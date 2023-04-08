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Арештоване майно росіян. Чому Україна ніяк не отримає з нього прибуток?

Арештоване майно росіян. Чому Україна ніяк не отримає з нього прибуток?

Чому навіть перспективний бізнес росіян в Україні досі не приносить доходу державі?
Субота, 8 квітня 2023, 10:26
Олександра Устінова
народна депутатка, голова фракції "Голос"

Все більше в суспільстві піднімається питання справедливості і чому на 2 році повномасштабного вторгнення, а реально на 9 році війни ми досі не забрали в росіян їхній бізнес в Україні, і чому він не приносить прибуток тут нам, на танки, снаряди та нашу армію, а досі висить на балансі російських олігархів?

Лише нещодавно Вищий антикорупційний суд забрав російську частину (друга путіна Ротенберга) величезного торгового центру в центрі Києва на користь держави. 

Але що тепер? Як змусити ці активи працювати на Україну, а не стояти замороженими чи конфіскованими, адже торговий центр банально закритий.

Змусити активи колаборантів та білорусів і росіян, які підтримують режим путіна, працювати на Україну можна здійснивши декілька кроків: 

  1. Накласти арешт на активи та знайти нових управителів, які знають як вести бізнес і робитимуть це на користь України .
  2. Стягнути майно в дохід держави. 

Зі стягненим в дохід держави майном — все більш-менш зрозуміло. 

Так, наприклад, Фонд держмайна зараз вже навіть готує на продаж перший такий об’єкт — Демуринський ГЗК російського олігарха Михайла Шелкова. Наступним має стати майно Ротенберга. 

З арештованим — складніше. 

Сьогодні арештованими активами займається АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів). 

У 2015 році АРМА створили з двома цілями:

  1. Розшукувати активи, одержані злочинним шляхом. 
  2. Управляти арештованим майном для збереження економічної вартості та отримання прибутку.

За 8 років свого існування Агентство не продемонструвало значного прогресу, результату та ефективності. 

Більше того, АРМА є постійним фігурантом корупційних справ. 

Три з чотирьох керівників АРМА з моменту призначення у 2014 році отримали підозри від НАБУ. 

Арештовані активи росіян з 24 лютого 

З 24 лютого в управління АРМА передали нерухомості на майже 2 млрд грн, рухомого майна — на 3 млрд грн, та іншого майна на 2 млрд грн. 

Це дані початку грудня, оприлюднені аналітиками Trap Aggressor, які проаналізували інформацію з судових ухвал. 

Дізнатись, які російські та білоруські активи з 24 лютого передали в АРМА для громадськості — неможливо. АРМА не надає публічний доступ до цієї інформації. 

Результати управління Агентством цими активами — також засекречені. 

Проаналізувати результативність та правомірність дій Агентства за таких умов — неможливо. 

Лише за декількома публічно відомими прикладами можна сказати, що АРМА працює неефективно. 

АРМА пів року не могла знайти управителя на арештований в Україні бетонний бізнес російського олігарха Андрєя Молчанова (входить в коло близького оточення президента рф, підтримує фсб та збройні сили рф, є спонсором партії "Единая Россия") — компанію-виробника будівельних матеріалів "Аерок".

Компанію АРМА передали у червні 2022, нового управителя на неї знайшли лише в січні 2023. І навіть зараз — протягом двох місяців АРМА не змогла зробити оцінку активів, щоб укласти договір з новим управителем. 

За цей час колишній менеджмент "Аероку" вивіз з підприємства сировину, підприємство не працює, генерує збитки та заборгованості по зарплаті перед працівниками. 

Інший приклад — активи на понад 2 млрд грн "Вінницяпобутхім" Владіміра Плесовських, члена партії "Единая Россия", які передали в АРМА 7 місяців тому. 

Весь цей час підприємство не працює, хоча могло б заробляти гроші на відновлення України. Формально нового управителя АРМА, нібито, знайшло, але за 5 місяців досі не передало йому актив. 

Тобто підприємство теж генерує збиток. 

Що робити з АРМА в таких умовах? 

В умовах повномасштабної війни потрібно діяти швидко, злагоджено та результативно. Все, що належало росіянам — має працювати сьогодні на наближення перемоги.

Не маємо морального права витрачати 5 місяців, півроку, чи навіть місяць на те, щоб шукати управителів на вже існуючі працюючі бізнеси. 

Майно росіян та прибічників путіна має працювати в інтересах України та заробляти гроші. 

Одним з можливих варіантів сьогодні є передача функцій АРМА іншим державним органам: 

  1. Функції розшуку — НАЗК чи Міністерству юстиції; 
  2. Функції управління — ФДМУ. 

АРМА систематично не виконує свої функції. Доцільність чергової реформи Агентства була б лише у випадку її бездоганної репутації чи результативності. 

А якщо АРМА вже восьмий рік генерує корупційні скандали та саботує роботу, тоді потрібно переглянути необхідність існування його як інституції взагалі.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
АРМА санкції Росія бізнес
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