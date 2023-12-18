Як розвиток фінтех змінює досвід надання банківських послуг

У контексті сучасної епохи цифровізації, банківський сектор переходить до нового етапу — Banking 3.0. Ключові інновації в сфері фінтех, такі як впровадження відкритого банкінгу і гіперперсоналізації, впливають на банківську індустрію.

Вони сприяють підвищенню ефективності банків та лояльності клієнтів. Новий досвід послуг забезпечують, зокрема, й розробки українських інженерів.

Тренди та інновації у фінтеху

"Банки 3.0" представляють собою еволюцію банківської галузі, де цифрові інновації і технології відіграють ключову роль у вдосконаленні функцій та послуг банків.

Розвиток будь-яких технологій, так чи інакше впливає на фінансовий сектор і інтеграція фінансових послуг з іншими секторами економіки, інколи, розмиває кордони між фінансовим та іншими сегментами економіки.

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Загалом, інновації в галузі фінтех це безперервний процес. Практично кожного місяця, ринок створює та пропонує нові фінансові рішення для покращення досвіду клієнта у взаємодії з банками. Банки, у свою чергу, використовують такі послуги, щоб зберегти клієнтів та залучати нових.

Проте основні тренди та інновації в галузі FinTech, які визначають цей розвиток, включають наступні 4 аспекти, які зараз є гарячою темою дискусій:

Open Banking та APIs: Концепт відкритого банкінгу, який передбачає надання доступу до фінансових даних клієнтів третім організаціям, що дозволяє створювати нові фінансові продукти та послуги.

Україна активно розробляє технічні стандарти та регуляції для впровадження відкритого банкінгу, і очікується, що ця ініціатива буде запущена в країні у 2024 році.

Гіперперсоналізація: "Таргетинг" в банківському секторі, основними інструментами якого є використання Big Data та технологій для надання індивідуальних послуг кожному клієнту.

Це виходить за межі традиційної персоналізації, яка базується на аналізі демографічних даних та діях клієнта, і враховує більший спектр факторів, таких як: реальний час, психографіка та контекстуальна інформація.

Конфіденційність даних, безпека та запобігання шахрайству: З відкритого банкінгу та гіперперсоналізації виникає необхідність у відповідних заходах щодо захисту великих обсягів особистих даних клієнтів та боротьби з фінансовими злочинами.

Регуляторні зміни і нові схеми платежів: Впровадження глобального стандарту платіжних повідомлень ISO 20022 сприятиме глобалізації фінансових систем і покращить ефективність міжнародних і внутрішніх платежів.

Завдяки впровадженню цього стандарту, транзакції платежів матимуть більш структурований і зрозумілий об'єм даних для аналізу та подальшої персоналізації, якими банки оперуватимуть для створення гіперперсоналізованих рішень.

"Банки 3.0" представляють собою не тільки удосконалення послуг, але й трансформацію банківської галузі у цифрову та інноваційну сферу.

Завдяки вищезазначеним трендам, банки можуть підтримувати високий рівень конкурентоспроможності та надавати клієнтам нові можливості для керування своїми фінансами та отримання персоналізованих фінансових рішень.

Переваги цифрової еволюції для банків

В Україні ми спостерігаємо плавну і закономірну цифрову еволюцію. Український банкінг декілька останніх років запроваджує цифрові рішення для своєї сфери, які вже стали звичними для українського клієнта, наприклад: відмова від фізичних відділень, кастомізація і персоналізація, застосування чат-ботів для операцій з клієнтом. Цифровізація також приносить переваги для самих банків.

Модель бізнесу банків

Зменшення фізичних відділень: Багато банків зменшують кількість фізичних відділень або розглядають перехід до концепції "фізичних відділень майбутнього", які обслуговують клієнтів у новому форматі, де акцент зроблений на цифрових технологіях та консультаціях.

Цифрові рішення: Банки активно розробляють та впроваджують цифрові послуги, такі як: мобільні додатки, онлайн-банкінг та чат-боти, що спрощує взаємодію з клієнтами та надає їм доступ до фінансових послуг у будь-який час та в будь-якому місці.

Прибутковість

Ефективність та зменшення витрат: Впровадження цифрових технологій дозволяє банкам оптимізувати свою діяльність, зменшити витрати на обслуговування клієнтів та оптимізувати бізнес-процеси.

Збільшення прибутку за рахунок персоналізації: Гіперперсоналізовані послуги, які надаються завдяки аналізу даних, можуть сприяти збільшенню кількості продажів послуг та відповідно, зростанню прибутку.

Підвищення лояльності клієнтів

Зручність та доступність: Клієнти отримують доступ до більш широкого спектру фінансових послуг та можуть взаємодіяти з банками в зручний для них спосіб.

Гіперперсоналізація: Клієнти отримують індивідуальні пропозиції та послуги, які відповідають їхнім потребам.

Перспективи України як однієї з лідерів цифровізації послуг

COVID-19 і повномасштабне вторгнення пришвидшили темпи прогресу у функціонуванні державних і фінансових структур. Обмеження спричинили різкий попит на урядові онлайн-сервіси та перетворили їх на категорію послуг, якими ми користуємось щодня.

Україна має достатній потенціал переходу з позиції провідного, але поки що, перспективного діджитал-гравця, на позицію світового лідера в цифровізації банківських та державних послуг завдяки кільком факторам:

Вплив війни на інновації: Попри очевидний вплив війни, вона сприяє пришвидшенню інновацій також і у фінансовому секторі. Нестабільна ситуація змушує банки шукати нові технологічні рішення та способи обслуговування клієнтів, щоб забезпечити їхню безпеку та зручність.

Технологічна база та експертиза: Україна має розвинену технологічну базу та великий інтелектуальний потенціал в галузі інформаційних технологій. Велика кількість інженерів та програмістів сприяє створенню інноваційних рішень.

Вибіркові цифрові рішення: Українські банки вже використовують цифрові рішення, які є рідкісними, а інколи унікальними в світі. Наприклад: миттєві онлайн-перекази або авторизація платежів за допомогою біометрії.

Це може призвести до розвитку унікальних фінансових продуктів та послуг, які відповідають специфічним потребам клієнтів.

Однак важливо враховувати, що Україна повинна забезпечити високий рівень кібербезпеки та захисту даних. Це потрібно для збереження лідерства в цифровізації банківських та державних послуг, підтримуючі інновації через регуляторні та правові ініціативи.

Цифрова революція в банківському секторі України є яскравим прикладом того, як інновації можуть трансформувати індустрію, відкриваючи нові горизонти для розвитку та покращення послуг для клієнтів. Завдяки цьому, Україна має всі можливості, щоб зайняти позицію серед лідерів цифрової трансформації у світовому банківському секторі.