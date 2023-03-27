Як відбудувати Україну

Відбудова українських міст і сіл – важкий і тривалий процес, який потребуватиме часу і значних ресурсів. Це усвідомили сотні управлінців.

Головним координатором процесу, "міністерством відновлення", визначене Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За 2022 рік і початок 2023 року відомство підготувало нормативні документи, створило агентство для координації збору й аналізу інформації про пошкодження, реєстр пошкодженого і знищеного майна.

Перед виконавчою владою стоять конкретні завдання:

– створити повну мапу руйнувань;

– коректно оцінити завдані збитки;

– правильно розпланувати відновлення;

– оцінити потреби мешканців і визначити черговість відновлення об'єктів;

– відмовитися від застарілих підходів і технологій у процесі відбудови;

– розробити ефективні механізми координації робіт з відновлення;

– забезпечити прозорість фінансування, мінімізувати корупційні ризики.

Перелік чималий, кожен пункт – це основа для десятка аналітичних матеріалів. Зосереджуся на першому, бо саме в цьому напрямку "Ліга ONOVA" співпрацює з головними відповідальними за фіксацію зруйнованого: головами міст і ТГ.

Фіксація руйнувань відбувається відповідно до постанови уряду "Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії рф".

Саме керівникам ТГ та міським головам зараз найгарячіше. Вони мають швидко вирішувати проблеми мешканців з урахуванням ресурсів, які пропонують держава і донори. Зокрема – фіксувати всі об`єкти, що потребують відновлення.

Здебільшого фіксація руйнацій на рівні громад – це таблиці в exel. Ми ж допомагаємо громадам використовувати геоінформаційну систему (ГІС). У квітні 2022 року ми стали ексклюзивним оператором геоінформаційної системи від компанії ESRI, яку отримали в рамках гуманітарної програми США.

На її основі ми створили портал ONOVA GIS HUB, що став зручним інструментом для громад, міст, областей та міністерств з фіксації руйнувань і пошкоджень, аналізу та створення плану відбудови. Безкоштовний доступ до ONOVA GIS HUB надаватиметься до кінця війни і ще рік після її завершення.

У чому суть роботи геоінформаційного порталу? Через особистий кабінет з різними рівнями доступу користувачі вносять дані. У результаті з'являється візуалізована "жива" мапа, формуються дешборди з різними шарами та фільтрами, на яких можна побачити повну картину руйнувань та пошкоджень.

Коли буде завантажена вся інформація з exel-таблиць, з'явиться можливість виправити всі неточності (замість вулиці – провулок, замість номера будинку 14а – 14). Усі дані захищені на кількох рівнях, можливість зламу мінімальна.

Програма одразу дає можливість оцінити руйнування, вирахувати обсяг потрібних на відбудову коштів і навіть визначити терміни відновлення.

У мирний час геоінформаційний портал можна використовувати як карту, яка містить візуалізовані генеральні плани міста, фінансову інформацію, показники соціально-економічного розвитку, кількість населення.

Громади можуть аналізувати дані, створювати на їх основі плани відбудови та оцінювати обсяг фінансування. Можна будувати спеціальні віртуальні моделі, як, наприклад, у нашому проєкті з Бучанською територіальною громадою. На їх прохання ми розробили спеціальну модель з освітнього напрямку.

Громада змогла проаналізувати поточну ситуацію із закладами освіти, зрозуміти загальну потребу міста в школах і потреби окремих мікрорайонів: варто відновлювати пошкоджену чи логічніше побудувати школу в іншому місці.

Усе це – враховуючи генплан розвитку міста, потреби нових забудов, пішохідну безпеку школярів, оцінку фінансових витрат на будівництво та відновлення.

Інший проєкт. У співпраці з Міністерством молоді та спорту за допомогою ONOVA GIS HUB ми створили найточнішу і найповнішу мапу зруйнованих та пошкоджених об'єктів спортивної інфраструктури в усіх регіонах України.

Зараз ONOVA GIS HUB має понад 19 тис нанесень зруйнованих та пошкоджених об'єктів, щотижня додаються нові дані з різних регіонів. Це мапи бомбосховищ, аптек, пунктів допомоги переселенцям.

Важливий нюанс: оцінити переваги порталу можуть тільки технічно освічені або хоча б частково цифровізовані громади. Їх керівники завзято використовують можливості інструменту. На жаль, поки не всі громади можуть похвалитися високим рівнем цифрової грамотності, через це процес триває повільніше.

Зрозуміло, що про початок глобальної відбудови зараз, поки триває війна, не йдеться. Горизонт планування звужений до кількох днів або годин залежно від того, наскільки близько до лінії фронту розташовані місто або громада.

Однак приклади громад та міст, з якими ми співпрацюємо, показують важливі речі. По-перше, не йдеться ні про що, крім перемоги. По-друге, виконавча влада на місцях розуміє, що від якісної мапи руйнувань залежить відбудова.

Вона насправді починається вже зараз – у головах учасників управлінських команд міст та громад і на дешбордах геоінформаційного порталу. Адже максимальна готовність до відновлення – це щонайменше 30% успіху.