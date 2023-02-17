"Хмари", штучний інтелект — основні тренди автоматизації бізнесу

Україна і війна росії проти неї в центрі уваги всього світу. Тому сьогодні домінуючими чинниками у розвитку будь-якої індустрії є невизначеність, потенційна світова економічна криза та подолання безпекових ризиків.

Як бачать розвиток індустрії інформаційних технологій в управлінні ресурсами підприємств (ERP) ключові гравці? Які тренди формують порядок денний на 2023 рік?

ERP (англ. Enterprise Resource Planning) - корпоративна інформаційна система, призначена для автоматизації обліку й керування.

Ще більше "хмари". ERP-системи відносяться до критичної інфраструктури, а робота критично важливих систем має не залежати від негараздів "на землі".

До того ж, вартість енергоресурсів за останній рік досягла найбільших світових максимумів, отже загальний тренд – організації шукають шляхи оптимізувати витрати на переміщення персоналу, оренду офісів, підтримку локальних мереж і серверів.

Стабільна "хмара" – відповідь на цей запит. Microsoft ще у 2021 році офіційно підтвердив плани щодо відкриття від 50 до 100 дата-центрів на рік. Інвестиції в кожен $0,5-1 млрд.

У 2023 відкриється найбільший і найближчий до України дата-центр Microsoft у Варшаві.

Тут цікаво, що сильний гравець ринку ERP – німецька компанія SAP, свою флагманську систему S/4HANA здебільшого розміщує також у дата-центрах Microsoft.

Ще більше інструментів безпеки в інформаційно-технологічному просторі.

В цьому випадку "хмара" і є тим інструментом, який дає можливість створити безпековий периметр – контролювати трафік даних, фільтрувати користувачів, створювати резервні копії.

Ще більше використання штучного інтелекту. Алгоритми штучного інтелекту, машинне навчання, боти – сьогодні це загальна велика хвиля розвитку інформаційних технологій.

Ось, наприклад, найпотужніший ШІ-чат-бот ChatGPT зчинив багато галасу останніми тижнями серед усіх індустрій.

До речі Microsoft підтвердив інвестиції в ChatGPT у розмірі $10 млрд і збирається використовувати цю технологію у власних додатках. ERP-системи також все більше містять елементи ШІ.

Здебільшого це підказки користувачам щодо планування запасів, роботи з дебіторською (клієнтською) заборгованістю, прогноз руху грошових коштів тощо.

Також активно розвивається напрямок розпізнавання документів і роботизація рутинних задач, що оптимізує витрати на бекофісні роботи.

Варто розуміти, що ШІ стає простіше використовувати, коли ERP-система працює як "хмарний" сервіс – тоді база даних системи, а це велетенська база даних, може бути легко задіяна для алгоритмів ШІ.

Ще більше уваги до партнерського каналу. Реальні проєкти щодо впровадження і підтримки ERP-систем виконують сертифіковані компанії, які мають партнерський статус від розробника цих систем.

Ці команди мають практичний досвід, компетенції у розумінні тих або інших бізнес-процесів. Успіх впровадження завжди залежить від професійного рівня таких команд.

Враховуючи технологічний розвиток ERP-систем останніми роками, а також очікування ринку щодо якості впроваджень, постачальники, зокрема Microsoft, у минулому 2022 році кардинально змінили підхід до роботи з партнерським каналом.

Отримання статусу і підтримки від вендора стало складнішим: наразі Microsoft має більше вимог до команд – треба мати більше, ніж раніше, сертифікованих фахівців, взаємодіяти із замовниками більш ретельно та мати успішні проєкти у "хмарних" середовищах.

Можемо констатувати, що ринок облікових/ERP систем в Україні рухається у фарватері світових трендів. Переважна більшість компаній розглядають перевід своїх облікових систему в хмару.

Це відповідає запиту українського бізнесу щодо безпеки даних та безперервності ведення діяльності.