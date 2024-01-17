Бурштин у світі здешевів. Як це вплине на український видобуток?

Коли на початку 2014 року в Україні почалася бурштинова лихоманка, видобуток бурштину став чітко асоціюватися з "чорними копальниками" та нелегальними схемами. Зараз ситуація набагато краща. На це вплинули і політика держави, і війна, і зниження цін на цю сировину на світових ринках.

За статистикою Державної податкової служби, кілограм сирцю коштує 10,7 тис грн. У 2014-2015 роках середня ціна за кілограм сировини була вп’ятеро вищою.

Високу ціну диктував високий попит на бурштин з боку китайських компаній. Він став настільки популярним у країні, що кожна велика мережа ювелірних магазинів намагалася створити свій асортимент прикрас з бурштину.

Зараз немає передумов для збільшення попиту, а відтак – і на здорожчання бурштину. Мережі в Китаї вже забезпили свої потреби в цих товарах, тож сплеску запитів на сировину не буде. Однак дизайнерські рішення можуть дозволити продавати замість сировини готові вироби і генерувати додану вартість.

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Після здешевлення бурштину у світі ринок став нецікавим для криміналітету. За показниками рентабельності це звичайний бізнес з видобутку корисних копалин. Незначний "чорний видобуток" бурштину є, але наразі галузь працює "в білу".

Вітчизняний бурштин має високу якість. Хоча ми звикли цінувати прозорий бурштин, більшість країн вважає більш цінним непрозорий. Цікаво, що через культурні особливості 90% попиту на бурштин у світі йде з Китаю. Після Китаю найбільшим споживачем бурштину є країни Близького Сходу, зокрема Саудівська Аравія. Решта попиту розділяється між іншими країнами світу.

Особливості бурштинового бізнесу

Бізнес з видобутку і переробки бурштину специфічний. Оскільки його основним покупцем є Китай, галузь залежна від ситуації на його внутрішньому ринку.

"Китайський" вплив на ринок також позначається на сезонності. Наприклад, влітку більший попит на дрібні фракції цієї корисної копалини, у холодну пору року – на фракції більшої ваги. Це пов’язано з тим, що в теплу пору року тамтешні мешканці частіше купують вироби з дрібного бурштину. У лютому китайці майже місяць святкують Новий рік, тому ринок фактично стає на паузу.

У світі не більше десяти країн мають поклади бурштину. Україна має значні поклади цієї корисної копалини. Видобуток відбувається кар’єрним способом і значно залежить від погоди. Важливою особливістю ринку є нерівномірність попиту і пропозиції, тож виробникам та переробникам доводиться балансувати.

Чи використовує Україна свої можливості

Приємно зазначити, що держава створила максимальні умови для успішної роботи легального ринку бурштину. При цьому галузь має поганий імідж з кримінальним присмаком. Це проблема, бо органи влади, у тому числі правоохоронні, намагаються знайти в легальному бізнесі надприбутки.

Мовляв, якщо це законний видобуток, який не показує надзвичайних прибутків, то поруч неодмінно має бути нелегальне джерело доходів. Це не так.

Ще одна проблема вітчизняного бурштинового бізнесу в тому, що на продаж за кордон іде сировина. Натомість Україна могла б створювати перероблений продукт з доданою вартістю. Навіть у Польщі, яка теж видобуває цю сировину, проте має значно менші поклади, з’явилися компанії з його переробки.

Звісно, для цього треба добре відчувати запит ринку й оперативно на нього реагувати. Багато переробних компаній має навіть Литва. В Україні товари з бурштину виробляють небагато підприємств. Більшість займаються продажем сировини. Це простий шлях, який не потребує вкладень у маркетинг.

Щоб розвивати цей напрямок, ми з партнерами інвестували в підприємство "Інклюз 8", яке володіє спеціальним дозволом на видобуток корисних копалин на 20 років у західній частині ділянки Каноничі. Інвестиції перевищують 1 млн дол. У березні 2024 року плануємо почати видобуток бурштину на цій ділянці, а отже, когорта легальних видобувників поповниться ще одним гравцем.

Під час підготовки до старту добування вдалося налагодити конструктивний діалог з державними органами та місцевою владою. Розвиток цього напрямку не тільки на рівні добування, а й переробки, створення виробів з бурштину вигідний і держбюджету, який зможе отримати додаткові надходження з податків.

Бурштин – унікальна сировина, поклади якої обмежені. Україна може з цього отримати особливий зиск. Фокус на переробці підживив би економічну спроможність країни і ринок праці, під час війни це надзвичайно важливо.