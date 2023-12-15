Вступ до енергетичного ЄС завершено. Що далі?

14 грудня Європейська Рада на найвищому рівні підтримала відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС.

За збігом обставин, саме 14 грудня 2023 Україна остаточно стала членом "енергетичного ЄС" – Генеральна асамблея Асоціації Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) ухвалила рішення про повноправне членство "Укренерго", українського оператора енергосистеми, в цій організації.

З 1 січня 2024 року "Укренерго" стане 40-им повноцінним членом ENTSO-E. Позаду аналог "політики добросусідства", виконання своєрідної "Угоди про асоціацію" (каталог технічних заходів для об'єднання енергосистем), екстрена синхронізація енергосистем, статус члена-спостерігача, перехід з екстреного на постійний режим синхронізації.

Повноправне членство дає можливість Україні мати вплив на розбудову європейського енергетичного простору. Укренерго матиме такі ж права і обов'язки як і всі оператори Європи: зможе голосувати під час засідань Генеральної Асамблеї ENTSO-E, повноправно працювати в Комітетах ENTSO-E та робочих групах, які розробляють рішення, що визначають енергетичну політику ЄС на десятиліття вперед.

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При цьому "Укренерго" матиме четверту за розміром кількість голосів в організації, після операторів Франції, Італії та Іспанії, оскільки це залежить від кількості споживачів, яку обслуговує відповідний оператор енергосистеми.

Сьогоднішня подія важлива також і тим, що вона показує, як виглядатиме процес інтеграції в ЄС всієї України, а не тільки її енергосистеми. І що є конкретний дієвий рецепт, яким чином цей процес можна успішно завершити.

До цього результату "Укренерго" рухалось 6 років і пройшло всі етапи за правилом Махатми Ганді – спочатку нас не помічали, потім з нас сміялися – мовляв "застаріла пострадянська енергосистема України ніколи не зможе приєднатися до європейської", потім знайшлися ті, хто боролися проти, але врешті ми перемогли.

Позаду скептицизм, недовіра і обережність, але водночас – і підтримка активної меншості тих, хто вірив в українську енергосистему. Хто підтримував нас на політичному, юридичному і технічному полі.

Позаду досвід, яким ми готові ділитися. Адже специфіка співпраці з європейськими структурами має свої особливості. І європейці цінують, коли їх розуміють. Насамперед, їхню увагу до деталей, ретельність, відповідність стандартам і правилам. Адже енергосистема працює за законами фізики – їх не можна порушити ні за гроші, ні за політичним рішенням.

"Укренерго" почала реалізовувати план приєднання до ENTSO-E в 2017 році і згідно з планом мала синхронізували українську та європейську енергосистеми в 2023-му. Але технічно ми були готові раніше – і це зробило можливим екстрену синхронізацію української та європейської енергосистем 16 березня 2022 року.

З початком повномасштабного вторгнення росії і від’єднання України від енергосистеми країни-агресора це було питанням виживання держави.

Тому правило №1 - ніколи не відкладайте виконання завдань на останній момент. Чим раніше ви готові – тим більше шансів на успіх.

Правило №2 – не бійтесь складних завдань, але виконуйте їх планомірно і послідовно. На цій ілюстрації – реальний каталог заходів, складений для "Укренерго" фахівцями ЕNTSO-E.

Європейці підтвердили, що всі вимоги до "Укренерго" виконані. Ми памʼятаємо ці квадратики червоними. За кожним зеленим квадратиком з галочкою – великий проєкт, над якими працювали сотні фахівців.

Таких проєктів було більше 200. Це сотні мільйонів євро інвестицій, технічні завдання зі зміцнення конкретних обʼєктів енергосистеми, розбудови ІТ-інфраструктури, реінжиніринг диспетчерських процесів, перехід на європейські технічні стандарти обслуговування обладнання, складні регуляторні рішення тощо. Ця ілюстрація для нас — підтвердження того, що швидко – це повільно, але щодня.

Правило №3 – не слухайте скептиків і шукайте союзників. Обʼєднання зусиль це те, що веде до перемоги. Перетягування ковдри веде до поразки. Хочу особливо подякувати системним операторам європейських країн.

Дехто з них був скептиком нашої синхронізації і членства в ENTSO-E, але спостерігаючи, як "Укренерго" виконує свої домашні завдання, перейшли від скепсису до повної підтримки.

Рішення в 2017-му році працювати над приєднанням до ENTSO-E – це був стратегічний вибір. Як ми знаємо тепер, після спроб росії зруйнувати українську енергосистему, вибір єдино правильний.

Європейська енергосистема підтримувала нас під час минулорічної системної аварії внаслідок ракетних обстрілів. ENTSO-E рекордно швидко відкрила для України можливість експорту електроенергії в 2022-му і збільшила можливість для імпорту в 2023-му, що є технічною запорукою проходження цієї зими.

Але ще раз наголошу – ці рішення європейських функціонерів стали можливими лише тому, що "Укренерго" та інші енергетичні компанії вчасно і в повному обсязі виконали всю домашню роботу.

14 грудня, під час Генеральної асамблеї Президент ENTSO-E Збинек Болдіш сказав, що повноправне членство Укренерго в об’єднанні — це завершення однієї подорожі і початок нової.

На українську енергосистему розраховують в процесі розбудови стійкої, стабільної та інтегрованої європейської електромережі. Україну прийняли до енергетичного ЄС, бо ми можемо його посилити.

Сьогодні технічна підтримка з європейської енергосистеми — це наша суперсила та буфер безпеки під час війни. Далі - ми потрібні Європі, бо маємо потенціал повернутися до статусу нетто-експортера електроенергії.

Наше завдання на найближчі роки - спільний енергоринок за європейськими правилами. Вільна конкуренція знизить масштаб впливу українських олігополістів, коли з українського акваріуму вони потраплять в європейський енергетичний океан.

Але це світле майбутнє само собою не наступить. Як і проєкт об'єднання енергосистем, завоювання європейського енергетичного ринку потребуватиме багаторічної, важкої, щоденної і головне - компетентної роботи.

Повне узгодження українських ринкових правил з європейськими та створення сприятливих умов для інвесторів є необхідними умовами для побудови нової генерації - для того, щоб було що експортувати.

При цьому багато чого у нас вже є - потужна інфраструктура електропередачі, друга в Європі атомна генерація, розвинута гідроенергетика, хороший потенціал для розвитку відновлювальних джерел енергії, включаючи електростанції на біопаливі.

При таких конкурентних перевагах українська енергосистема має шанс стати першою великою системою на континенті, яка здійснить так званий "зелений перехід" - декарбонізацію свого енергетичного міксу.

І це нова велика ціль, до якої ми будемо наполегливо рухатись.

А поки що моєю першою ініціативою на наступній генеральній асамблеї ENTSO-E стане створення загальноєвропейського пулу критичних матеріалів та обладнання для швидкого відновлення енергосистеми, на основі нашого досвіду протидії російському ракетно-дроновому терору.