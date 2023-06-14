Чому необхідно конфіскувати підприємства Фірташа

Дмитра Фірташа вважають українським олігархом. До великої війни він посідав 25 сходинку в рейтингу найбагатших українців від Forbes.

Тепер справи олігарха значно погіршилися. Одна з причин – Фірташ роками грав роль підставної особи для рф. Користуючись його послугами, росіяни скуповували стратегічні підприємства в Україні.

Як свідчать факти, знайдені Центром протидії корупції, Газпромбанк здійснював суттєві кредитні вливання в бізнес олігарха протягом багатьох років.

За "російські транші" олігарх скуповував акції стратегічних підприємств. Проте кредити треба віддавати, чи не так?

Як і на що Фірташ отримував кредити від "Газпрому"

У 2014 році Reuters опублікувало розслідування про те, як Газпромбанк відкрив кредитну лінію Фірташу на 11 млрд дол. За ці гроші бізнесмен придбав "Азот" (Сєвєродонецьк), "Азот" (Черкаси), "Рівнеазот", морський порт "Ніка тера", "Надра банк", концерн "Стирол" та активи за кордоном.

Куди пішли гроші "Газпрому"

За даними кіпрського реєстру юридичних осіб, частина кредиту пішла кіпрській холдинговій групі Ostchem Holding Limited. Вона об’єднує низку хімічних підприємств і входить до складу фінансово-промислової групи компаній Group DF Дмитра Фірташа. Група певний час торгувала газом.

У перші півтора року група інвестувала 2,13 млрд дол у дочірні компанії, зареєстровані на Кіпрі, Швейцарії, острові Невіс та в Україні.

Частина цієї суми була позикою від Газпромбанку. Зокрема, у 2011 році Ostchem Holding Limited отримала 2,154 млрд дол кредиту.

Найбільше інвестицій було із середини 2010 року до грудня 2011 року. Наступні значні платежі від росіян були у 2013 році: 1,057 млрд дол. Після цього Газпромбанк поновив кредитування у 2017 році.

У цей період група Фірташа заволоділа "Стиролом", "Азотом", "Рівнеазотом", сєвєродонецьким "Азотом", портом "Ніка тера" та кількома закордонними активами: Perematori Fertilizers та естонською AS Nitrofert.

Усі активи скуповували холдинг або дочірні компанії. Жирні суми йшли або на методичне скуповування акцій стратегічних підприємств в Україні, або на поглинання компаній, які володіли такими акціями.

Як Фірташ купував стратегічні підприємства

Отримавши від "Газпрому" новий "транш", фірташівські компанії починали скуповувати акції. Ostchem Investments Limited купувала сама або інвестувала в дочірні компанії, щоб ті купували українські підприємства.

У 2010 році Ostchem Investments Limited купила 90% акцій "Стиролу". У концерн входять ЗАТ "Стирол пак" і ТОВ "Ай-бі-і стирол". Балансова вартість – 580 млн дол. У 2000-х роках "Стирол" постачав на ринок 3% світового експорту аміаку, карбаміду та полімерних матеріалів.

Бізнес-партнером Фірташа у ТОВ є одіозний Александр Ровт – американський інвестор українського походження. Він відомий невдалими спробами фінансування кампанії Дональда Трампа та співфінансуванням компанїї Spruce Capital, співзасновником якої є партнер Трампа з нерухомості Joshua Crane.

ТОВ також пов'язана з компанією, яка позичала Полу Манафорту 3,5 млн дол. Концерн та його дочірні підприємства зараз на окупованих територіях.

У 2011 році Ostchem Ventures Limited купила 60% акцій сєвєродонецького "Азоту". У цьому ж році група придбала частку американської Worldwide Chemical LLC. Кіпрська компанія викупила також угорську Perematori Fertilizers.

У 2011 році Ostchem International Limited інвестувала у свою дочірню компанію PLG UA limited 600 млн дол. "Дочка" майже одразу збільшила свою частку акцій в черкаському "Азоті" до 75%.

Одночасно Ostchem Enterprises Limited заволоділа 92,87% акцій "Рівнеазоту".

У 2012 році група вклала гроші в компанії Spodola Ventures Limited, Alandero Investments Limited, що володіє портом "Ніка тера" та увійшла в групу Фірташа у 2011 році, і швейцарську OH Gas Trading AG.

У 2013-2014 роках до Ostchem Holding Limited додалися дві дочірні компанії: сейшельська Almira Investment ltd та NF Trading FZE (trade of fertilizers) з ОАЕ.

У 2018 році "дочка" групи купила три кіпрські компанії, які мають на балансі українські активи: Yavva Holdings Limited, Habile Holdings Limited та Dactaron Limited. Dactaron та Yavva мають менше 5% акцій у "Рівнеазоті".

Чому варто швидко конфіскувати активи Фірташа

Борги Ostchem Holding Limited вражають. Група винна росіянам мільярди, а її майно – у заставі рф.

Востаннє Ostchem Holding Limited отримувала доходи від продажу газу у 2014 році. Далі з прибутку були лише дивіденди дочірніх компаній. З 2015 року компанія приносила збитки, у 2019 році не декларувала доходи. Збитки почали перевищувати прибуток попередніх періодів. Капітал компанії став від’ємним.

У 2019 році борг Ostchem Holding Limited за кредитом росіянам становив майже 5 млрд дол. Група мала погасити борг до 30 червня 2020 року. Заставою за кредитами були активи компанії: гроші на рахунках та акції дочірніх компаній.

У 2021 році в російських ЗМІ з’явилася інформація, що активи фірташівської групи – у заставі Фонду промислових активів. Це російська некомерційна організація, створена у 2016 році державною корпорацією Внєшекономбанк.

Фірташ проходить у справі щодо хабарництва в США, де олігарху загрожують 50 років тюрми та конфіскація всіх активів. Якщо США конфіскують підприємства Фірташа і вони будуть приносити дохід, то цей дохід ітиме на погашення російських кредитів. Це стосується й українських підприємств.

Тобто рівненські та черкаські підприємства, частки яких перебували у власності групи Ostchem Holding Limited, будуть фінансувати виробництво російських ракет, які наступного разу можуть прилетіти в ці міста.