Те, що важливіше за зарплату: на що найбільше звертають увагу кандидати

Разом з тектонічними зсувами в суспільстві змінюються пріоритети кандидатів при виборі місця роботи і підходи роботодавців. Останніми роками human approach (людський підхід – ЕП) набуває особливого значення.

Сюди я включаю і інклюзивність, і корпоративно-соціальну відповідальність, і довіру. Погляньмо разом, на що нині найбільше звертають увагу кандидати та що стоїть на перших місцях при виборі ними роботодавця.

Цінності передусім

Глобальне питання, яке лежить не в площині переваг та пільг, а формує світоглядну позицію. Від того, наскільки ці цінності збігаються, буде залежати, чи дивляться роботодавець та кандидат в один бік і чи спрацюються вони.

Це бажано обговорювати ще на етапі знайомства та інтервʼю. Ми говоримо про прискорений темп роботи та амбіційні плани ще на етапі співбесіди. А також про те, що відповідальність за свої слова та дії є однією з ключових цінностей.

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У нас був досвід, коли кандидати відмовилися від пропозиції, бо розраховували на тривалий адаптаційний період. Також компанія була змушена припинити співпрацю з вельми результативним працівником, який дозволив собі нестриману образливу поведінку щодо колег, грубо порушуючи корпоративний кодекс.

Наскільки важливою є спільність цінностей, ми відчуваємо і тоді, коли частина колег повертається в компанію після набуття різного досвіду на ринку.

Ставлення до війни як маркер

Рекрутери добре знають, що питання допомоги ЗСУ загалом та мобілізованим співробітникам зокрема виникає ледь не на кожній співбесіді. Рішення потенційного кандидата про прийняття пропозиції про роботу теж залежить від того, чи має компанія стійку громадянську позицію.

Ми в NovaPay, як і в більшості українських компаній, тримаємо зв'язок з мобілізованими працівниками, забезпечуємо їх одягом, захисним обладнанням, продовжуємо сплачувати заробітну плату. Війна стала нашою новою реальністю і роботодавці до неї пристосовуються.

Крім підтримки мобілізованих колег, у нас діє програма матеріальної підтримки працівників, які були змушені переселитися під час війни чи втратили житло. Ми в цьому не одні і щиро поважаємо кожну компанію України, яка робить такі ж кроки.

Для багатьох кандидатів при виборі компанії може стати вирішальною відповідь на питання: "Що робить ваша компанія для Збройних Сил України, для працівників, які воюють, для працевлаштування ветеранів та підтримки членів сімей загиблих військових?".

Пряники та палянички

Крім офіційної стабільної конкурентної зарплати, більшість кандидатів приділяють увагу бонусам та пільгам, оцінюючи їх як рівень турботи про команду. Найзатребуванішими в ці часи є медичне страхування, консультації психолога, вивчення іноземних мов, можливість дистанційного чи гібридного режиму роботи.

Раджу організувати корпоративні спільноти за інтересами (біг, йога, теніс, кулінарія, фотографування). Це не тільки позитивно сприймається кандидатами та працівниками, а й допомагає справлятися зі стресом і будувати міжособистісні зв'язки, що стає в пригоді при реалізації спільних завдань та проєктів.

Усі ці пункти обʼєднує одне слово – людяність. Воно вже давно більше, ніж слово року чи новий HR-підхід. Воно набуло особливого значення і для працедавців, і для кандидатів. Тут мова йде і про толерантність, і про відповідальність, і про підтримку. А рівень зарплати – давно не єдиний критерій для ухвалення рішення про роботу. Сподіваюся, людяність залишиться трендом і 2024 року.