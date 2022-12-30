Виклики для криптоіндустрії в Україні в умовах війни

Головним викликом 2022 року стала повномасштабна російська війна. Навіть в умовах війни ми продовжуємо працювати над розвитком нових секторів економіки, зокрема, ринку віртуальних активів.

Адже криптоактиви довели, що можуть слугувати справжньою підтримкою в кризових ситуаціях. Тож розвиток інноваційної індустрії залишається одним із пріоритетів Мінцифри.

Працюємо над законодавством для віртуальних активів

16 березня в умовах війни Президент підписав закон, який запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні.

Новий закон "Про віртуальні активи" надасть зрозумілий правовий статус новому класу активів. Бізнес зможе офіційно вести діяльність з криптою, обслуговуватись у банках та відкрито декларувати доходи.

Легалізація ринку віртуальних активів стане драйвером розвитку цифрової економіки, допоможе залучити додаткові інвестиції, збільшить податкові надходження до державного бюджету.

Регульований обіг віртуальних активів зможе повернути увагу іноземних інвесторів як до країни, дружньої до цифрових інновацій, та покращить загальний імідж України.

Вже в квітні в межах робочої групи Мінцифра разом з представниками Нацбанку та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку ми продовжили працювати над законодавством для віртуальних активів.

До процесу також залучені представники української блокчейн-індустрії, зокрема, компанії KUNA, WhiteBit, Hacken, Remme, Bitfury, GeoPay.

Триває адаптація вітчизняного законодавства до загальноєвропейських норм регулювання криптовалют Markets in Crypto-Assets або MiCA.

З моменту ухвалення закону "Про віртуальні активи" ЄС значно оновив рекомендації щодо регулювання криптоактивів (MіCA). Оскільки, Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС, ми розглядаємо шляхи адаптації цих вимог з регуляторними механіками нашого законодавства.

Відповідно до правил MiCA, постачальників послуг криптоактивів зобов'яжуть дотримуватись вимог, спрямованих на захист споживачів. У випадку втрати коштів інвесторів, постачальників можуть притягнути до відповідальності.

До біржових платформ з'явиться вимога про надання white paper і санкції за використання інформації, що вводить в оману.

Для споживачів передбачені дисклеймери зі згадуванням ризиків втрат, пов'язаних із криптоактивами, для криптокомпаній правила — маркетингових комунікацій.

Також продовжується робота над проєктом закону про внесення змін до Податкового кодексу України в частині оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами, в межах якого будуть прописані також зміни до базового закону галузі.

Цей напрям роботи надзвичайно важливий, оскільки саме зміни до податкового законодавства є правовою підставою для початку державного регулювання на ринку віртуальних активів.

Вивчаємо європейські практики впровадження блокчейну в держсекторі

У червні Україна приєдналась до Європейського Блокчейн Партнерства в статусі спостерігача. Глобальна мета проєкту — створення пан-європейського блокчейну та інтеграція цифрового економічного простору ЄС та України.

Для України – це унікальна можливість вивчити європейський досвід впровадження технології блокчейн в сфері державного управління.

У вересні 2022 року ми створили спеціальну робочу групу для прискорення впровадження технології блокчейн у сферу державного управління.

У межах робочої групи вивчаємо можливі варіанти застосування технології блокчейн у держсекторі. Також співпрацюємо з провідною швейцарською консалтинговою блокчейн-компанією Verum Capital.

Україна прагне стати повноправним членом ЄБП та отримати доступ для українських компаній до загальноєвропейської регуляторної пісочниці для DLT-технологій.

Блокчейн-проєкти для спрощення надання гуманітарної допомоги

Нещодавно Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) та Stellar Development Foundation за підтримки Мінцифри запустили пілотний проєкт на базі блокчейну Stellar.

Його мета — спростити надання гуманітарних коштів у стейблкоїні USDC серед українських переселенців та людей, постраждалих від російської воєнної агресії.

В межах програми українці зможуть отримати стейблкоїни через цифрові гаманці Vibrant. Завдяки використанню технології блокчейн всі виплати здійснюються адресно та в оперативні терміни.

Блокчейн-технологія дозволить відстежувати рух грошей та впевнитись, що кошти дійсно надходять до українців, які їх потребують. Вивести грошову допомогу в криптоактивах в готівку можна в будь-якій філії MoneyGram. Зокрема, в Україні працює понад 4500 відділень компанії.

Пілот запущений у Києві, Львові та Вінниці. Згодом програму розширять на інші міста України.

Пілотний проєкт є показовим прикладом того, як використання технології блокчейн спрощує надання гуманітарних виплат для найбільш вразливих верств населення України та сприяє фінансовій інклюзії.

Блокчейн також посилить підзвітність донорських програм та може стимулювати виділення фінансування від міжнародних партнерів.

Запускаємо освітній проєкт із криптограмотності

Щоб українці отримали якісні практичні знання з використання віртуальних активів, Мінцифра разом із експертами форсайту "Віртуальні активи 2030" розробили базовий курс із криптограмотності.

Повноцінний курс із віртуальних активів охопить 100 годин теоретичної та практичної роботи. Навчання стартує у лютому 2023 року. Теоретична частина допоможе зрозуміти, як працюють технології блокчейн та криптоактиви, практична — отримати базові навички для роботи з новим класом активів.

Курс буде безкоштовним і запущений на державній освітній платформі Дія.Цифрова освіта.

Україна продовжує залишатися хабом для крипто та блокчейн-інновацій

Українські web3-стартапи за останні чотири роки залучили майже $1 мільярд, за даними венчурного фонду Hypra. За останні декілька років криптоактиви також здобули визнання й серед українських регуляторів. Відбувся величезний якісний зсув у позиції Нацбанку з 2017 року.

Біткоїн, як і решта криптоактивів, більше не вважаються грошовим сурогатом. Натомість у новій високотехнологічній галузі вбачають потужний драйвер для розвитку цифрової економіки.

Вперше в історії криптоспільнота долучилась до фандрейзингу на підтримку України. За даними аналітиків блокчейн-компанії Crystal Blockchain, світова криптоспільнота задонатила благодійним українським фондам понад $184 мільйони на підтримку України.

Українські митці та блокчейн-фахівці за підтримки Мінцифри створили перший NFT-музей META HISTORY та випустили понад 600 унікальних віртуальних експонатів.

Його мета — зафіксувати кожен день нашої боротьби з першого дня російської вторгнення, показати світу силу спротиву українських захисників. Команда проєкту зібрала близько $1 мільйона через продаж NFT-творів на допомогу Україні.

Криптокейс України показує, як можна використовувати новітні технології в умовах війни. ​​Успіх криптофандрейзингу пояснюється швидкістю та оперативністю обробки транзакцій, відсутністю обмежень, притаманних класичним фінансам.

Коли Нацбанк ввів обмеження на електронні грошові перекази та зняття іноземної валюти в зв’язку з воєнною ситуацією, можливості крипторинку дозволили оперативно забезпечувати постачання військової та гуманітарної допомоги.

Децентралізовані криптоактиви спрацювали ефективною альтернативою. Для ситуацій, в яких швидкість транзакцій вимірюється життями, можливість здійснення розрахунків у крипті без жодних затримок слугувала важливим та реально працюючим інструментом найшвидшого задоволення потреб армії, зберігала життя, та виступала запорукою нашої перемоги над ворогом.

Війна закінчиться нашою перемогою, а індустрія залишиться

Попри те, що в Україні триває російська війна, а на крипторинку — криптозима, ми зберігаємо спокій та впевненість, що екосистема, започаткована народженням Біткоїну, залишиться з нами назавжди.

Криптозима важлива для того, щоб саморегульований наразі крипторинок очистився від шахраїв, спекулянтів та охочих заробляти суто на хайпі. Усі проєкти зі зрозумілою доданою вартістю для користувачів будуть лише зростати та захоплювати нові сектори цифрової економіки, які наразі лише з’являються.

Волатильність, яку нерідко позиціонують як найбільш вразливу особливість криптовалюти, насправді є притаманною не тільки для неї. Будь-який новий клас активів на початку зазнає різкої зміни вартості.

Згодом, коли криптоактиви стануть звичним явищем для кожної людини, проблема волатильності перестане існувати. Волатильність Біткоїну буде дорівнювати волатильності такого класу активів, як, наприклад, нерухомість.

Незважаючи на війну, ми продовжуємо працювати над легалізацією ринку віртуальних активів, бо віримо в нашу перемогу.

Наша мета — створити в Україні одні з найкращих умов для криптоіндустрії та розвитку блокчейн-інновацій. Адже вже сьогодні ми маємо потужний потенціал для того, щоб стати справжнім світовим криптохабом.

Легалізація дозволить глобальним криптокомпаніям з багатомільярдною капіталізацією працювати в Україні, створювати додаткові робочі місця, залучати інвестиції та прискорити економічне відновлення нашої країни.