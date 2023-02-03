Як держава допомагає підтримувати український експорт

Під час війни не всі банки кредитують бізнес, адже фінансові ризики дуже зросли, а ті, хто кредитує, пропонують занадто високі ставки, що робить цей вид фінансування практично недоступним для більшості експортерів.

Тож держава вирішила виступити гарантом за такими кредитами і зараз ЕКА страхує видані експортерам кредити.

Таким чином, оскільки для банка ризики стають набагато меншими, умови кредитування для експортерів поліпшилися і ймовірність отримання позитивних рішень зросла.

Експортери, які уже скористалися програмою (серед них компанія "Ескада-М", яка виробляє шпоновані плити і успішно експортує їх у Велику Британію, Данію, Швецію, Швейцарію, Польщу та Молдову, компанія "Ластерн" - виробник харчової стрейч-плівки, чи "Дубенський завод гумово-технічних виробів", що після 24 лютого збільшив частку експорту до 80%) стверджують, що взяти в ній участь було не складно.

Пакет необхідних документів невеликий, а співробітники фінустанов охоче допомагають правильно оформити заявку.

Нагадаю, що отримати кредит за цією програмою може бізнес, товар якого відповідає вимогам ст. 8 закону "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження" і який має відповідний контракт.

Сума позики може досягати 20 млн грн строком до одного року, а ЕКА бере на себе страхування 85% такого кредиту.

Майже всі кредити, які уже були надані бізнесу в співпраці з ЕКА, не мали додаткових вимог до ліквідної та твердої застави. При цьому близько 80% кредитів надавалися під нульову відсоткову ставку.

Таким чином ЕКА і банки-партнери (яких на той час було три — це Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк) підтримали експортні контракти загальною вартістю 3,18 млрд грн до 17 країн, серед яких Австралія, Китай, Данія, Нігерія, Польща, Туреччина, Велика Британія.

Завдяки такій підтримці український бізнес в умовах воєнного стану зміг зберегти 1445 робочих місць і розширити ринки збуту.

Станом на кінець 2022 року кожна гривня, якою ЕКА застрахувала зовнішньоекономічні контракти українських підприємців, створила можливість для отримання 13,25 грн експортної виручки.

А це можна розглядати як один з ключових показників ефективності використання коштів платників податків, за рахунок яких, хоч і опосередковано, ми страхуємо фінансові ризики компаній.

Минулого року ЕКА отримало і визнання серед колег: ми стали членом-спостерігачем Міжнародного союзу страховиків експортних кредитів та інвестицій (Бернський Союз).

Наступний крок – отримання повноправного членства та міцні зв’язки з ключовими гравцями для структурування спільних торговельних угод та перестрахування наших ризиків.

Нам уже довіряють банки та члени бізнес-спільноти, але ми прагнемо прискорити рух до побудови екосистеми підтримки експортерів. У цьому напрямку ми вже співпрацюємо з Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Офісом з розвитку експорту та підприємництва, Торгово-промисловою палатою України.

Оскільки до нас звертаються і ті, хто раніше взагалі не працював на експорт, ми розпочали активну співпрацю з платформою NAZOVNI, розробленою МЗС.

Від початку поточного року нас регулює НБУ. Це дозволить рухатися у напрямку пом’якшення вимог до капіталу, тобто збільшити обсяг страхової відповідальності в чотири рази, як це практикують у світі, а також в подальшому знизить вартість наших послуг, адже ми перестанемо бути платником ПДВ.

2023 рік Експортно-кредитне агентство почало з розширення списку банків-партнерів: до них додалися Кредобанк та ПриватБанк.

Після вирішення питання валютного контролю за застрахованими ЕКА операціями відкриється шлях до розробки та впровадження нового продукту - повноцінного експортного факторингу.

Сумарно ліміт, який ми встановили в рамках портфельної програми доступного експортного фінансування для банків-партнерів, вже наблизився до 1 млрд грн.

Отже, шановні експортери, в цей непростий для всіх період, коли всі ми прагнемо пришвидшити перемогу України, час планувати свій успіх на зовнішніх ринках.

З ЕКА можливостей для залучення передекспортного фінансування та просування вашої продукції чи послуг за кордон у вас - достатньо.

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