ЗСУ впроваджують новий підхід до закупівлі харчів: як стати постачальником

Організація харчування Збройних сил України вже тривалий час є актуальною темою для дискусій в українському суспільстві.

Недоброчесні та/чи неспроможні постачальники, зриви поставок, ціна за одиницю товару значно вище, ніж в супермаркеті - це лише частина того, що вдалося знайти журналістам-розслідувачам та винести у публічну площину.

Проте, не завжди проблеми із забезпеченням пов'язані з потенційним корупційним інтересом з боку замовника. Часто причиною є недосконалість процесів та системи, необхідність зміни підходів, розширення конкуренції та встановлення прозорих та прогнозованих умов для учасників ринку.

Виклики

З 1 грудня 2023 року офіційно розпочав роботу Державний оператор тилу - агенція, що відповідає за тилове забезпечення Збройних сил України. Наразі ДОТ уповноважений Міністерством оборони на забезпечення ЗСУ пально-мастильними матеріалами, одягом та амуніцією та харчуванням. Останнім - з квітня 2024 року.

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В забезпеченні харчуванням перед ДОТ стоїть одразу декілька задач:

Перша - вибудувати систему таким чином, щоб тендери вигравали лише спроможні постачальники.

Друга - забезпечити безперервність, своєчасність та повноту поставок.

Третя - диверсифікувати ризики для регіонів та демонополізувати ринок.

Новий підхід

Державний оператор тилу запроваджуватиме комплексний підхід. Він передбачає одночасне використання двох моделей:

Закупівлі товарів у виробників та логістичних послуг;

Модель мережі: ритейлери постачають весь перелік продуктів на військові частини.

Перша модель впроваджуватиметься поступово. Модель мережі є більш звичною для ЗСУ та буде удосконалена для кращої прогнозованості та мінімізації корупційних ризиків.

Відмінність №1 - забезпечення сектору, а не ВЧ

Що маємо зараз. Якщо окрема рота або батальйон, закріплені за військовою частиною у Львові, переміщувалися в Запоріжжя - постачальник мав везти продукцію за військовослужбовцем, оскільки був закріплений за ВЧ.

Це значно ускладнює процес постачання, створює додаткові логістичні навантаження на постачальника та підвищує ціни на логістичну складову.

Головна відмінність нового підходу - закріплення за мережами секторів обслуговування, а не військових частин. Важливо, що кожен сектор складатиметься з обов'язкових та додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків зриву постачання та його кращого прогнозування і планування.

Відмінність №2 - індекс переоцінки вартості

Закупівлі харчування для ЗСУ відбуватимуться за каталогами. Важлива відмінність - створення індексу переоцінки у кожній номенклатурній позиції, які входять до каталогу.

Наприклад, якщо сьогодні ми закупили усі позиції з каталогу на умовних 100 грн, то щомісячно, враховуючи індекс споживчих цін, будемо робити переоцінку каталогу. Так вдасться враховувати реалії ринку та будувати win-win відносини з постачальниками.

Відмінність №3 - контроль якості

Ще одна відмінність від попередньої моделі - на складах ритейлерів та логістичних партнерів відбуватиметься вхідний контроль якості.

ДОТ формуватиме стандарти, за якими повинен відбуватися такий контроль, що військові отримували максимально якісні та безпечні харчові продукти.

Відмінність №4 - розподіл ролей в межах системи

Збирати заявки від військових частин, агрегувати їх та розподіляти між постачальниками в рамках закріплених секторів буде Державний оператор тилу.

Такий підхід допоможе знизити адміністративне навантаження з військових частин та надати постачальникам більше визначеності вже на етапі подачі тендерної пропозиції.

Як ритейлерам взяти участь у закупівлях харчування

Наприкінці минулого тижня в електронній системі Prozorro були оголошені перші закупівлі харчування за моделлю "мережі" по всіх 11 секторах. Усі закупівлі були оголошені за спрощеною процедурою, яка передбачає наступні етапи:

Оголошення процедури; Період уточнень; Подання пропозицій; Аукціон; Кваліфікація учасників; Визначення переможця та укладання договору;

Як взяти участь у закупівлі та на що потрібно звернути увагу?

1) Знайти закупівлю на майданчику Prozorro, вказавши код товару/номер закупівлі/ЄДРПОУ або назву агенції (примітка - юридична назва "Агенція закупівель у сфері оборони);

2) Звернути увагу на вимоги до учасника та перелік документів, які надаються учасником у складі пропозиції;

3) Звернути увагу на описи до продуктів харчування, вимоги до пакування та періоди постачання;

4) Сформувати пакет документів згідно з переліком і завантажити через особистий кабінет;

Також учасникам потрібно врахувати такі технічні етапи процедури:

Після оголошення процедури є період уточнень — етап, який триває щонайменше 3 робочих дні, на якому учасники тендеру мають можливість задати свої питання чи залишити вимоги до замовника, якщо необхідно виправити невідповідність в умовах тендерної документації;

Прийом пропозицій — етап, протягом якого постачальники можуть надіслати свої цінові пропозиції разом з пакетом документів в складі пропозиції. Триває 2 робочих дні;

Аукціон — етап, який проводиться лише за умови наявності щонайменше двох учасників;

Розгляд пропозицій - етап, на якому замовник вивчає пропозицію переможця на відповідність всім умовам тендеру;

Укладання договору про закупівлю - етап підписання державного контракту (договору), який триває не більше 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти державний контракт(договір).

Переваги підходу для ЗСУ, держави, бізнесу

Збройні сили України

Завдяки новій моделі закупівлі харчування ЗСУ отримують більш якісний продукт, поставки в повному обсязі і в зазначені терміни.

Крім того, підхід гарантує, що військовим частинам поставлятиметься саме той продукт, який замовлявся.

Бізнес

Ритейлу зміни у процесі закупівель харчування допоможуть використовувати в повному обсязі власні потужності, розвивати їх. Це може вплинути і на суспільний інтерес до марки та збільшити довіру людей.

Загалом для ритейлу та виробників ДОТ пропонує такі інструменти та рішення, що полегшать процес участі в закупівлях харчування:

Часткова передплата;

Прогнозованість в частині закупівель товарних позицій;

Достатність часу на виконання замовлення;

Лояльне ставлення до штрафування постачальників (штрафні випадки визначені з урахуванням усіх обставин, що можуть бути спричинені повномасштабною війною).

Держава

Держава та суспільство отримують прозорі закупівлі, де зведений до мінімуму прямий контакт між військовими частинами та постачальниками. Це допоможе зменшити адміністративне навантаження на військові частини та потенційні корупційні ризики.

Крім того, процес постачання стане більш системним та стабільним. Забезпечення виконуватимуть ті гравці ринку, що регулярно і відповідально постачатимуть ЗСУ продукти харчування, матимуть спроможність закуповувати та обробляти необхідні обсяги.

Зміни також допоможуть малим і середнім бізнесам брати участь у забезпеченні військових.