Відновлення та зростання? До чого готуватися бізнесу

Попри виклики війни, Україна впоралася з більшістю з них та стабілізувала економічну ситуацію. Громадяни, бізнес та державні інституції переважно адаптувалися до нових реалій.

Це дозволяє дискутувати про рівень росту ВВП у 2024 році – 3% чи 5%; курс – 39 чи 42 грн за дол; інфляцію – 5% чи 8,5%; золотовалютні резерви – 40 млрд дол (що є рекордом) чи 45 млрд дол.

Це кардинально відрізняється від ситуації на початку великої війни, коли ми рахували втрати ВВП і не були впевнені в майбутньому. На відміну від того часу, 2024 рік має чіткі обриси середовища, у якому доведеться працювати бізнесу.

Головний виклик – падіння внутрішнього споживання

2024-й стане роком без значних "тектонічних зсувів", але ми очікуємо на подальше відновлення та зростання економіки. Бізнес залежатиме від фінансової підтримки з боку держави чи міжнародних інституцій, доступу до ринків збуту та можливості імпорту товарів для виробництва, ситуації на ринку праці.

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Враховуючи міграційні тенденції, бізнес зіткнеться із зменшенням внутрішнього споживання. Навіть враховуючи зростання доходів громадян та підвищення купівельної спроможності, повного відновлення довоєнних показників не буде.

Якщо з населеного пункту виїде третина мешканців, то потреба в купівлі, наприклад, пральних машин знизиться на третину. Навіть якщо в людей з’явиться більше коштів, це не означає, що вони купуватимуть більше пральних машин.

При цьому може змінитися якість попиту, сама суть потреби, готовність придбати товар чи послугу іншого класу або ціни. Це визначатиме ті сектори, товарні групи чи сфери, де буде зростання, а де ми його, імовірно, не побачимо.

У яких секторах можна очікувати зростання

Аграрний сектор. Україна підтвердила свою спроможність залишатися надійним експортером навіть в умовах війни чи інших політичних викликів.

Військово-промисловий комплекс. Усе, що стосується забезпечення армії: одяг, харчування, транспорт, обладнання.

ІТ-сектор та military tech. Нарощення виробництва FPV-дронів, наземних безпілотних систем, систем РЕБ, ІТ-рішень.

Логістика. Обслуговування війська та експортерів аграрної продукції.

Будівництво та ремонт. Ринок нерухомості стабільно відновлюється, діють і навіть розширюються державні програми пільгового кредитування та компенсації за знищене майно. Триває відбудова в деокупованих регіонах.

Водночас у туристичному секторі, роздрібній торгівлі, ресторанному бізнесі та сфері послуг очікується спад. Здебільшого це пов’язано з падінням внутрішнього споживання, коли значна частина громадян виїхала, а решта воює з Росією.

Як вистояти

Підприємцям варто готуватися до постійних змін, бути гнучкими, швидко адаптуватися до нових умов, розвиватися самим і розвивати своїх працівників, інвестувати в навчання та налагодження зв’язків, особливо закордонних.

Слід зважати на психологічний та емоційний стан своєї команди. У часи війни шкала настрою може різко змінюватися від ейфорії до пригнічення і навпаки.

Підтримка працівників у складний час – важлива запорука успіху. До того ж конкуренція за таланти буде зростати. Про це варто подбати завчасно, передбачивши витрати на працівників (не лише на зарплати) у бюджеті.

Не зайвим буде диверсифікувати бізнес. Мова не лише про інвестиції в нові сфери, а й про пошук нових ринків збуту. Зараз найкращий час для залучення фінансів у бізнес. Потрібно придивитися до всіх наявних можливостей кредитування, отримання гранту, залучення інвестора чи партнера.