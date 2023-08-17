Кінець схеми близько. Рада заборонила виробництво сигарет для duty free

Верховна Рада ухвалила закон №9315, що забороняє до кінця воєнного стану виробляти для продажу у безмитному режимі та продавати вироблені в Україні тютюнові вироби та рідини до е-сигарет. Закон підтримали 276 народних депутатів. Наразі документ очікує підпису Президента.

Які саме заборони та обмеження встановлює закон?

Законопроєкт №9315, зокрема, встановлює:

заборону на продаж в магазинах duty free тютюнових виробів та рідин до е-сигарет, вироблених в Україні;

заборону виробництва для продажу в магазинах безмитної торгівлі тютюнових виробів та/або рідин до е-сигарет;

обмеження на продаж тютюнових виробів в одні руки в магазинах безмитної торгівлі;

заборону на ввезення в Україну тютюнових виробів та рідин до е-сигарет, вироблених у Республіці Білорусь.

За недотримання заборони продажу українських тютюнових виробів та рідин до е-сигарет магазинами безмитної торгівлі передбачено зупинення дозволу на відкриття та експлуатацію магазину.

У разі перевищення обсягів реалізації тютюнових виробів в одні руки на магазин буде накладено штраф. Окрім того, розрахунковий документ про продаж тютюнових виробів має містити паспортні дані покупця.

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Для чого ці зміни?

Сигарети, виготовлені на легальних тютюнових фабриках, стали основним джерелом нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні. Про це експерти ГО "Життя" наголошували з 2018 року з рекомендацією заборони продажу тютюнових виробів в режимі безмитної торгівлі.

З тютюнових виробів, які виробляються для продажу в duty free, не сплачується акциз та інші податки. У 2023 на пачку сигарет ціною 75 грн податки (державний акциз, місцевий акциз, ПДВ) становлять 58,2 грн.

Недобросовісні підприємці використовують вироблені для режиму безмитної торгівлі тютюнові вироби для продажу на внутрішньому ринку, чим ухиляються від сплати податків, отримуючи надприбутки.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, завдяки закону до державного бюджету буде надходити щонайменше 5 мільярдів гривень щороку.

Окрім того, нелегальні українські сигарети потрапляють і на тіньовий ринок Європейського Союзу. Внаслідок цього Україна має негативний образ в європейських партнерів як держава-контрабандист.

Заборона виготовлення сигарет для продажу в режимі безмитної торгівлі дозволить прибрати це джерело нелегальних тютюнових виробів.

Аби забезпечити ліквідацію всіх форм незаконної торгівлі тютюновими виробами, Україні необхідно ратифікувати міжнародний договір ВООЗ "Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюном", який запроваджує міжнародний контроль за ланцюгами поширення тютюну та недопущення створення нелегальних мереж продажу.

Чому потрібно збільшувати акцизи на тютюнові вироби?

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає збільшення податків на тютюнові вироби найбільш ефективною політикою у зменшенні поширеності куріння у світі. Це демонструє і досвід України. Надходження до бюджету від акцизів зростають у той час, як споживання сигарет скорочується.

Нагадаємо, що з 2018 року в Україні діє 7-річний план щорічного 20-відсоткового підвищення акцизів на тютюнові вироби.

В той же час, через падіння курсу гривні, Україна втратила передове місце у політиці підвищення акцизів на тютюнові вироби. Тому доцільним є додаткове одноразове підвищення до рівня інфляції, а також розробка нового плану зростання акцизів на тютюнові вироби.

Такі заходи в комплексі з новим законом, що ліквідує основне джерело нелегальних сигарет в Україні, дозволять суттєво збільшити надходження у державний бюджет та вбережуть тисячі українців від наркотичної залежності та передчасної смерті внаслідок захворювань спричинених вживанням тютюну.