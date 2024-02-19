Яким буде український бізнес після перемоги?

Гірших умов для бізнесу ніж є зараз в Україні важко уявити. Обсяг шкоди, завданої повномасштабним вторгненням, та довгострокові наслідки цього оцінити важко, адже бойові дії на території країни тривають.

Хотілось би думати, що нинішні умови – це найгірше, що може статися з українським підприємництвом. Але, інша правда у тому, що чим складніші випробування ми переживаємо, тим сильнішими стаємо в результаті.

Підприємницький талант у бізнесі неможливо вбити. Він буде реалізований за будь-яких умов. Бо за бізнесом завжди стоять люди – талановиті підприємці, які вміють перемогти перш за все себе. Як писав відомий іспанський драматург Педро Кальдерон: "Найбільша перемога – це перемога над собою".

Найскладніше у бізнесі – пройти всі кризи і стреси, не розгубитись, продовжувати вести за собою команду, знайти нестандартні шляхи вирішення проблем і зростати далі, створюючи нові робочі місця і задовольняючи потреби людей.

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Повномасштабне вторгнення РФ і тривалі воєнні дії на території нашої країни – це ж не перша криза, яку зазнає український бізнес.

Всі пам'ятають економічну кризу 2008 року. Але чи пам'ятаєте ви, що цьому передувало надмірне, навіть нездорове споживання. Цінності людей змінювались і це була якась втеча від реальності. Тоді здавалось, що це перевірка на те, щоб прибрати все зайве і залишити найцінніше.

Бо гроші більше не мали значення. Мало значення лиш те, куди їх витратити. У 2008 році у банків можна буде купити квартири та автомобілі зі значною знижкою. Населенню цілком реально було взяти в кредит у доларах під 12% річних, у гривні – під 14%.

Але наприкінці 2008-го відбулася суттєва девальвація гривні. Курс долара відчутно виріс з 5,44 грн до 7,79 грн. Це призвело до подорожчання обслуговування кредитів у доларах майже на 14%. Для людей куплені автомобілі і квартири одразу подорожчали в гривнях на 26%. Нічого б страшного, однак усе це відбулося на тлі початку затяжної економічної кризи.

Моїм бізнесом у 2008-му був ТД "Асторг", який займався постачанням охолодженої та свіжомороженої продукції з м'яса птиці. Тоді з нашого ринку пішло імпортне м'ясо птиці і звільнилось багато місця. Це створило нові можливості для мого бізнесу. Але ці можливості не були очевидні для інших гравців.

Всі боялись, що гроші можуть перетворитися у фантики і, навпаки, намагались якнайшвидше вивести з бізнесу оборотні кошти. Тут було важливо не побоятися, залишитись в бізнесі і застрибнути у звільнені місця на ринку. Саме це я і зробила. І це рішення не тільки врятувало, але й масштабувало мій бізнес, який у 2009 році виріс у 10 разів, до 100 млн дол обороту на рік.

Потім стався 2014 рік. Майдан, початок війни. Курс знову різко стрибнув. З 7,99 грн до 11,89 грн, а у 2015-му – до 21,84 за долар. Здавалося б, куди ще гірше. Бізнес добряче струсило. З одного боку, підвищення курсу майже у три рази ускладнило імпорт, але, з іншого – це дало можливість зростити власне виробництво.

Це також була свого роду перевірка на відповідність цінностям українців. Споживання сильно скоротилось, люди почали жити більш ощадливо, економити гроші, обирати товар уважніше. Це збіглось з появою світового тренду на цінність часу: усвідомлене споживання, відмова від лакшері способу життя. І всі почали підлаштовуватись. Ті послуги чи продукти, які були здатні зекономити час, почали заробляти більше.

Потім була пандемія. Час перестав бути цінністю, бо його у всіх стало багато. Натомість з'явився тренд на інтернет торгівлю. Бізнеси почали активно розвивати соцмережі, впроваджувати віддалене управління, віддалену роботу команд і тренд роботи з дому почав розширюватись.

Втім багато бізнесів закрилося через епідемічні обмеження і через витрати, які вони не змогли обслуговувати. Але підприємці, які були достатньо стресостійкими, цілеспрямованими і талановитими – вижили. Вони адаптувались під новий виклик часу. Вони знайшли можливість, щоб знову вирости.

Підприємці адаптивні, як гриби. Вони ростуть і у прісній воді, і в морській, у полі й у саду, на лузі та в горах. Як тільки з'являється весняний дощ – вони вже тут.

Так і після пандемії, багато бізнесів почали знову відкриватись. Але з'явилась інша проблема – грошей у світі стало багато, а вдалих ідей, які б відповідали новим тенденціям часу – ні.

Після шаленого нашестя медичних масок, одноразових рукавичок, різних дрібниць люди трохи забули про кліматичні проблеми, почали більше купувати якісь елементи домашнього затишку, спортивний інвентар для дому, прості базові речі, розважальні дрібниці, швидку їжу. Найзатребуванішим стало все зручне, просте, недороге і зовні симпатичне. Бізнеси, які впорались і з цією задачею, стали зростати, а ті, які були "пустушками" – згорнулись.

Але досвід показує, що за будь-яких обставин підприємницький талант виживе. Він лише має адаптуватись під ті тренди, які створює час і населення.

І той досвід ведення бізнесу у війну, який зараз переживає український підприємець, вже насичує кожну клітинку його тіла і розуму. Цих стійких, цілеспрямованих бізнесменів вже нічого не лякає. Це означає, що уся їх енергія буде направлена лише на ціль і на перемогу. Економіка будь-якої країни перш за все залежить від внутрішнього духу підприємців, які створюють ідеї і ведуть компанії. Завдяки виробництву і податкам бізнесу зростає економічний добробут країни.

Тому вже зараз ми стали сильнішими, а після Перемоги станемо тільки потужнішими. Бо гірше кризи ніж війна може бути лише падіння метеорита чи захоплення землі інопланетянами.

Українські підприємства вже виходять за межі внутрішнього ринку, експортують свої продукти, досліджують світовий ринок збуту. Багато змогли відродити чи перенести свій бізнес з окупованих територій країни у більш безпечні та спокійні регіони. Це дозволяє створити більше робочих місць, розширити рамки можливого, знайти ідеї за межами усіх варіантів, які описані у книжках про бізнес мислення і стратегію.

Наші підприємці вже самі можуть писати нові книги про те, як переживати кризові часи. Вони дивляться розширеним поглядом, вміють віддалено управляти, мають команди, на які можуть покластися. Це вже бізнес, який вміє конкурувати зі світовим ринком.

Така країна з такими підприємцями – це знахідка для досвідчених інвесторів, які вже готові направити сюди свою увагу і гроші. Єдина умова для цього – сприятливе середовище для інвестицій, яке має бути створене державою.

Це захист інвестицій, стабільне і зрозуміле законодавство, належні державно-правові гарантії захисту прав інвесторів, дієві способи вирішення судових спорів за участю іноземних інвесторів. Тоді в країну буде направлено більше інвестицій, а, відповідно, з'являться і нові перспективи для працездатного, цілеспрямованого, стресостійкого, енергійного, прагнучого підкорювати вершини українського бізнесу.

А нашому бізнесу потрібно не чекати і не шукати виправдань, а знаходити можливості, щоб зустрічати Перемогу вже будучи на вершині.