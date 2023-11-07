Рецепт економічного дива для України

За останні роки 30 років Японія збільшила свою економіку в десятки разів. В цей же час Україні, за роки своєї незалежності, вдалося збільшити її лише вдвічі. У чому полягає механізм творення економічного дива будь-якої країни і які ресурси та нові можливості може використати для цього наша?

Виробничо-інноваційна модель економіки замість сировинної

Виклик №1 після війни — подолати сировинну модель економіки і замінити її на виробничо-інноваційну.

Країни стають успішними не завдяки природним перевагам, а завдяки тим перевагам, які вони створили своїми зусиллями. Якщо говорити про Україну, то вона є багатим природним ресурсним центром і це насправді найгірша природна перевага з точки зору економіки.

Вона є донором людей та сировини для більш успішних країн, зокрема, для країн ЄС, які є виробниками. І протягом довгих років історії майже всі ці країни досягали свого процвітання, дотримуючись одного єдиного принципу: розвиток власного виробництва, власної промисловості, створення власних інновацій, інвестування в інфраструктуру, науку та освіту.

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Цей підхід можна розглядати як класичний шлях успіху для України, тому існуючу модель аграрної економіки треба докорінно змінювати. Бо якщо країна зациклиться на тих перевагах, що їй дала природа, то буде приречена на бідність.

Успіх, незалежно від культури, релігії та моделі управління будь-якої країни залежить від економічної спеціалізації. Це гарна новина, яка має стати для нас поштовхом до того, що все можна і треба змінювати.

Нам стратегічно потрібен перехід від аграрної економіки до виробничої, який дасть можливість Україні стати активним учасником та гравцем глобального світу, і це одне із перших завдань, яке ми маємо ставити перед собою після війни.

Побудова якісної складної економіки

За час війни Україна втратила близько третини власної економіки. Усвідомлення цього має стати частиною стратегії для майбутніх змін країни.

Ми відрізняємо тим, що дуже любимо свободу і є дуже адаптивними. Але ми не вміємо будувати складні системи. Ми можемо вирішувати складні задачі в короткостроковій перспективі, але не бути терплячими у розбудові складних систем.

Це проблема, оскільки побудова якісної складної економіки потребує саме таких навичок. Нам не просто потрібно відновити економіку, нам потрібен апгрейд до наступної версії.

Бо крім загострення "сировинної хвороби", ми маємо достатньо інших економічних викликів. Зокрема, втрату інфраструктури та демографічний спад. Безліч молодих людей, які могли б стати активними економічними гравцями України, виїхали з неї, і ймовірно, залишаться поза її межами у майбутньому.

А без них творення українського економічного дива неможливе, тому щоб вплинути на цю ситуацію, варто залучати іммігрантів з інших країн і робити цей процес частиною нашої стратегії: продуманої, виваженої та візійної.

Нам потрібно дати їм сенс та перспективу, і ставати своєрідною Америкою в Європі з точки зору можливостей.

Жити як європейці, працювати як азіати

Якщо ми хочемо жити, як європейці, то нам потрібно 10-15 років працювати, як азіати.

Ще один виклик перед Україною — це євроінтеграція на правильних умовах. В українському суспільстві поки що існує певна ейфорія і завищені очікування від цієї події.

Багато людей вважають, що вступивши до Європейського Союзу, ми автоматично підвищимо свій рівень добробуту, порядку та справедливості. Але справа в тім, що все це ми маємо збудувати самостійно.

Нам важливо не мати ілюзій. Вступ до ЄС не означатиме автоматичного добробуту, тому якщо ми точно хочемо мати успіх, то маємо розуміти: попереду потрібно багато трансформацій не лише в економіці, але й соціальних і ментальних сферах, які залежатимуть тільки від нас і нашого підходу до цього питання.

Економічна інженерія

Ми потребуємо економічної інженерії, аби в нашій економіці відбувалося те, що нам потрібно і не відбувалося зайвого.

Якщо ми подивимося на реальний світ, то не побачимо жодної держави з абсолютно вільним ринком, адже у всіх країнах держава регулює економіку. Тільки різниця полягає в тому, з якою метою вона це робить і які наслідки це несе.

Також немає жодної країни світу, про яку можна сказати, що вона має потужний бізнес і слабку державу, або навпаки. Це завжди спільна гра, тому кожна країна знаходить свій баланс в цьому питанні, і Україна також має це зробити, аби створювати умови, закони та спеціальні стимули, за допомогою яких в економіці відбуватиметься те, що нам потрібно і навпаки — не відбуватиметься те, що гальмуватиме наш економічний розвиток.

Підтримка США

Всі країни світу з потужною економікою зробили економічне диво за підтримки США. Сьогодні Україна має унікальний шанс стати однією з них.

За останні 80 років жодна країна в світі не зробила економічного прориву без прямої або опосередкованої підтримки США. Тому так важливо, що сьогодні Україна знаходиться на геополітичній орбіті цієї країни, і це дуже оптимістична можливість, якої раніше не було.

Раніше ми не входили в цей геополітичний контур, проте сьогодні ми вже там і маємо використати цей шанс: цілеспрямовано запроваджувати потужні інвестиційні стимули, покращувати інститути, заохочувати до співпраці інвесторів з різних країн світу, розвиваючи рівень довіри до нас.

Для нас дуже важливо ставати архітекторами свого майбутнього, а не його жертвами. Головне що треба — це відчуття сенсу для людей, щоб Україна стала меккою для енергійних і талановитих.

Для цього треба відкриватися, робити свою сильну економічну стратегію, узгоджуючи її з інтересами інших гравців, але не забувати про свої власні інтереси і не розчинятися серед інших.

Ми повинні грати так, щоб вигравали і ми, і наші партнери водночас, і демонструвати їм свою стратегію як вигідну: і для США, і для Європи. Для цього нам потрібна правильна стратегія та якісна міжнародна дипломатія, яка наголошуватиме, що те, що ми робимо — це не акт боротьби чи ізоляції, а розширення можливостей для всіх.

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