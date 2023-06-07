6 причин продавцям Amazon вийти на ринок Японії

професійний Amazon-селлер, власник чотирьох брендів на Amazon з обігом $8 млн на рік

Вперше за 20 років на Amazon сталося падіння попиту, тож багато підприємців гадають, чи нормалізуються продажі, а чи це кінець епохи маркетплейсу.

Через загальносвітову рецесію й зростання конкуренції вони вимушені або знижувати ціни, або шукати нові канали збуту.

Японський сектор Amazon — четвертий за величиною після США і Німеччини, два роки тому він навіть обігнав Amazon UK, але його досі ігнорують продавці.

За І квартал 2022 року Amazon втратив більше $3 млрд: що відбувається?

За перший квартал 2022 року Amazon втратив більше $3 млрд й фактично повернувся до рівня часів пандемії 2019 року.

Кількість продавців на платформі лише збільшується, залишається більше товарних залишків, реклама дорожчає, а регламенти й податкові зобовʼязання стають жорсткішими.

У цей же час кількість покупців знизилася, а продавців – виросла, тобто "пиріг став менший, а кількість охочих його зʼїсти збільшилась, і кожен іде з-за столу з меншим шматком".

Чому ринок Японії більшість селлерів оминають увагою

Японія здається продавцям далекою не лише географічно, а й, найімовірніше, ментально. Більше половини селлерів продають лише на одному ринку, а якщо розширюються, то переважно на сусідні.

Тобто, якщо хтось продає в США, наступний логічний крок – розширюватися на Канаду. Далі, якщо є ресурси й сильне бажання масштабуватися, – Європа.

Про Японію менше говорять в інфополі, до 2023 року не було курсів чи конференцій щодо виходу на цей ринок, тому люди часто думають, що працювати там – марна витрата часу.

Та й загалом існує стереотип, що Amazon – це більше про західний світ, а тому робити великі продажі в Японії неможливо. Насправді ж японський сектор Amazon уже є четвертим за величиною після США і Німеччини та UK.

Але більшість продавців відкрили його саме в 2022 році, коли в США та Європі розпочалася рецесія та впав попит.

Вони почали шукати нові країни для торгівлі в межах Amazon, тому що почати продавати там легше, ніж заходити на нові маркетплейси чи створювати власні онлайн-магазини.

Нині головною перевагою японського ринку є слабка конкуренція, отже, можна створювати продажі при менших інвестиціях та часових затратах. На мій погляд, протягом наступних двох років японський ринок Amazon стане таким відомим, як і європейський, а протягом наступних пʼяти, навіть попри рецесію, – подвоїться в обʼємах.

При цьому перевага Японії буде в тому, що це тільки один ринок, на який легше зайти, ніж у Європу, яка складається з восьми ринків з різними правилами, законами й податками.

6 причин звернути увагу на Японію

Більше 80% людей з 120 мільйонів звикли купувати онлайн Ріст попиту попри наявність Rakuten, конкурента для Amazon в Японії Слабша конкуренція для європейських компаній, ніж у США чи Європі Близьке географічне розташування до Китаю, звідки багато селлерів везуть товар Дешева логістика всередині країни через її невеликий розмір Готовність населення платити більше й орієнтування на якість, а не на економію.

Як вийти на ринок Японії безболісно

Щоб вийти на японський ринок, не обов'язково реєструвати компанію та банківський рахунок у Японії, достатньо буде американських чи європейських.

Крім того, потрібна кредитна карта для оплати рекламних витрат. Це все, що треба для запуску акаунту на Amazon Японія.

Проте в Японії є нюанс щодо ввезення товарів, якого немає на інших ринках Amazon – ви повинні мати IOR, Importer of Record. Це японська компанія чи фізична особа, яка дає вам послуги й бере на себе відповідальність за відповідність імпортованих товарів усім митним і правовим вимогам країни.

Якщо з товаром будуть проблеми або він принесе шкоду клієнту, Японія повинна мати відповідального у своїй країні.

Послуги IOR в Японії надають багато компаній, їхня ціна – приблизно 200-300$ за одне відправлення. Крім того, вони можуть надати склад для зберігання товарів, написати рекламні тексти, запустити рекламу чи взяти на себе роботу підтримки.

Знайти ці компанії легко навіть через Google. Це, наприклад, Yunige чи Yamato. Продавець платитиме податки на прибуток саме в тій країні, де він є податковим резидентом.

Проте в Японії є свій податок на додану вартість – JCT (Japan Consumption Tax), він складає 10% від усього обʼєму продажів. Особливість стягнення цього податку в тому, що його забирають одразу при імпорті.

Митниця зʼясовує, за скільки ви плануєте збувати товар, і стягує податок ще до продажів. Це додаткове фінансове навантаження, тому, виходячи на японський ринок, потрібно або бути впевненими в наявності попиту, або починати зі збуту невеликих партій.

Якщо ви продаєте на суму до 10 млн (приблизно 75000$) японських єн у рік – місцевий податковий номер не потрібно реєструвати. Однак після перевищення цієї суми доведеться це зробити.

У Японії податки працюють за такими ж принципами, як і ПДВ у Європі. Різниця лише в тому, що ставка складає всього 10%, а декларацію потрібно робити раз на рік, а не щомісяця. Відповідно – це простіше робити, ніж на європейських ринках.

Як правильно організувати логістику до Японії

Доставлення товарів до Японії кораблем чи літаком здійснюється дуже швидко. Наприклад, судно з Китаю до японського порту пливтиме в середньому сім днім.

Логістичним партнером Amazon в Японії є найбільша в країні компанія Yamato. Вона надає повний спектр послуг: від проходження митного контролю до розміщення товару на своїх складах.

Також варто враховувати, що в Японії дуже оптимізована логістика й одна з найкращих у світі систем транспортування товару всередині самої країни.

Завдяки такій ефективності FBA fees (ціна за доставлення товару клієнтам) нижча приблизно на 25%, ніж, наприклад, у Німеччині. А отже, логістичні витрати всередині країни нижчі, ніж у США чи Європі. Таким чином маржинальність для продавців збільшується.

Прогнози замість висновків

Нині продавці Amazon очікують, що загальносвітова рецесія точно триватиме протягом року, а то й двох-трьох. Саме тому вони готуються до довгої "зими" на ринку.

Навіть великі фонди, які скуповували Amazon-бізнеси протягом останніх трьох років, раптово опинилися з великою кількістю неліквідних бізнесів. Через падіння попиту їхні доходи не змогли покривати витрати на кредити фондів, тому деякі з них уже оголосили себе банкротами.

Поки ці фонди намагаються врятувати те, що залишилося від капіталу, мало уваги приділяється операційному управлінню купленими компаніями, що негативно впливає на результати. Зрештою протягом наступних 12 місяців ми спостерігатимемо масове вимирання брендів на Amazon.