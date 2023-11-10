Бюджет-2024: посилюємо армію, індексуємо соцстандарти та будуємо економіку перемоги

Розробка та прогнозування державного бюджету країни в умовах повномасштабної війни є надзвичайно складним завданням. Такий процес не описано в жодному підручнику з макроекономічної теорії чи бюджетування.

Але це вже другий бюджет воєнного часу, і мій четвертий річний бюджет загалом на посаді міністра фінансів.

Це не лише набір показників, що відображають доходи, видатки та джерела фінансування. Це комплексна система рівнянь з багатьма невідомими. І основний виклик на цьому шляху – це профінансувати дефіцит державного бюджету, який у наступному році становитиме 20,5% від ВВП, що у майже 8 разів перевищує прогнозний довоєнний показник.

В цілому, потреба у зовнішньому фінансуванні – 41 мільярд доларів. Міжнародні партнери розуміють це і зараз ми щоденно працюємо над тим, щоб забезпечити надходження цих коштів у наступному році.

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Пріоритети Бюджету-2024 зрозумілі та продиктовані повномасштабною агресією: зміцнення обороноздатності, захист населення, підтримка ветеранів та відновлення економіки. Бюджет враховує основні орієнтири майбутньої Української доктрини Президента України.

Виходячи з високої ймовірності, що війна буде тривати протягом всього 2024 року, видатки на фінансування сектору безпеки та оборони становитимуть більше половини у загальній структурі, або 1,69 трлн грн.

Нагадаю, що армію ми фінансуємо за рахунок власних внутрішніх надходжень: податкових і митних зборів, запозичень. Тому закликаю вас інвестувати в перемогу шляхом купівлі військових облігацій (за рівнем дохідності та безпеки державні цінні папери об’єктивно є найпривабливішим інвестиційним інструментом на ринку).

Окрема подяка сумлінним платникам податків, завдяки яким ми маємо можливість фінансувати наш опір агресору.

Було прийнято складне, але виважене рішення про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці, на потреби оборони держави.

Доходи, отримані від ПДФО з військових, - це публічні, суспільні кошти, які мають розподілятися відповідно до тих умов та обставин, в яких ми існуємо.

Вони будуть використані для наближення нашої перемоги та спрямовані до спеціального фонду держбюджету з їх цільовим використанням: на виробництво та закупівлю морських дронів і БПЛА (43,3 млрд грн), а також 51 млрд грн на впровадження нових технологій в секторі ОПК та для виготовлення зброї.

Разом з тим, всі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (95,2 млрд грн) також будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки.

Тимчасові зміни до бюджетного кодексу в контексті військового ПДФО та низка запроваджених додаткових дотацій місцевим бюджетам при цьому дозволять вирівняти ситуацію з надходженнями в громадах і їх грошовий ресурс буде більшим за показник 2021 року на 62 млрд гривень.

Тому занепокоєння, що перерозподіл може викликати дефіцит у місцевих бюджетах для покриття ключових потреб, є безпідставними. Такі дії не тільки позитивно вплинуть на фінансування національної оборони, але й будуть підтримані заходами, які забезпечать баланс між бюджетними надходженнями на рівні громад.

Обов’язком держави є підтримка тих, хто потребує цього найбільше. Тому передбачаємо у бюджеті кошти на підвищення соціальних стандартів, індексацію пенсій (трансферт Пенсійному фонду - 271,9 млрд грн), допомогу особам, які потрапили у складні життєві обставини, на дітей та малозабезпеченим сім’ям (136,5 млрд грн), виплату пільг та субсидій (49,9 млрд грн), соціальний захист осіб з інвалідністю (6,4 млрд грн). Загалом більше 469 млрд грн на соцзахист.

Фінансування сфери охорони здоров’я складатиме 203,4 млрд грн. У другому читанні передбачили кошти на облаштування укриттів в лікарських закладах.

На потреби освіти – 179,1 млрд грн. Зокрема, будуть підвищені зарплати вчителям. Закупівля автобусів для школярів, облаштування безпечних освітніх просторів, забезпечення здорового харчування дітей – все це буде профінансовано наступного року.

Підходи до ветеранської політики будуть переформатовані. Це дозволить максимально якісно і комплексно надавати підтримку особам, що захищали незалежність України. Фінансування збільшено до 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн до 2023 року).

Зокрема, наступного року буде запроваджений інститут помічника ветерана, продовжено програму забезпечення житлом ветеранів війни та членів їх сімей, буде запущено пілотний проєкт зубопротезування.

Передбачене збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року до 7100 грн, а з 1 квітня – до 8000 грн.

Продовжене пільгове кредитування для бізнесу в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9", а також видача грантів на відкриття власної справи тощо. Для підтримки бізнесу спрямовано понад 30 млрд грн.

Вдячний за підтримку Президенту України, Прем’єр-міністру України та Уряду. Народним депутатам ВРУ – за складну, але конструктивну дискусію. Також відзначу професіоналізм команди Міністерства фінансів України. Колеги, як завжди, фахово пройшли всі стадії бюджетного процесу.

Тепер, коли бюджет ухвалений, постає насправді ще складніше завдання - його виконання. Як міністр фінансів, я зосереджений на тому, щоб кожен аспект цього важливого документу був не просто виконаний, але й виконаний ефективно.

В умовах, що швидко змінюються, ми повинні бути впевнені, що наші обмежені ресурси використовуються з максимальною користю для наближення перемоги України та підвищення добробуту громадян.