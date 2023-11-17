Видатки на медицину у 2024 році зростуть на 25,8 млрд гривень

Бюджетний процес в умовах повномасштабної війни є надзвичайно складним завданням, який ми з командою пройшли уже вдруге.

В бюджеті чітко розставлено пріоритети державної політики, де медицина залишається одним з основних.

Бюджет-2024 враховує важливі орієнтири майбутньої Української доктрини, ключовим завданням якої в охороні здоров’я є врахування потреби ветеранів і створення можливості універсального доступу до якісної та безоплатної медичної допомоги для всіх українців.

Так, на охорону здоровʼя у 2024 році державні видатки збільшено на 25,8 млрд грн і становлять 203,4 млрд гривень.

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Варто зауважити, що видатки на охорону здоров’я визначено з урахуванням забезпечення основних пріоритетів галузі, продовження реформування системи охорони здоров’я та врахування новацій у цій сфері.

Важливим і ключовим напрямом залишається реалізація програми медичних гарантій, на яку передбачено 158,8 млрд грн, або на 16 млрд грн більше ніж у 2023 році. Як бачимо, у період війни Уряд робить усе необхідне для того, щоб потреби у медичних послугах усіх громадян, зокрема військових, було забезпечено.

Програма медичних гарантій враховує нагальні потреби населення у медичній допомозі в умовах повномасштабної війни, зокрема розвиток послуг, пов’язаних з важкими травмами й опіками, реабілітаційних послуг, послуг психологічної підтримки та психіатричної допомоги, або ж, наприклад, послуг трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, розширення програми реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів.

Новацією 2024 року в межах програми медичних гарантій стане доступ родин до безоплатних послуг із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. Звертаємо увагу, що з метою доступності та безоплатності такої послуги для людей за програмою медичних гарантій передбачено 1,5 млрд гривень.

Нам важливо вже зараз подбати про демографічну ситуацію в нашій державі, яка, як стверджують експерти, є не досить утішною щодо проблем старіння нації. До цього, на жаль, призводять як природні фактори, так і війна.

Адже народжуваність в Україні за останні роки значно знизилась, труднощі з настанням природної вагітності є у кожної 5-тої української пари. Водночас війна поглибила кризу: посилення міграції, а також падіння рівня народжуваності. Від початку війни рівень народжуваності зменшився на 28%.

Сподіваємось, що ухвалене в бюджеті-2024 рішення щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій сприятиме поліпшенню демографічної ситуації.

Вперше запроваджуємо з наступного року пілотний проєкт щодо зубопротезування для ветеранів, на який спрямовуємо близько 750 млн гривень. Це пов’язано, зокрема, з травматизацією на війні і нагальною необхідністю надання відновлювальної стоматологічної допомоги.

Розуміємо, що в умовах повномасштабної війни заклади охорони здоров’я повинні мати безпечні умови під час небезпеки. Це важливо, оскільки медична допомога має бути доступною і надаватись незалежно від обставин, а тому передбачили 1 млрд грн профільному Міністерству для облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я.

Плануємо розширити напрями централізованої закупівлі державою ліків та медичних виробів для підвищення фінансового захисту пацієнтів, і на це передбачено 9,4 млрд гривень. Продовжуємо закупівлі для лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, рідкісних орфанних захворювань, забезпечення заходів імунопрофілактики населення, донорства крові, придбання ендопротезів і наборів для імплантації. Також вперше передбачено закупівлю слухових апаратів та медичних виробів для лікування травм.

Надання якісної медичної допомоги потребує оновлення за сучасними вимогами матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. Тому в бюджеті враховано видатки на централізовану закупівлю високовартісного медичного обладнання в обсязі 2,8 млрд грн, із них 1,6 млрд грн для розбудови системи високоточної діагностики раку.

Війна спричинює й інші виклики, які зумовлюються підвищеними ризиками щодо епідеміологічної ситуації на території України. Для забезпечення прогнозування, виявлення та реагування на спалахи інфекційних та неінфекційних хвороб, надзвичайні ситуації передбачено 4,9 млрд грн на систему громадського здоров’я, зокрема 544,8 млн грн для закупівлі лабораторного обладнання для розбудови мережі центрів контролю та профілактики хвороб.

Отже, незважаючи на складну ситуацію в державі у звʼязку з воєнним станом, Уряд вживає всіх можливих заходів для своєчасного забезпечення доступу населення до необхідної медичної допомоги.

Це передбачає розвиток медичних послуг для потреб як військових, так і цивільного населення, а також створення доступних та безпечних умов для надання медичних послуг.

Водночас, з огляду на обмеженість коштів державного бюджету, наголошуємо на необхідності раціонального використання всіх наявних ресурсів для забезпечення ефективного функціонування системи охорони здоров’я, забезпечення основних потреб населення в медичних послугах, лікарських засобах, медичних виробах.

Адже в умовах воєнного стану всі ресурси мають бути спрямовано для досягнення Перемоги, гарантування безпеки людей, підвищення життєвого рівня українців, а в сфері охорони здоровʼя ‒ фінансового захисту пацієнтів і створення умов для доступної та якісної медицини.