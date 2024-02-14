Більше 1100 "швидких" і 4 постачальники: як виглядає процедура закупівлі

1101 автомобіль швидкої медичної допомоги. Саме стільки Медичні закупівлі України придбали та передали центрам екстреної медицини за чотири роки. Чи багато це?

Якщо поставити ці машини в ряд, він буде довжиною в понад 5 кілометрів. Вам доведеться йти годину, аби подолати цю відстань.

Проте найголовніше не це. Якщо кожна зі "швидких", що купили МЗУ, врятувала хоча б одну людину, матимемо 1101 врятоване життя. Хоча очевидно, що ця кількість значно більша. І це неймовірно надихає.

Якщо ви не хочете глибоко копатися в цифрах та фактах, головні висновки наведу на початку.

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Максимально конкурентне технічне завдання. МЗУ купували автомобілі швидкої медичної допомоги в 2020, 2021, 2022 та 2023 роках. За ці роки технічне завдання щодо характеристик та комплектації машин суттєво не змінювалось.

Вигравали різні постачальники в залежності від їх виробничих потужностей та ціни. По медико-технічним вимогам проходили всі, хто на момент здійснення закупівлі мав можливість покрити замовлення або взяти участь в процедурі.

Якісний товар та ефективне використання коштів. "Швидкі", придбані МЗУ відповідають стандарту ДСТУ EN:1789. Це – державний стандарт, що визначає вимоги до якості автомобілів швидкої медичної допомоги. За чотири роки нам вдалося заощадити понад 541 млн грн на закупівлі "швидких".

Загальна вартість машин, куплених у 2020 – 728 млн грн, у 2021 – 777,3 млн грн, у 2022 – 351 млн грн, 2023 – 190,5 млн грн. Тобто, загалом за чотири роки Медзакупівлі України придбали "швидкі" на понад 2 млрд грн.

Закупівля через е-каталог Prozorro Market. З липня 2023 лікарні зобов’язані купувати автомобілі швидкої медичної допомоги через Prozorro Market. Він працює за принципом інтернет-магазину, де публічні замовники купують товари.

Тепер, аби придбати "швидку", лікарні не потрібно готувати тендерну документацію, писати ТЗ, що раніше було суттєвим корупційним ризиком. Технічне завдання, за яким МЗУ купували машини швидкої, вже "зашито" в Prozorro Market.

Тож достатньо просто обрати товар, система сама обере найнижчу ціну учасника, що підходить за всіма критеріями, і замовник зможе укласти з ним договір. Це вже дало позитивні результати, про які розкажу трохи далі.

Факти, цифри, деталі

Протягом чотирьох років Медзакупівлі України купували "швидкі" типів В та С (реанімобіль) на передньому та повному приводі у межах централізованих закупівель та ініціативи Президента UNITED24.

За ці роки нашими постачальниками були чотири компанії: "Автоспецпром", "Спец-Ком-Сервіс", "Адамант Моторс Запоріжжя" та "Ксенко Авто Продакшн".

Загалом за всі роки частка закуплених авто між цими компаніями розподілена таким чином:

"Автоспецпром" – 847 АШМД (77%)

"Спец-Ком-Сервіс" – 146 АШМД (13%)

"Ксенко Авто Продакшн" – 52 АШМД (5%)

"Адамант Моторс Запоріжжя" – 56 АШМД (5%)

У закупівельних процедурах перемагали різні постачальники, що свідчить про конкурентність вимог та відсутність обмежень для жодного представника ринку.

У вас може виникнути питання, чому один постачальник отримав значно більше замовлень, ніж інші. Це пояснюється дуже просто.

Система Prozorro автоматично обирає серед кваліфікованих учасників того, хто запропонував найменшу ціну за результатами аукціону.

Тобто до участі в тендері були допущені всі. Проте постачальники пропонували різні ціни. Різницю можна пояснити більшим обсягом виробничих потужностей, вартістю самого авто, яке купують у офіційного представника тощо.

Простий приклад. Необхідно закупити 200 автомобілів швидкої медичної допомоги. Постачальник Х має можливість поставити 50, постачальник У – ще 50, постачальник А – 100. Ринок працює так, що постачальник А пропонуватиме нижчу ціну за одиницю.

Тож, якщо відкинути його пропозицію, інші два постачальники не зможуть повністю задовольнити потребу і доведеться купувати лише 100 "швидких", ще й значно дорожче.

Цікавий момент. Для UNITED24 ми оголошували декілька закупівель невеликими партіями, щоб всі мали однакові шанси, незважаючи на виробничі потужності. Наприклад, в 2022-2023 році була 21 процедура з кількостями від 24 одиниць до 4.

Тобто МЗУ витрачали свої ресурси на адміністрування процедур, щоб допомогти ринку та розширити конкуренцію. Проте в абсолютній більшості випадків це не впливає на ситуацію. Різниця між ціновими пропозиціями лишається суттєвою. Детальніше про середні ціни – в кінці.

Технічне завдання на "швидку" – це не одна сторінка А4. Окрім, стандарту ДСТУ EN 1789, там детально прописано, яке саме обладнання має бути в салоні. Особливо це важливо, коли мова йде про тип С (реанімобіль).

Тож в машині має бути: монітор тиску крові, портативний пульсоксиметр, глюкометр, дефібрилятор-монітор із записом показників пацієнта, небулайзер, апарат для ШВЛ, капнограф, електрокардіограф. І це – лише маленький відсоток від всієї кількості вимог.

Як лікарня сама може купити "швидку" надійно та ощадливо?

Якщо коротко – через Prozorro Market. Кілька закладів охорони здоров’я вже придбали автомобілі швидкої допомоги за допомогою цього інструменту.

До того ж зробили це оперативніше та ощадливіше, ніж якби використовували відкриті торги. Щоб не бути голослівним, ось кілька прикладів з цифрами.

Львівська багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги придбала 2 карети "швидкої" за 5,56 млн грн. Заощадити при цьому їй вдалося 883 тис. грн або понад 13%.

Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф купив через е-каталог 4 "швидкі" за 10,8 млн грн. Зекономити вдалося 2,4 млн грн або 18%.

Станом на середину лютого в е-каталозі кваліфіковані чотири постачальники, які відповідають усім вимогам та можуть постачати якісні "швидкі".

Відбір учасника відбувається в межах процедури запиту ціни. Система автоматично визначає постачальника з найбільш вигідною пропозицією серед тих, хто відгукнувся на оголошення про закупівлю.

Детальна інформація про машини швидкої медичної допомоги, що купували МЗУ в 2020-2023 роках.

Рік Кількість Постачальник Тип та привід Модель машини Середня ціна за одиницю Приклад процедури 2020. 416 одиниць 142 Автоспецпром Тип В 4х2 CITROEN JUMPER 1,59 млн грн UA-2020-12-30-000074-a 56 Адамант Моторс Запоріжжя Renault Master 1,59 млн грн UA-2020-12-30-000063-a 75 Спец-Ком- Сервіс Тип В 4х4 Volkswagen Crafter 1,72 млн грн UA-2020-12-29-011494-a 39 Тип С 4х4 2,1 млн грн UA-2020-12-30-000027-a 104 Автоспецпром Тип С 4х2 CITROEN JUMPER 1,95 млн грн UA-2020-12-30-000047-a 2021. 480 одиниць 166 Автоспецпром Тип В 4х2 CITROEN JUMPER 1,636 млн грн UA-2021-08-10-012659-a UA-2021-08-10-012724-a 159 Тип В 4х4 DANGEL Jumper 1,69 млн грн UA-2021-08-14-000010-a 52 Ксенко Авто Продакшн Тип С 4х2 Fiat Ducato 1,57 млн грн UA-2021-08-18-011277-a UA-2021-08-18-011338-a 98 Автоспецпром CITROEN Jumper 1,544 млн грн UA-2021-08-18-011149-a UA-2021-08-18-011210-a 5 Тип С 4х4 DANGEL Jumper 1,59 млн грн UA-2021-08-20-011221-a 2022. 133 одиниць UNITED24 101 Автоспецпром Тип С 4х2 CITROEN Jumper 2,73 млн грн UA-2022-11-30-014229-a UA-2022-11-30-014242-a 32 Спец-Ком-Сервіс Тип С 4х4 VOLKSWAGEN CRAFTER 3,1 млн грн UA-2022-12-22-013215-a UA-2022-11-30-014276-a 2023. 72 одиниць UNITED24 47 Автоспецпром Тип С 4х2 CITROEN Jumper 2,66 млн грн UA-2023-03-30-008707-a UA-2023-03-30-008672-a 15 Peugeot Boxer 2,6 млн грн UA-2023-05-01-012626-a UA-2023-05-01-012525-a 10 Тип С 4х4 DANGEL Jumper 2,9 млн грн UA-2023-11-21-017959-a UA-2023-11-21-017900-a

За чотири роки своєї роботи МЗУ змогли забезпечити Україну 1101 "швидкою". Ми продовжимо їх купувати, адже, на жаль, через війну машини стали просто розхідним матеріалом.

Але найважливіше в цій історії не цифри. Найважливіше – це людські життя, що були врятовані завдяки оперативному транспортуванню або якісній першій допомозі, яка неможлива без потрібного обладнання.

Ми в Медзакупівлях України пишаємось цим вкладом і будемо й надалі робити все від нас залежне, аби забезпечувати лікарні необхідними товарами.