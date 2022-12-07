Стовідсоткові гарантії за вкладами зберегли українцям 3,4 мільярди гривень

Кризова норма про повне відшкодування за банківськими вкладами фізичним особам та приватним підприємцям на період воєнного стану та три місяці після його відміни діє в Україні понад півроку.

За цей час квітневий закон №2180-ІХ зберіг українцям 3,4 млрд грн.

Після запровадження стовідсоткових гарантій за вкладами в Україні неплатоспроможними було визнано два банки – "Мегабанк" та "Банк Січ".

Зараз вкладники цих банків отримують відшкодування від Фонду гарантування вкладів. Загальна сума до виплати — 5,4 млрд грн. В тому числі 3,4 мільярди – кошти по рахунках із залишками понад 200 000 грн.

До квітневого закону такою була "стеля" відшкодування вкладнику за всіма вкладами в банку.

Раніше вкладники могли отримати кошти понад гарантовану суму лише як кредитори банку з четвертої черги після продажу його активів. У кризу 2015-2017 років коштів на виплати вкладникам понад гарантовану суму, на жаль, в більшості випадків не вистачило.

Активи банків були в поганому стані, а це переважно кредити, тому їх продаж був можливий лише із суттєвим дисконтом.

В умовах війни відшкодування вкладів дозволяє громадянам отримувати свої заощадження в повному обсязі. Це підтримка як для домогосподарств, так і для банківської системи, адже повні гарантії підтримують довіру вкладників.

Це вкрай важливо у кризовий період, що підтвердили дослідження цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з економіки.

Ідея запровадження стовідсоткового відшкодування за вкладами на етапі обговорення викликала жваві дискусії, адже такий крок в Україні було зроблено вперше.

Ключовими аргументами на підтримку новацій були тимчасовий характер повних гарантій та доведена ефективність цього інструменту в світовій практиці. До того ж, в нашій країні не звичайна економічна криза, а велика руйнівна війна.

Наразі цей кризовий інструмент повністю виправдовує себе в Україні. Навіть після 9-ти місяців повномасштабної війни обсяг коштів фізичних осіб у банках зростає.

Наприклад, за жовтень залишки коштів фізосіб, враховуючи підприємців, у банках-учасниках Фонду, виросли на 10 млрд грн – до 970 млрд грн. Повна гарантія та безперервність розрахунків відіграли важливу роль.

Більшість вкладників сприйняли стовідсоткові гарантії за вкладами позитивно, свідчить проведене в листопаді опитування серед читачів соціальних мереж Фонду гарантування вкладів.

Так, 43% респондентів відповіли, що наявність повної гарантії додає їм впевненості у збереженні коштів в банку, а ще 17% готові за можливості збільшити обсяг заощаджень на рахунках.

Що буде далі? Стовідсоткові гарантії за вкладами будуть діяти під час воєнного стану та три місяці після його відміни. Далі, згідно з квітневими змінами до законодавства, повернеться докризова система з обмеженням "стелі" гарантованого відшкодування, проте діятимуть підвищені гарантії до 600 000 грн. Ці гарантії, свідчать дані звітності Фонду на початок жовтня, покриватимуть 60% вкладів в банках.

Ситуація у банківській системі контрольована. Держава робить усе можливе, аби так тривало і надалі. У відповідь на воєнні виклики Фонд адаптував свої процеси – отримання відшкодування та ідентифікація вкладників проводяться банками-агентами дистанційно.

Ми ні на день не припиняли розрахунки із вкладниками і з 24 лютого виплатили 5,6 млрд грн відшкодування.

Тривають і виплати кредиторам, які напряму залежать від продажу активів. Після відкриття реєстрів нерухомості Фонд відновив продаж активів банків, що ліквідуються, у системі Prozorro.Продажі.

Результати перших аукціонів свідчать, що попит на активи є, а ціни — на довоєнному рівні. Завдяки успішному продажу активів кредитори за січень-жовтень отримали понад 3,5 млрд грн. Система гарантування працює, попри війну та економічні виклики.