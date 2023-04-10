ІТ-ринок падає. Які шанси на працевлаштування в новачків?

Хвиля звільнень у світовому ІТ, що зародилася наприкінці 2022 року, набирає обертів: за три місяці 2023 року робочі місця втратили 139 тис працівників.

Персонал скорочують Google, Microsoft, Meta, Amazon, PayPal, Twitter, Apple, Tesla, Netflix, Zoom, Dell, Intel, Spotify IBM, SAP, Vimeo, Glovo, Philips.

Компанії будуть зменшувати кількість співробітників і надалі. Наприклад, у Meta, де вже скоротили 11 тис працівників у листопаді 2022 року, до кінця 2023 року планують звільнити ще 10 тис фахівців і закрити 5 тис додаткових вакансій.

Масові скорочення в ІТ – це наслідок суттєвого зростання найму під час пандемії COVID-19, що значно прискорила цифровізацію багатьох сфер. Ринок був "перегрітий" підвищеним попитом на спеціалістів.

Світові технологічні лідери, які через перехід клієнтів в онлайн збільшили прибутки та штати в десятки разів, виявилися не готовими до повернення споживчих звичок до доковідних часів. Ситуацію в галузі ускладнюють інфляція, дефіцит вільних грошей в економіці та нестача енергоресурсів.

Вплив на Україну

Українські компанії, які працюють на міжнародному ринку, могли відчути вплив скорочень у світовому ІТ через зменшення кількості замовлень чи згортання проєктів. Випадки звільнень у вітчизняних бізнесах є, але вони не масові.

У 2022 році експорт комп’ютерних послуг з України виріс на 5,85% і приніс 7,3 млрд дол. Це рекордна сума за весь час незалежності. Проте якщо порівняти із звичним для галузі зростанням на 25-30% щороку, то темп суттєво сповільнився, що частково зумовлено глобальною рецесією.

Оптимізму додає те, що певні галузі (штучний інтелект, кібербезпека, military tech) стали розвиватися активніше. Крім того, через оптимізацію витрат західні компанії можуть розширити співпрацю з аутсорсерами, зокрема з українськими.

Ситуація на ринку праці

Найм на ІТ-вакансії в Україні у 2022 році зменшився на 13% і становив 12,8 тис кандидатів – падіння зафіксоване вперше за десять років. Враховуючи війну та кризу у світі, показник міг би бути набагато гіршим, вважають аналітики Djinni.

84% українських айтівців працюють, 9% втратили роботу і шукають нову, ще 4% – на бенчі або в неоплачуваній відпустці. Про це свідчать результати лютневого опитування DOU. 40% спеціалістів у 2022 році шукали нову компанію чи проєкт, дві третини з тих, хто змінив роботу, отримали вищу зарплату.

Близько третини пошукачів знайшли роботу за місяць чи менше, ще 30% – за один-три місяці. Найшвидше отримують офер розробники та DevOps-інженери.

Робота для новачків

Частка початківців в ІТ зросла з 25% у 2021 році до 29% у 2022 році, звітують аналітики Djinni. Найбільша конкуренція – серед недосвідчених кандидатів (рівня Trainee): якщо в лютому 2022 року на одну позицію претендували 12 айтівців, то в жовтні через зменшення кількості пропозицій – уже 43.

Середньомісячна кількість заявок на роботу без досвіду зросла з чотирьох у січні-лютому до десяти в наступні місяці. Вісім з десяти вакансій, на які надійшло найбільше заявок, стосувалися QA (Quality Assurance), дві – JavaScript. Ці позиції не вимагали комерційного досвіду (стажери, практиканти).

Вибір ІТ-курсів

Аналітика показує: темпи найму, що значно впали після початку великої війни, почали відновлюватися. Є очікування щодо подальшого поліпшення.

Українці продовжують цікавитися галуззю і масово опановують ІТ-професії, бажаючи отримувати високі зарплати та працювати віддалено. Зростає й пропозиція: чи не щодня відкриваються нові школи та запускаються курси.

Навчатися можна й безкоштовно: за кілька днів після запуску ініційованого Мінцифри проєкту заявки на отримання ІТ-освіти подали 26 тис людей.

Тим, хто планує почати кар’єру в ІТ, важливо прискіпливо обирати курси, щоб не витратити марно час і бути конкурентноспроможними. Ось кілька порад.

Тривалість курсу. За кілька місяців можна освоїти ази, але не нову професію з нуля.

Інтенсивність навчання. Чим більше занять, тим краще. За кілька годин на тиждень неможливо поринути в тему.

Актуальність програми. Немає сенсу вивчати технології, які неможливо буде застосувати в проєкті.

Співвідношення теорії та практики. Практичні заняття мають переважати. Розробнику недостатньо знати, як писати код, треба вміти це робити.

Досвід менторів. Викладачі-практики знають усі помилки, яких можна припуститися, і допоможуть їх уникнути.

Можливість отримати зворотний зв’язок. Важливо роз’яснювати незрозуміле, тому живі заняття – це краще, ніж перегляд у записі.

Гарантії працевлаштування. Школи та академії не можуть забезпечити роботою всіх випускників: багато залежить від учнів, а не від учителів.

Кращим вибором у цьому контексті виглядають курси від ІТ-компаній, які дають можливість отримати комерційний досвід під час здобуття освіти (це великий плюс для резюме новачка), а успішних студентів запрошують на роботу до себе.

Звісно, мають значення не лише hard skills, які можна отримати на курсах, а й soft skills, а на деяких позиціях – ще й рівень англійської. Шанси знайти роботу в ІТ є навіть у початківців. У досвідчених фахівців вони вищі.