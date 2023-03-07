Навіщо Мінцифри вчить українців криптограмотності

Міцне та самодостатнє громадянське суспільство — запорука успіху кожної держави. Знання — це найкраща інвестиція в майбутнє, бо наш розум, досвід та вміння — це те, єдине, що з нами назавжди.

Війна нам це довела як важливість повноцінної інтеграції віртуальних активів у буденне життя українців.

Сьогодні, держава проявила ініціативу інвестувати у своїх громадян. Освітній курс із криптограмотності Virtual assets, який Мінцифра запустила буквально в останній день зими, відкриває нові можливості для кожного, хто готовий долучитися до новітніх технологічних трендів.

Після закінчення навчання наші випускники знатимуться на користуванні гаманцями, створенні DAO та мультипідпису, розумітимуть основні засади технологій, що лежать в основі блокчейн-проєктів, алгоритми консенсусу, можливості та ризиках торгівлі цифровими активами, опанують основи майнінгу та отримують ще безліч корисних навичок.

Адже ринок криптоактивів в Україні є одним з найдинамічніших та найперспективніших секторів економіки. І він має значний потенціал до зростання.

З одного боку — це наше майбутнє, з іншого — наше сьогодення. Вже зараз Київ посідає одне з провідних місць серед світових столиць блокчейну та криптовалют.

А Україна в цілому входить до топ країн світу, за рівнем потенціалу для розвитку блокчейну.

Курс є абсолютно практичним

Навчання стартувало 28 лютого на порталі Дія.Цифрова освіта. Лише за перший місяць попередньої реєстрації ми отримали більше 20 тисяч заявок на навчання.

Бачимо, попит серед українців – колосальний. Тому ми відкрили доступ до курсу для усіх охочих.

Важливо, що окрім теоретичної частини наші студенти багато працюватимуть над реальними кейсами на наявних платформах у різних екосистемах.

У форматі тренажера учні зможуть навчатися розбиратися у питаннях консенсусу Proof-of-Work і майнінгу; етеріуму та смартконтрактів; гаманців та обміну криптоактивами; централізованих та децентралізованих бірж; ризиків та можливостей трейдингу тощо.

Загалом курс передбачає 100 годин теорії та практики. Для зручності розглядається, що студенти зможуть вивчати курс, як факультатив у закладах вищої освіти, також буде можливість опанувати його самостійно.

Такий підхід забезпечить отримання цінних навичок для подальшого розвитку й базу для продовження навчання.

Навчання не має лімітів — цей курс доступний для українців будь-якого, віку, гендеру та географії проживання. Уроки безплатні та відкриті для всіх.

Поки ми вчимося, держава легалізовує ринок та вдосконалює систему

Розуміючи перспективу розвитку ринку віртуальних активів, у 2021 році команда Мінцифри, спільно із криптопільною та держрегулятором провела глибинне дослідження.

Як результат нам вдалося окреслити карту подальших дій та створити групи необхідні для подальшої роботи по всіх напрямках. Один з них – це криптоосвіта.

Цей напрямок, який після форсайту в нашій команді успішно очолила Валерія Паніна, що привносить свіжі ідеї та реалізує масштабні проєкти.

Також у березні минулого року Президент України підписав Закон "Про віртуальні активи". Криптокомпанії зможуть офіційно вести бізнес, отримувати банківські послуги, декларувати доходи та — сплачувати податки.

Українці отримають захищений державою доступ до світового ринку віртуальних активів. Цим законом ми задекларували відповідальний підхід до розвитку галузі й продемонстрували партнерам наміри впроваджувати цифрові інновації й надалі.

Інтерес світу до ІТ потенціалу України тільки посилюється і це конвертується в підтримку нашого руху спротиву та інвестиції.

Разом з цим на рівні держави ведеться активна робота над змінами до законодавства, які наблизять наше регулювання ринку віртуальних активів до європейських стандартів.

Впродовж 2023 року на нас чекає багато законодавчих змін. Зокрема, у зв’язку з тим, що Україна набула статусу кандидата до ЄС, разом з НКЦПФР та НБУ ми працюємо над адаптацією законодавства стосовно віртуальних активів до європейських регламентів.

Також триває спільна робота над підготовкою змін в податковий та цивільний кодекси. Наша глобальна мета амбітна — Україна — найпотужніший IT хаб у Європі, з одним із найвищих рівнів обізнаності громадян у питаннях управління віртуальними активами.

Ми маємо достатньо мотивації, щоб в найближчій перспективі досягти цих показників і разом ми обов'язково досягнемо нашої мети.