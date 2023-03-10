"Мрія" підніметься над вільною Україною

Напередодні 2023 року мені передали картину від школярки з Миколаєва Марії. На ній – легендарний літак АН-225 і короткий напис: "Наша "Мрія" незламна!". Я показав картину конструкторам. "Так є, і так буде", – почув у відповідь.

Мій син зблизька не бачив "Мрію". Так, дивився у небі під час польоту, але не поруч. "Ти ж мені обіцяв, але не показав її", – сказав син, коли дізнався, що російські війська знищили авіалегенду.

Найбільший транспортний літак у світі АН-225 для мене, інженерів та конструкторів, для України та світу був одним із елементів гордості. Вже рік – це символ незламності і витримки українського народу.

Відновлення "Мрії", – одна з пріоритетних ініціатив і зараз, і у найближчій перспективі для ДП "Антонов". Нова, сучасна, більш потужна та технологічна – такою ми з командою бачимо "Мрію".

Це проєкт нового майбутнього України. Це також поштовх для розвитку науки та виробництв, української авіабудівної галузі у цілому. Це розвиток технологій та компетенцій самих конструкторів.

"Мрія" найближчого майбутнього: яка вона?

Зараз триває дослідження пошкодженого літака і демонтаж агрегатів, які ми плануємо використовувати у подальшому. Це хвостова частина, кілі, стабілізатори, крила, двигуни.

Команда вже сформувала технічний вигляд "Мрії". Це досить масштабне і складне завдання, оскільки оновлення обладнання і систем відбувається постійно.

Наприклад, літак точно буде оснащений новими акустичними маяками, що відповідатимуть сучасним вимогам для кращої навігації. Передбачені спеціальні платформи, які рівномірно розподілятимуть вагу моновантажу.

У новій "Мрії" ми побачимо "скляну кабіну" із сучасними багатофункціональними цифровими індикаторами. Також реалізовуватиметься так званий принцип "темної кабіни": якщо система виявляє некоректну роботу – загоряється відповідний індикатор.

Осучаснення усіх систем літака дозволить скоротити і кількість екіпажу. І таким велетнем як "Мрія" зможе управляти команда лише з чотирьох людей: командир, другий пілот, один бортінженер і один штурман, він же радист.

Ми розуміємо, що бюджет відновлення "Мрії" достатньо відчутний. 500 мільйонів євро – сума, яку ми озвучували раніше. Але має бути розуміння, що це – лише орієнтовна цифра. Літак "Мрія" – винятковий, в одиничному екземплярі, і окремі елементи є унікальними.

Ми ведемо підрахунки, проте називати зараз будь-які цифри некоректно. Фінальний кошторис залежатиме від низки факторів.

Наприклад, де виготовлятимуться деталі (власним ресурсом чи із залученням партнерів-підрядників), яку частину відновлених агрегатів зможемо використати при будівництві нового літака, яка буде логістика доставки окремих деталей, вузлів тощо. Поки маємо лише орієнтовні попередні підрахунки.

Перший етап залучення фінансів

Вже зараз фінансово підтримати відновлення "Мрії" готові міжнародні донори. Ми активно працюємо з нашими партнерами всередині країни і за кордоном.

27 лютого компанія Microsoft презентувала нове DLC для Microsoft Flight Simulator ― АН-225 "Мрія". Це перша успішна співпраця із залучення коштів на відновлення реальної "Мрії".

Якісного результату досягли завдяки злагодженій роботі команди Microsoft Flight Simulator, проєктної команди ДП "Антонов", активного сприяння міністра Михайла Федорова та Міністерства цифрової трансформації і, звісно, за підтримки та експертизи наших пілотів та інженерів.

Увесь прибуток від продажу доповнення "Mriya add-on" в Microsoft Flight Simulator компанія Microsoft перерахує на спеціальний рахунок для відбудови АН-225.

За що я щиро вдячний керівництву Microsoft Flight Simulator. Цифрова "Мрія" – це перший крок для відбудови нашого легендарного літака.

Важливо наголосити, що команда ДП "Антонов" також власними силами створюватиме нові проєкти для відновлення "Мрії". Жодних державних коштів чи дотацій з бюджету на цей проєкт станом на зараз не планується.

Ще один напрям із залучення коштів на відбудову – продукція із використанням зображення "Мрії".

Відповідальні бізнеси можуть звертатися до нас, підписувати договори на ліцензоване використання віжуала нашого літака. Так, кожне підприємство зможе долучитися до відновлення "Мрії".

Я вірю у наших інженерів та конструкторів. Вони здатні створити сучасну, технологічну "Мрію". І точно знайдуть найкраще рішення для тих викликів, які стоять сьогодні перед нами.

Я абсолютно впевнений, що війна закінчиться беззаперечною перемогою України. Нова "Мрія" підніметься у небо вільної, мирної України. Для Марії з Миколаєва, для мого сина і для кожного українця.