П’ять переваг оренди нерухомості у держави

Незважаючи на те, що оренда держкоммайна майна вже четвертий рік проходить у форматі публічних аукціонів, велику частину підприємців досі дивує факт, що цей ринок функціонує відкрито і містить низку унікальних об’єктів, які можна орендувати тільки на Prozorro.Продажі.

На Prozorro.Продажі щодня надходять запити на пошук приміщень в оренду і нам доволі часто доводиться спростовувати міфи про надмірний бюрократизм таких аукціонів.

Ми, як правило, один раз пояснюємо про всі нюанси та переваги, супроводжуємо учасника в аукціоні, після чого він самостійно переконується в прозорості та осяжності цього процесу. А значна частина орендарів навіть стають постійними користувачами Прозорро.Продажі, коли шукають нові місця.

Для аудиторії, яка досі має упередження щодо оренди комунального та держмайна або ж просто не знає про існування такого ринку, хочемо наголосити на п’яти перевагах оренди на Прозорро.Продажі.

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Унікальні об’єкти

Для значного відсотка орендарів головною умовою є місце розташування об’єкта, бо від цього очевидно залежить прибутковість бізнесу.

Звісно, що мова йде не про всіх учасників, адже комусь потрібні складські приміщення віддалені від центру, а для когось цілком нормальним буде вибір місця під офіс у спальному районі.

І якраз унікальність оренди на Прозорро.Продажі полягає в тому, що в ній зібрані пропозиції з усієї України і це дуже різні за своєю специфікою та призначенням об’єкти.

Зокрема, тільки тут ви знайдете приміщення в оренду на вокзалах "Укрзалізниці", "Укрпошти", підземних переходів на станціях метро, лікарень, навчальних закладів та інших місцевих органів влади.

Справедлива ціна

Незалежно від місця розташування об’єкта, чи то центр міста-мільйонника, чи це буде оренда в райцентрі, розмір стартової орендної плати становить 1% від балансової вартості такого об'єкта.

Якщо ж балансова вартість менше 10% від первісної, орендодавець або балансоутримувач майна здійснюють його переоцінку. Однак, якщо на цей об’єкт очікується великий попит, то як показує досвід торгів, учасники самі запропонують реальну ринкову вартість в процесі аукціону.

Гарантія безпеки угоди

Орендар може бути впевнений в тому, що в договорі не буде необґрунтовано підвищено ціну і що він не буде розірваний достроково в односторонньому порядку, звісно, якщо орендар своїми діями не приведе до цього.

Як це можливо? Все просто, адже форма договору затверджена нормативно, в суттєві умови якого неможливо внести зміни, окрім як на законодавчому рівні. Зміна ж ціни відбувається один раз на рік виключно на підставі інфляційних коливань.

Оренда на 5 років без необхідності нотаріального посвідчення угоди

На сьогодні багато підприємств планують розміщення своїх об'єктів на тривалий період, і часто цей термін перевищує тривалість трьох років.

Однак, укладаючи договори оренди комерційної власності на строк більше трьох років, які передбачають обов'язкове нотаріальне посвідчення, орендареві слід сплатити 1% від загальної вартості угоди.

Важливо відзначити, що договори оренди державного та комунального майна не підлягають нотаріальному посвідченню до п'яти років.

Також, звертаємо увагу, що ті договори оренди, які припиняють строк дії у воєнний період, автоматично пролонгуються до закінчення воєнного стану та ще плюс чотири місяці.

Доступність та відкритість

Всі аукціони державного та комунального майна в Україні доступні та централізовані в єдиній системі, де ви зможете знайти об'єкти, використовуючи необхідні параметри.

Кожна процедура має чіткі та однакові для всіх умови участі та не має прихованих або додаткових вимог до учасників.

Звісно, що оренда держкоммайна займає більше часу, бо публічні організатори мають здавати майно згідно з регламентованою процедурою, яка займе мінімум 30 днів.

Огляд об’єкту ви зможете зробити, найімовірніше, тільки в зручний для орендодавця час, адже треба буде домовлятися з представником балансоутримувача, а це фахівець державної чи комунальної установи, яка працює у своєму режимі.

Та навряд ці нюанси можуть стати наскільки переконливими, щоб відмовитися від перелічених вище переваг. Але звісно право вибору залишається за вами.