімального акцизного зобовʼязання з врахуванням додатковго підвищення, грн 2024 2 516,54 + 20 % + 20 % 2 935,97 2025 3 019,85 + 20 % + 15 % 3 963,56

Передовий досвід України

Другим чинником, який забезпечив стале зростання надходжень від акцизів на тютюнові вироби, стала гармонізація акцизів на сигарети для нагрівання (ТВЕН) та сигарили до рівня сигарет.

Закон №466-ІХ Верховної Ради України, ініційований Головою профільного комітету, дозволив ліквідувати податкові преференції, які мала ця продукція, і своєчасно забезпечити сталі акцизні надходження, незважаючи на часткове перетікання споживачів до цих тютюнових виробів.

У перший рік гармонізації тютюнових акцизів (2021), надходження від акцизів на сигарети для нагрівання (ТВЕН) зросли у 6 разів з 1,7 до 10,2 млрд грн. Таке рішення України було відзначено Головою ВООЗ у листі до Президента України та стало прикладом для держав Європейського Союзу та світу.

Створення виробниками/імпортерами запасів

На формування розриву у 36% тютюнових акцизних надходжень у 2022 та 2023 роках вплинув початок великої війни росії проти України.

На початку 2022 року виробники тютюнових виробів зупинили виробництво тютюнових виробів, що спричинило мінімальні надходження акцизного податку.

У той же час тютюнові вироби залишилися у продажі з огляду на те, що виробники та імпортери зберігали значні запаси продукції. Тактика створення запасів тютюнової продукції під час зростання акцизів називається форестелінг — виробники накопичують продукцію зі сплаченим нижчим акцизом попереднього періоду, щоб реалізувати їх за старими цінами після підвищення акцизів.

Аналіз акцизних надходжень у 2023 році демонструє, що тютюнові виробники та імпортери накопичили значні запаси, які будуть реалізовані у 2024.

Ще одним чинником на формування запасів тютюнових сигарет у 2023 році, а відтак і рекордних акцизних надходжень, стало набуття чинності змін до Закону №2899-ІV, який з 11 липня 2023 року заборонив виробництво та імпорт для реалізації в Україні ароматизованих сигарет, а з 11 січня 2024 року встановив вимоги ЄС до медичних попереджень на упаковці.

Виробники та імпортери тютюнової продукції зацікавлені у якнайдовшому розпродажі накопичених залишків тютюнової продукції.

Ліквідація нелегальної торгівлі тютюновими виробами

Для подолання нелегальної торгівлі тютюновими виробами Україні доцільно ратифікувати "Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюном" ВООЗ, Сторонами якого вже стали 68 держав, зокрема усі члени ЄС.

Разом з цим наразі в Україні відсутні достатні незалежні дані щодо рівня нелегальної торгівлі. Дослідження нелегальної торгівлі тютюновими виробами, фінансовані тютюновою індустрією, тяжіють до завищення показників з метою введення в оману урядовців для протидії підвищенню акцизів на тютюнові вироби.

Один з важливих кроків, зроблених Парламентом для ліквідації однієї зі схем постачання нелегальної торгівлі, стало ухвалення Закону №3326-IX, який заборонив виробництво та продаж вироблених в Україні тютюнових виробів та рідин до е-сигарет у магазинах duty free.

Водночас лише 12,8% курців репрезентативного опитування КМІС, проведеного на замовлення ГО "Життя" у грудні 2023 року, повідомили, що медичне попередження на упаковці сигарет написане іншою мовою, ніж українська.

Ці дані можуть бути взяті до уваги, але потребують підтверджень подальшими дослідженнями.

Перспективи акцизної політики на тютюнові та нікотинові вироби

Стратегічним завданням для України є підготовка подальшого плану підвищення тютюнових акцизів з огляду на те, що Єврокомісія розглядає нову акцизну ставку на тютюнові вироби, яка складе щонайменше 180 євро за 1000 штук.

Варто памʼятати, що уряди ведуть акцизну політику відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну з метою зниження цінової доступності, перш за все для дітей та молоді, шкідливої, наркотичної продукції, якою є тютюнові та нікотинові вироби.

Україні необхідно впроваджувати ефективні заходи захисту здоровʼя молодого населення, яке є мішенню тютюнових компаній. Адже тютюнова продукція знищує нас як популяцію. Згідно з даними ВООЗ, у 2023 році 36% молоді у віці 18-29 років є споживачами тютюну та нікотину, а серед усіх дорослих жінок споживання зросло на 40% з 2017 р.

Щороку від хвороб, спричинених вживанням тютюну, в Україні передчасно помирає 130 тисяч осіб, це неприпустимі наслідки для України, яка бореться за державність та відновлення людського капіталу.