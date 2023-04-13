Бюро економічної безпеки – час для перезавантаження

11 квітня Уряд прийняв важливе рішення про звільнення першого директора БЕБ. Цій події передувало 16 місяців відвертого розчарування українського суспільства у роботі відомства, від якого чекали справжньої ліквідації податкової міліції.

Втім, на жаль, головними негативними ознаками роботи нового державного органу за цей час стали:

Зміна вивіски або "політика дверей, відчинених лише для своїх" та критичний стан справ у HR-політиці . На 01.01.2023 особовий склад був укомплектований лише на 17% від затвердженої штатної чисельності, при чому більшість з них - колишні співробітники ДФС/податкової міліції;

Навколонульові результати роботи . За даними Офісу Генерального прокурора України (Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за грудень 2022 року), лише 12 кримінальних проваджень з обвинувальним актом направлено до суду, а відшкодування збитків сягнуло 33,3 млн грн (цифри говорять самі за себе);

Недотримання базових принципів підзвітності та прозорості ("новини замість звітування") . Поряд з надвисокою медійною активністю, не поданий звіт за 2021 рік, передбачений статтею 35 закону про БЕБ, а перший комплексний документ про результати роботи відомства побачив світ лише у лютому поточного року.

Спостерігався стійкий конфлікт очільників БЕБ з Радою громадського контролю через непрозорість та порушення під час проведення кадрових конкурсів (приклади, рішення РГК від 18 липня 2022 року про призупинення повноважень делегатів у конкурсних комісіях Бюро та Протокол засідання РГК № 8 від 18.08.2022 року).

Природньо, що все це, зокрема й чисельні повідомлення у ЗМІ про можливі вчинення корупційних та інших правопорушень посадовими особами БЕБ, призвело до появи у минулому році відповідної слідчої Комісії українського парламенту (Постанова 2838-IX від 13.12.2022), а згодом - на початку березня цього року, й депутатського законопроєкту №9080.

Саме останній документ, разом із кадровим рішенням про звільнення директора Бюро, започаткував процес переформатування БЕБ, тому приділимо йому більше уваги.

Головна мета законопроєкту №9080 — не повторити прикрі помилки та провести "комплексне (на законодавчому та виконавчому рівнях) перезавантаження діяльності Бюро економічної безпеки".

Для цього пропонується застосувати наступний інструментарій – назвемо його "7 кроків з перезавантаження БЕБ":

7 кроків з перезавантаження БЕБ (базові норми проєкту №9080) Якісна перебудова складу та змісту конкурсної комісії з призначення нового Директора Бюро (1) Конкурс не вдасться зробити політично керованим та непрозорим: До складу комісії (9 осіб) будуть включені 5 досвідчених іноземних експертів, їх запропонують Уряду міжнародні організації, які протягом останніх 3 років надавали країні так необхідну нам технічну допомогу (2) Комісія буде професійною: З’являються додаткові вимоги до майбутніх членів комісії, а саме досвід роботи у сферах права/запобігання і протидії корупції не менше 5 років (3) Комісія стане мобільною та фінансово незалежною від Уряду: Створено можливість дистанційної роботи у засіданнях (в режимі відеоконференцій), водночас фінансування діяльності конкурсної комісії може здійснюватися за рахунок міжнародної допомоги Дійсно будується відомство з новими обличчям та ідеологією (4) Поточний топменеджмент Бюро буде звільнений: Повноваження Директора, його першого заступника та інших заступників припиняються достроково (5) До лав БЕБ більше не будуть рекрутувати нових "колишніх": Діятиме законодавче обмеження щодо призначення на посади в Бюро осіб, які до 01.01.2023 не менше року обіймали будь-яку слідчу або оперативну посаду в податкової міліції, прокуратурі, СБУ, Державному бюро розслідувань, Нацполіції (міліції) (6) "Старі" кадри залишать відомство: Всі працівники БЕБ пройдуть позапланову атестацію (7) Контроль суспільства буде посилений: Щороку проводиться зовнішня незалежна оцінка/аудит ефективності діяльності Бюро

Таким чином, запропонований законопроєктом №9080 сценарій виглядає цілком збалансованим та прагматичним. Спочатку формування незалежної комісії, що проведе прозорий професійний конкурс.

Це дозволить відомству отримати гідного керівника, який отримає можливість провести швидкий та радикальний restart державного органу, що підлягатиме більш щільному контролю з боку Уряду та українського суспільства. Лише після цього нарешті БЕБ зможе запрацювати належним чином та в повному обсязі.