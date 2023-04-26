Соціальна підтримка в смартфоні

Черги до органів соцзахисту, збір довідок, неможливість отримати належну послугу через втрату одного з "папірців", необхідність періодично проходити всі кола для перерахунку виплат – такі ознаки системи соціальної підтримки громадян, що залишилася нам у спадок від Радянського Союзу.

Підтримка найбільш вразливих верств населення має бути прозорою і зручною.

Інструменти цифровізації дозволяють подолати велику кількість проблем, які супроводжують призначення та нарахування соціальних виплат.

Маючи всю необхідну інформацію з наявних реєстрів, держава може сама призначати соціальну підтримку громадянам, які її потребують.

Саме тому Міністерство соціальної політики вже понад рік запроваджує Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Вона має об’єднати всі системи та реєстри, які є в держави в соціальній сфері.

Переведення соціальних виплат у ЄІССС автоматизує процеси нарахування виплат, пришвидшує розгляд заяв, усуває корупційні ризики й уможливлює надійне збереження даних про отримувачів.

Завдяки ЄІССС восени 2022 року було цифровізоване і централізоване нарахування допомоги на проживання ВПО. Зараз система дозволяє "побачити" всі 1,9 млн отримувачів допомоги для ВПО на проживання в єдиній базі.

Налагоджена взаємодія ЄІССС з ІТ-системою Пенсійного фонду, який має найпотужнішу серед органів соцзахисту ІТ-систему електронних сервісів. З 1 грудня 2022 року Пенсійному фонду передане призначення житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

З 1 січня 2023 року ПФ також перебрав на себе функції Фонду соціального страхування. Це дозволяє державі економити кошти на обслуговуванні виплат та інвестувати в розробку єдиної соціальної ІТ-системи.

У 2023 році ми продовжуємо курс на цифровізацію виплат, що одночасно дозволяє актуалізувати наявні реєстри. Прямо зараз Міністерство соціальної політики спільно з Пенсійним фондом працюють над впровадженням проактивного і спрощеного нарахування житлово-комунальних субсидій.

Про що мова?

Завдяки побудові інформаційної взаємодії між органами влади та надавачами комунальних послуг ПФ сам визначатиме, яким домогосподарствам (зокрема тим, що не користуються субсидіями) необхідна допомога, і автоматично заповнюватиме за такі родини декларації на призначення субсидій.

Родині потрібно буде лише подати просту і коротку заяву на призначення субсидії в Електронному кабінеті на сайті ПФ або в "Дії", а фонд сам заповнить необхідну інформацію на підставі даних у реєстрах, якими володіє держава.

Такий підхід дозволить людині або родині мінімізувати час, який вона витрачає на призначення житлово-комунальної субсидії, а державі – не залишити осторонь нікого, кому потрібна допомога. Для реалізації цього будується низка інформаційних взаємодій офіційних джерел інформації з Пенсійним фондом.

Недавно НКРЕКП ухвалила постанову, відповідно до якої надавачі комунальних послуг передаватимуть Пенсійному фонду інформацію про надані громадянам житлово-комунальні послуги. Також ми розробили зміни до законодавства, що унормують інформаційні взаємодії між відомствами, зокрема між ЄІССС та ПФ.

Також у 2023 році плануємо централізувати нарахування і виплати ще за шістьма видами соціальних допомог:

– державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

– допомоги на дітей одиноким матерям;

– допомоги при усиновленні дитини;

– допомоги на дітей, над якими встановлені опіка чи піклування;

– допомоги на дітей, хворих на низку недуг;

– державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Уже зараз триває дослідна експлуатація цих допомог в ЄІССС у Рівненській та Житомирській областях.

У 2023 році також плануємо розробити і впровадити підсистему електронного кейс-менеджменту (фахівців, які будуть супроводжувати громадян у складних життєвих обставинах за прикладом сімейного лікаря в медичній сфері), розвивати реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Щоб кожен громадянин міг бачити всіх державних, комунальних і приватних надавачів послуг та обирати, до яких надавачів він хоче звернутися.

Міністерство соціальної політики розробило проєкт постанови, який передбачає цифровізацію розподілу гуманітарної допомоги. Це автоматизує процедуру декларування гуманітарної допомоги і забезпечить зручний облік та відображення інформації про розподіл у вільному та безоплатному доступі.

Будь-який громадянин чи орган влади зможе перевірити, який обсяг гуманітарної допомоги був отриманий чи розподілений у розрізі всієї країни. Програмне рішення також буде підсистемою ЄІССС.

В умовах війни ми не витрачаємо державні кошти на цифровізацію соціальної сфери. Наша команда активно працює над залученням донорських коштів, що дозволило нам профінансувати впроваджені новації з позабюджетних джерел.

Так, розбудову ЄІССС фінансують ТАPAS, фонд "Східна Європа", Всесвітня продовольча програма ООН та інші партнери. Сума залучених донорських коштів на ці потреби у 2022 році становила 74,5 млн грн.

Таким чином ми економимо бюджетні кошти на розробку ІТ-інструментів, пришвидшуємо призначення соціальних допомог, підвищуємо прозорість використання бюджетних коштів і покращуємо визначення громадян, яким потрібна підтримка, аби субсидії та інші типи допомог призначалися онлайн.

Усе це допоможе зробити соціальну систему країни більш ефективною, прозорою, підзвітною і гнучкою, що повністю відповідає політиці уряду з диджиталізації взаємовідносин громадян та держави. Соціальна сфера, як і всі інші, має бути доступною, у тому числі – у смартфоні.