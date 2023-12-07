5 практичних порад, як громадам ефективно спланувати відновлення

За оцінками Світового банку, в Україні внаслідок війни знищено 1,4 млн житлових приміщень. Зруйновано або частково пошкоджено 10% усіх закладів освіти та 16% медичних закладів.

Будувати нові школи та домівки будуть в першу чергу територіальні громади. Для відбудови громадам варто підготувати ґрунтовні документи планування. Це допоможе отримати державне фінансування та донорську допомогу.

За законодавством України, громадам необхідно розробити низку документів щодо планування відновлення та розвитку. Ключові з них – це Стратегія розвитку територіальної громади, План відновлення та розвитку територіальної громади та Програма комплексного відновлення території громади.

Ці документи дозволять зробити відбудову послідовною та структурною, а головне – закладуть підвалини для залучення фінансування. Значна кількість проєктів, які зараз фінансуються донорськими організаціями, сфокусовані на плануванні відновлення.

Реклама:

Громадам варто ретельно підійти до планування майбутнього розвитку. Це має бути виважена та ґрунтовна стратегія, не набір кліше. Місцевим органам самоврядування необхідно чітко оцінити потреби у відновленні, визначити візію розвитку, перетворити набір ініціатив у конкретні проєкти, обрати пріоритети та визначити джерела фінансування.

Все це критично важливо, щоб повернутися до нормального життя. Без цього "build back better" (зробити краще, ніж було) може залишитись лише недосяжною мрією.

П’ять простих правил планування допоможуть реалізувати будь-який програмний документ.

По-перше, залучайте до процесу планування усіх стейкхолдерів, насамперед населення громади. Це ваш фундамент та підтримка в процесі реалізації плану.

Можна провести публічні громадські обговорення ініціатив, соціологічні опитування (в т.ч. електронні в чатах села чи селища), створити фокус-групи.

Щоб почути думку неурядових організацій та бізнесу, проводьте круглі столи та залучайте учасників до громадських рад. Можливе рішення – створити спеціальні комунальні організації: агенції місцевого (економічного) розвитку громади, агенції розвитку міста, агентства з розвитку бізнесу, інститути міста. Вони допомагатимуть вести діалог між владою, бізнесом та мешканцями.

Розміщуйте відповідні документи на веб-ресурсах органів місцевого самоврядування, щоб зібрати зауваження та пропозиції. Важливо в процесі реалізації планів проінформувати стейкхолдерів, як саме були враховані надані пропозиції та зауваження, або з яких причин відхилено деякі з них.

По-друге, координація та співробітництво підвищать ефективність процесу планування. Не залишитися на самоті на шляху відновлення громаді дозволить комунікація з органами державної влади, неурядовим сектором, міжмуніципальне, міжрегіональне та міжнародне співробітництво, взаємодія з донорськими організаціями.

Щоб розширити мережу контактів та налагодити взаємодію з іншими суб’єктами місцевого відновлення, можна брати участь у профільних асоціаціях, наприклад "Асоціація міст України", "Всеукраїнська асоціація ОТГ", "Енергоефективні міста України", Всеукраїнська асоціація громад, Українська асоціація районних та обласних рад.

Участь у таких об’єднаннях дозволяє ефективніше доносити свою позицію – один голос звучить тихо, а коли таких голосів багато, це привертає увагу до озвучених питань.

Для співпраці з донорами громадам, у першу чергу, важливо визначити організації та програми, що підтримують громади. Наприклад, UK Aid (програма "Раннє відновлення України), ПРООН, USAID, U-Lead, PROSTO, SALAR International, Програма Ради Європи, проєкти DESPRO, DECIDE, UCORD, SURGe.

Налагодити взаємодію з донорами також допоможуть розроблені державою рішення – зокрема, екосистема DREAM, платформа "Децентралізація".

По-третє, враховуйте довгострокове бачення розвитку громади та керуйтеся принципом "build back better".

Розробляючи заходи для задоволення поточних потреб, запитайте себе: "Чи відповідають вони стратегічній меті та візії розвитку громади?". Це дасть змогу в подальшому додатково не модернізовувати та не перебудовувати вже побудоване.

При цьому важливо керуватися принципом "build back better", який є загальновизнаною кращою практикою і заявлений Урядом у Плані відновлення України. Приміром, здійснюючи відбудову або будівництво нового житла, варто зробити його енергоефективним, а проєктуючи котельню, доцільніше віддати пріоритет альтернативним видам палива.

Чудовий приклад "build back better" – відновлення "Гостомельського центру первинної медико-санітарної допомоги" в селі Горенка. В процесі відбудови там встановили тепловий насос та сонячну електростанцію, а саму будівлю зробили енергоефективною.

За рахунок цього знизилися витрати на опалення на 80% (майже чверть мільйона гривень на рік) та зменшилися викиди СО2. При цьому лікарня самостійно забезпечує 60% потреб в електроенергії.

По четверте, плануйте відновлення та плани реалізації на принципах інклюзивності. Залучати вразливі верстви населення (ветеранів/-ок, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, жінок з дітьми тощо) до цих процесів та врахувати їх потреби – ключове для побудови майбутнього, в якому буде комфортно всім представникам громади.

Так вже зробили у Рівному. У серпні цього року в межах створення безбар’єрного простору місто проінспектували люди з інвалідністю, молоді мами та ветерани. Такий підхід дозволив виявити потреби цих мешканців та спільно розробити ефективні рішення, щоб їх задовольнити.

По-п’яте, регулярно оцінюйте заходи з відновлення та вносьте корективи за необхідності. У нинішніх реаліях, кожна середньо- та довгострокова стратегія, навіть розроблена найкращими фахівцями, потребує регулярного перегляду. Це правило працює і для планів, розроблених органами місцевого самоврядування.

У бізнесі використовують модель безперервного поліпшення процесів – цикл Демінга або PDCA (від англ. "plan-do-check-act" – "плануй-роби-перевіряй-впливай"). Вона передбачає, що кожного разу після виконання запланованих заходів, необхідно порівнювати фактичні результати з очікуваними (стадія "check"), після чого розробляти заходи для усунення причин відхилень від запланованого результату (стадія "act").

На мою думку, і територіальним громадам доцільно взяти на озброєння такий підхід та не пропускати стадії "check" та "act".

Дотримання цих простих правил та використання запропонованих державою механізмів планування дозволить всім нам пройти непростий процес повернення до нормального життя результативно.