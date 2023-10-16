Business operations як шлях до масштабування, інвестицій та нових ринків

Якщо коротко та просто пояснити суть business operations, то мені дуже подобається така яскрава аналогія: фінанси – це кров бізнесу, business operations – це його кровоносна система, СЕО – це мозок компанії, а СОО (chief operation officer) – це серце, що качає відповідно до потреб бізнесу.

Але всі ці органи, зрозуміло, мають працювати злагоджено та ефективно. Інакше організм в цілому виявиться непрацездатним або мало ефективним і не зможе досягти поставлених СЕО-мозком цілей.

Від великого до малого

Тренд на СОО у світі задали такі техногіганти як Google, Facebook, Apple та інші. І СОО там це, як правило, дуже важливі люди, які ухвалюють рішення та безпосередньо впливають на розвиток компанії на рівні з СЕО.

У Сполучених Штатах business operations — це розвинена функція, яка є необхідною умовою вдалого старту будь-якої компанії. Різниця лише в чисельності на наборі конкретних процесів для кожної окремої компанії та стадії розвитку.

Реклама:

У США значна увага приділяється і освіті відповідних спеціалістів. Там їх підготовка відбувається як на рівні факультетів класичної системи освіти, так і на рівні бізнес-шкіл за напрямком business operations та enterprise operations вже не перший десяток років.

В ЄС ця функція також є досить розвиненою і наразі нікому не треба пояснювати, хто ці люди і навіщо вони потрібні компанії, однак більш "філософське" сприйняття business operations старої Європи викликане потребою інвесторів в наявності людини(ей), яка об’єднує операційні функції, або які, так чи інакше, допомагають СЕО-візіонеру та стратегу не відволікатися на вирішення рутинних завдань.

Україна — серце Європи та країна, яка вдало впроваджує досвід ЄС та США в бізнесі, досягаючи синергії у питаннях гарантій стабільності операційної діяльності та безперервного розвитку Компанії.

Та розуміння важливості та необхідності business operations у нас тільки починає з’являтися. І переважно воно є нагальною потребою у випадках масштабування або глибокої трансформації бізнесу – як от, наприклад, залучення зарубіжних інвесторів або швидке розширення ринків та представлення компанії.

Не секрет, що єдиною галуззю, що зростала під час криз в Україні та являє собою непрямий бренд країни є ІТ-галузь, яка, в свою чергу, завжди відкрита до позитивного світового досвіду та кращих практик.

Починаючи з 2021 року на ринку зароджувався запит на централізацію та підвищення ефективності business operations, але формування цього запиту почалося одразу з С-level позицій.

Найбільші бізнеси виокремили СОО, які мали магічно навчити дихати та качати серце ефективно поєднуючи абсолютно різні функції бізнесу, такі як HR, фінанси, IT-інфраструктура та безпека бізнесу, юридичні аспекти та інші, в залежності від розміру бізнесу.

Тобто, що і як має робити СОО, кожний бізнес для себе вирішує окремо, але він точно має вміти навчити всі довірені йому функції працювати на одну ціль. Business operations – це перш за все унікальний ресурс інформації та ризик-менеджменту у компанії на стратегічному рівні, а от тактичні вигоди - це ефективне обслуговування потреб компанії без значного збільшення бюджетів.

Справа в тому що у компанії на передньому краї працюють в основному функції пов’язані з інноваціями, продажами, маркетингом, які по суті своїй є візіонерами. Як правило, вони не звертають уваги на ризики та наслідки їх рішень для стабільності компанії в цілому.

Але дуже важливо розуміти, що правильно побудовані business operations не займають позицію поганого поліцейського з метою зупинити або уповільнити розвиток (інновації). Business operations покликані надати інструменти, які дозволять швидко адаптувати стратегічні плани в тактичні перемоги.

Перше питання - яким чином це має відбуватися? Відповідь прозора: в компанії має бути людина, СОО, що поєднує в собі функції стратегічного бачення та здатність побудувати систему процесів для тактичних дій.

Ця людина однозначно грає в двох командах, беручи участь у плануванні та впровадженні інновацій, при цьому проводити ефективне управління та ризик аналіз всіх прийнятих рішень.

І якщо людину, яка завжди розкритикує рішення СЕО, дуже легко знайти в компанії, то роль СОО це, все ж таки, не критика, а генерація оптимальних рішень для досягнення поставлених цілей.

Як це відбувається на практиці? У мене є досвід, коли маркетинг та розробка дають розкішну ідею або навіть послугу чи продукт, а на етапі узгодження та з’ясування деталей у юристів виникають свої перепони та заперечення різного рівня – у бухгалтерії випливають свої складності з додатковою звітністю, а у фінансистів це викликає проблеми з плануванням або бюджетуванням.

Зазвичай це викликає дискусії, суперечки та певні довготривалі процеси з’ясування і узгодження. Але СОО має завчасно попередити гальмування реалізації шикарної ідеї, нівелюючи виявлені ризики або питання у business operations.

Як він це робить? Це вже індивідуальний стиль кожного з них (СОО), а їх до слова виокремлено до 7 типів, в залежності від ролі та зрілості бізнесу.

Операційна ефективність

Розвинена функція business operations – це якраз про максимальне уникання та мінімізацію процесів конфронтації між різними департаментами. І якщо цей процес не відбувається у єдиному інформаційному полі, то це, як правило, розтягується у часі та створює багато внутрішніх ризиків для компанії, її власників та інвесторів.

Коли компанія переходить до етапу змін, то це означає, що мають бути ухвалені нестандартні та креативні рішення у операційній діяльності – такі процеси та рішення, які розробляються заново. При цьому змінюється алгоритм багатьох з них, що, у свою чергу, породжує певні ризики, коли щось може піти не за планом.

Безпека бізнесу

Варто додати ще одне поширене поняття, таке як безпека бізнесу. Що за ним криється? Багато різних аспектів, але, серед них, це те, що СОО це запасний гравець, який за наявності термінової необхідності або відповідно до стратегії може стати наступним СЕО. Наявність СОО – це ефективна модель диверсифікації ризиків щодо акумулювання знань та навичок в руках одного капітана - СЕО.

При цьому не варто забувати, що з СЕО може банально щось трапитись. Причому це щось може статися, як у хорошому, так і поганому сенсі. Серед поширених "щось": СЕО може перейти у Правління Компанії або покинути бізнес (піти на пенсію), не відкидаємо також внутрішній конфлікт з акціонерами чи інвесторами, та всі ми люди, СЕО може навіть померти.

Дуже яскравий приклад СОО – це історія Тіма Кука. У 2001 році Apple Inc. найняла його на посаду головного операційного директора (по суті це аналог СОО). Тут треба розуміти, що Тім Кук приєднався до Apple в критичний момент її історії – компанія мала чималі проблеми з операційною ефективністю та зниженням частки ринку.

Першим ділом Тім Кук оптимізував ланцюги постачань, завдяки чому Apple зменшила надмірні запаси та забезпечила доступність продуктів саме там де цього вимагали клієнти. Ця оптимізація суттєво підвищила прибутковість Apple.

Також Кук впровадив жорсткі заходи контролю над витратами, що допомогло компанії скоротити операційні витрати та витрати на виробництво, зберігши при цьому якість продукції.

У результаті вищезгаданого, вже через 10 років, у 2011 році, коли Стів Джобс пішов з посади СЕО через проблем зі здоров’ям, Кук абсолютно логічно був призначений його наступником.

Компанія при цьому не тільки не втратила, а й продовжує зростати та випускати нові успішні продукти. Цей кейс є типовим прикладом того, як своєчасне залучення СОО може суттєво реформувати, масштабувати та розширити бізнес.

Також не треба забувати про те, що процеси business operations впливають на зростання прозорості та довіри до бізнесу з боку власників, акціонерів та потенційних інвесторів. І цей фактор складно переоцінити у наш час.

Це дає змогу бізнесу бути більш сталим та конкурентним, а також менше залежним від багатьох ризиків, "важких часів" та "чорних лебедів", притаманних нинішнім буремним часам сучасного світу.