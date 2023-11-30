Бюджет столиці: чому парки, сквери і бруківку треба відкласти до кінця війни

Традиційно наприкінці року Київ вступає в непростий, проте необхідний для життєдіяльності мегаполісу бюджетний процес. Менше ніж за 2 місяці на нас чекає новий бюджет.

На тлі численних та перманентних протестів громадськості проти марнотратства мерської команди в період воєнного стану, вимог щодо необхідності збільшення підтримки Збройних Сил України з боку столичної влади, формування головного фінансового документа Києва набуває все більшої актуальності.

Станом на 13 листопада до Київської міської ради надійшло два проєкти рішень: "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" та Програма економічного і соціального розвитку Києва на 2014-2026 роки. Основні показники бюджету такі: доходи — 68,8 млрд грн та видатки – 82,3 млрд грн.

Відповідно, ми робимо очевидний висновок — бюджет дефіцитний. Але ж у нас ще є загальний і спеціальний фонди. За загальним фондом маємо навіть профіцит – на 8,6 млрд грн, а за спеціальним – дефіцит на 21,2 млрд грн. Резервний фонд становить 2,1 млрд грн.

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Якщо ми порівнюємо проєкт бюджету на 2024 рік і бюджет 2023 року, то насамперед, побачимо тенденцію до зростання як доходів, так і видатків. Втім, не потрібно забувати і про досить великі невикористані, так би мовити перехідні кошти.

Щороку у грудні, зазвичай, головні розпорядники бюджетних коштів розпочинають їх масово використовувати.

Цього місяця казначейство отримує велику кількість документів, актів виконаних робіт, аби відбулася оплата таких рахунків. Тому, якщо на початку листопада залишок коштів на рахунках Києва був приблизно 24 млрд грн, то прогнозую: якщо розпорядники будуть активно витрачати ці кошти за місяць, який залишився до завершення року, залишок все одно буде на рівні минулого року, а то й навіть дещо більший.

А це – від 12 мільярдів гривень. Виникає питання "куди витратять ці кошти?". Відповідь проста — невитрачені кошти підуть на зменшення дефіциту бюджету 2024 року.

Особисто для мене принциповим і важливим є питання припинення цього "бенкету під час чуми". Ми всі бачили протести біля КМДА. Українське суспільство і мене особисто обурює нераціональне використання коштів.

Місто не має заливати у бетон гроші, які могли б витрати на зброю, дрони, прилади нічного бачення, лікування та реабілітацію військових.

Тому наша позиція така: ми маємо відстояти фінансування критичної інфраструктури, функціонування міста, соціальні видатки, тобто заробітні плати вчителям та лікарям, соціальним працівникам, соціальні виплати тим, хто їх потребує. А парки, сквери і укладання бруківки вже будемо робити після війни!

Також хочу пояснити, чому військове ПДФО повинне було потрапити до державного бюджету, а не місцевого. У 2024 році Київ не отримає 7 млрд грн із військового ПДФО. Ці гроші місто отримало від того, що велика кількість киян пішла боронити свою країну. Київ не отримав ці 7 млрд від вдосконалень життєдіяльності міста. Це гроші військових!

Тому наполягаю на тому, що ці кошти мають залишатися в державному бюджеті та працювати на зміцнення обороноздатності країни. Не може одне місто витрачати шалені кошти на свої забаганки, коли країна знаходиться в небезпеці.

Ми живемо не на окремій планеті, ми живемо в одній країні. Тому маємо робити все для того, аби поліпшувати безпеку та обороноздатність України. А для бюджету столиці критичного у цьому нічого немає.

Мене дивує той факт, що проблем наповненням бюджету Києва немає, а влада Кличка хоче стягнути 6 млрд грн боргу з уряду за компенсацію різниці в тарифах. Місто має 24 млрд грн на рахунках. Спочатку виграємо війну, а потім повернемося до погашення боргів.

Замість стягування коштів з уряду Кличко має думати про цивільний захист, поліпшення безпекового середовища, будівництво та ремонти укриттів.

НаразіКиївська міська рада не ухвалила рішення щодо міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024-2025, оскільки документ не подано на розгляд. Відповідно, бюджетні призначення не передбачено.

Зазначу, що на 2023 рік видатки на цю програму склали – 557,3 млн грн. Окрема програма "забезпечення цивільного захисту населення". Країна має спрямовувати кошти на нашу перемогу.

У проєкті бюджету-2024:

на програму з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки передбачено 13,2 млн грн;

на програму "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України" на 2023-2025 роки передбачено 757,8 млн

Ще кілька слів про виконання бюджету-2023. Якщо дивитися за доходами, то в нас, за останньою інформацією, 108% надходжень, тобто маємо приріст. Таким чином цього року бюджет отримав на 8% більше, ніж планували.

Особлива увага до витрачання цих коштів. Адже маємо лише, в середньому, 40% ефективності виконання муніципальних програм.

Це означає, що 60% коштів, які запланували на реалізацію різних програм, можуть бути неосвоєними. Але ж не забувайте, що попереду - "чудовий місяць грудень". А там відбуваються різні дива під час масового використання бюджетних коштів!