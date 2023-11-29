Де громадам шукати додаткове фінансування?

У мирний час розвиток місцевих громад є величезним викликом, а в умовах війни це завдання стає ще складнішим. Уряд України разом з міжнародними організаціями, такими як Світовий банк, Європейська комісія та Організація Об'єднаних Націй, оцінюють вартість реконструкції та відновлення у понад 411 мільярдів доларів США.

За цими оцінками, найбільші потреби є в транспортному секторі, житловому будівництві, енергетиці, соціальному захисті, розмінуванні територій та сільському господарстві.

Життя громад під час повномасштабного вторгнення вимагає великої уваги до фінансування місцевого розвитку у балансі з допомогою Збройним Силам України. Тому стає надзвичайно важливим пошук стійких та ефективних додаткових джерел фінансування.

Чому одним громадам вдається, а іншим — ні?

У відновленні та розвитку України, органи місцевого самоврядування відіграють одну з ключових ролей. Вони не тільки реагують на поточні потреби жителів, але й активно працюють над розвитком громад.

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Ініціативні голови з командами спрямовують зусилля на відновлення місць для зустрічей молоді, реалізацію екологічних проєктів, залучення місцевого бізнесу до проведення спортивних днів чи обладнання комп’ютерних класів у школах.

З початком повномасштабного вторгнення це стало складніше робити. Адже потрібна була повна зміна підходів до роботи, нестача кадрів у місцевих органах, коли частина чоловіків примкнули до лав ЗСУ. Попри це є зростання інтересу керівників громад до побудови стійких і самоврядних громад.

Це ми побачили й на одному з крайніх тренінгів БУР "Партисипативне відновлення: інструменти та практики для зміцнення спроможності громад", що реалізується за підтримки програми "U-LEAD з Європою", де взяли участь 85 учасників.

Успішні громади вирізняються залученням не тільки голів, але й керівників департаментів, їхніх підлеглих у процес планування та стратегічного розвитку. А залучення жителів до опитування і визначення потреб дозволяє пропонувати релевантні робочі кроки.

Тож відмінною рисою успішних громад є збалансований підхід між бажанням покращити життя мешканців і побудовою та втіленням ефективних стратегій крок за кроком.

Де шукати додаткове фінансування?

Для отримання та ефективного використання коштів, органи місцевого самоврядування можуть використовувати різні стратегії, які будуть комбінувати роботу з різними секторами.

Крок 1: Міжнародні донори та громадські організації

Перш за все, варто зареєструватися на таких платформах як "Гурт" і "Простір". Вони вже багато років допомагають інформувати про грантові програми від різних міжнародних організацій.

Далі можете створити власну таблицю із переліком сайтів міжнародних донорів. Відслідковуючи активності у розділах "новини", "гранти" чи "програми" ви будете розуміти, за який напрямок відповідає та чи інша організація.

Наприклад, в американського агентства USAID є з десяток підрозділів і кожен відповідає за окремий напрямок, як от кібербезпека, агро, права людини тощо. В Україні є проєктні офіси і європейських організацій, як от U-LEAD, які допомагають українським громадам з юридичними питаннями щодо децентралізації, організовують управлінські тренінги та консультації.

Фонд "Відродження" у 2023 році окрему увагу приділяли проєктам, що допомагають інтегрувати ВПО у громади. GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва) фокусується на проєктах, що дають економічний розвиток, а також сталий ріст громад. Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) спрямовує свою діяльність на зміцнення демократії і прав людини.

Тому можна знайти різноманітні можливості — від тих, що допоможуть реалізувати невелику місцеву ініціативу, до таких, які матимуть вплив не лише на одну громаду, але й на кілька областей.

Варто мати на увазі, що гранти поділяються на два типи: з відкритою та закритою подачею. Гранти з відкритою подачею часто розміщуються у публічному доступі. У той час як на гранти з закритою подачею можуть подаватися ті, хто підпадає під певні критерії.

Серед них можуть бути такі, як релевантний попередній досвід реалізації проєктів у певній сфері або з конкретним донором.

Процес подання заявок на міжнародні гранти вимагає уважного вивчення критеріїв відбору. Розуміння цих критеріїв — ключ до успіху, як показав успішний приклад не одного реалізованого проєкту БУР.

Крок 2: Бізнес

Бізнес робить важливий вклад у місцеві бюджети через сплату податків та створення нових робочих місць у регіоні. Вигода від такої діяльності для бізнесу та місцевих рад є взаємною, і це стимулює обидві сторони до перемовин. Важливим кроком для місцевих рад є розробка стратегії, що визначає пріоритетні напрями інвестицій, як от відновлення інфраструктури, розвиток технологічного сектору, підтримка місцевого бізнесу, чи створення додаткових робочих місць.

Значення чіткого та логічного підходу у стратегічному плануванні для залучення бізнесу не можна недооцінювати. Він, як правило, спілкується мовою цифр, тому важливо, щоб стратегія місцевих рад була не просто виразно сформульована, але й підкріплена конкретними числовими даними.

Будь-який план або пропозиція, що спрямовані на залучення інвестицій чи підтримку з боку приватного сектора, має містити чіткі економічні показники, такі як оцінка ринку, прогнози зростання та інші ключові фінансові метрики.

Це не лише демонструє глибоке розуміння потреб і очікувань бізнесу, але й забезпечує більш переконливе підґрунтя для переговорів.

Далі потрібно оцінити, які галузі можуть бути особливо привабливими для інвесторів. Це можуть бути, наприклад, нові виробничі потужності або логістичні центри, які можуть стати каталізатором розвитку місцевої економіки.

Залучення приватних інвесторів — це процес, що вимагає часу та зусиль. Він може включати презентації інвестиційних можливостей, участь у бізнес-форумах та інших заходах. Попри складнощі, він часто призводить до створення тривалих партнерських відносин.

Після підписання угод співпраця між місцевими радами та бізнесом продовжується, оскільки ефективне виконання проєктів та подальше партнерство лежать в основі стабільного розвитку громад. Такий підхід не лише сприяє економічному зростанню, але й зміцнює взаємодію між бізнесом та місцевою владою.

Крок 3. Навчання

Навчання та обмін досвідом є ключовими компонентами для ефективного управління місцевим самоврядуванням. Особливо цінним є досвід обмінів між громадами з різних регіонів України, де кожна має свої унікальні виклики та успіхи. Але при цьому ж можна знайти багато спільного.

Одна з основних проблем, з якою стикаються багато громад, – це так званий кадровий "голод". В минулому, коли сільські та міські ради управляли меншими бюджетами та мали обмежений вплив на свої території, ця проблема могла бути не такою відчутною.

Нині ж, коли громади мають більшу відповідальність та повноваження у сферах освіти, медицини, соціального захисту та інших ключових аспектах життя громади, а чоловіки і жінки захищають наші кордони у лавах ЗСУ, потреба у кваліфікованих кадрах значно зросла.

Систематичне навчання може допомогти громадам краще розуміти, як ефективно управляти різними аспектами своєї діяльності. Обмін досвідом між громадами може бути надзвичайно цінним. Дізнавшись про успішні стратегії та рішення, які застосовувалися в інших регіонах, громади можуть адаптувати ці ідеї під свої умови та потреби. Така співпраця і обмін знаннями сприяє зростанню і розвитку всієї мережі місцевого самоврядування.

Тут також можна буде краще роззнайомитися з проєктами, які фінансують донори в інших громадах. Це допоможе краще розуміти, куди можна подати власні ідеї.

На останок: прозорість та підзвітність у врядуванні є фундаментальними принципами, які лежать в основі демократії та ефективного управління. Ці принципи є ключовими для здобуття довіри міжнародних партнерів, інвесторів та донорів, оскільки вони шукають впевненості в тому, що Україна будує свій шлях розвитку на принципах відкритості та відповідальності.

Систематичний підхід до пошуку фінансування, заснований на стратегічному плануванні, прозорості, підзвітності та активному обміні досвідом, є ключовим для забезпечення стабільного економічного розвитку громад та покращення якості життя їхніх жителів.