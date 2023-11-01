Бізнес-клімат для перемоги

Бізнес-клімат відіграє значну роль у позиціюванні країни, він є одним з атрибутів її бренду. Я переконаний, що Україна має всі шанси стати за цим критерієм країною №1 у світі, у нас є для цього всі можливості.

Успішні кейси державного керування

На початку війни влада скасувала низку податків, мита й акцизи. Завдяки цим діям бізнес отримав можливість відновитися, а ми побачили, що державі вистачає політичної волі й сміливості ухвалювати ефективні рішення.

Ми пережили паливну та енергетичну кризи, тому що були скасовані акцизи на пальне, ПДВ і мита на генератори та акумулятори. Ще один позитивний приклад – з галузі виробництва дронів та безпілотників. У лютому 2023 року були спрощені мито і ПДВ на компоненти для цієї техніки, навіть була збільшена можливість для підприємців заробляти гроші – тепер це 25% від собівартості.

Раніше була проблема завести компоненти й мотори через експортний контроль та різні регуляції. Саме завдяки цим змінам маємо потужну галузь виробництва безпілотників і дронів, можливо, навіть найкращу у світі.

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Є вже 200 виробників. Чому б так не робити з набоями, снарядами і танками, де досі багато регуляцій і вимога заробляти не більше 1-3%? Там теж буде 200 виробників. Держава може так робити і це дає чудовий результат.

Правоохоронці – на службі в людей та бізнесу

Якою повинна бути роль правоохоронних органів? На жаль, бізнес і держава на це питання мають різні точки зору. Тут усе має бути так само, як у бізнесі.

Коли мої клієнти скаржаться, я не вважаю, що з ними щось не так, що вони чогось не розуміють. Для мене клієнт завжди має рацію, тому я думаю, що щось не так у нас. Проте з державою все інакше, підприємець для неї завжди помиляється, у нього презумпція винуватості. Це треба змінювати.

Я не кажу, що бізнес не можна перевіряти, але робіть це цивілізовано. На жаль, обшуки, "маски-шоу" – це частина бренду, репутації України. Насправді ці перевірки мають одну мету: психологічний тиск. Я був всередині цього тиску.

Сподіваюся, у цьому питанні влада завершить почате: відповідно до волі президента, буде створений єдиний орган для перевірок бізнесу. У його центрі буде аналітична складова, орган вдаватиметься до цивілізованих заходів і ніхто не буде приходити, заарештовувати та вилучати документи.

Якщо працюватиме одна структура, яка буде займатися саме аналітикою, без великої кількості органів перевірки, це дасть надію на зміни.

Три кроки для покращення бізнес-клімату

По-перше – скасувати податки для виробників зброї. Якщо ми говоримо, що податки потрібні для виробництва зброї, то навіщо оподатковувати зброярів? Це нелогічно. Зараз немає нічого важливішого, ніж наша перемога, тож розвиток ОПК та озброєння – це найголовніша мета.

По-друге – провести тотальну дерегуляцію для всього бізнесу. Чимало проблем спричинені надмірним регулюванням бізнес-діяльності. Поки що позиція держави – "невинуватих підприємців не існує, є ті, кого не дорозслідували". Наша оборона тримається на плечах економіки, тож треба починати з економічної свободи.

По-третє – масштабна приватизація державного майна, а всі отримані від неї гроші потрібно спрямувати на озброєння. Іншими словами, бізнес-клімат має працювати на перемогу. Поки що він, на жаль, не відповідає поточним воєнним викликам. Нам потрібно відновлювати та зміцнювати економіку. Для цього слід продовжувати весняну лібералізацію і тоді перемога прийде значно швидше.