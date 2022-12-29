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Війна – не перешкода російському і білоруському бізнесам в Україні

Війна – не перешкода російському і білоруському бізнесам в Україні

Як змінилася структура власності топ-10 компаній з російським або білоруським корінням протягом 300 днів війни.
Четвер, 29 грудня 2022, 08:13
Андрій Грищук
співзасновник платформи великих даних Vkursi

28 893 з понад 30 тис громадян і резидентів росії та білорусі продовжують бізнес в Україні, а 20 314 компаній в Україні мають ідентифіковані зв’язки з країною-агресором чи її посіпакою.

Про це свідчать дані russian Roots, реєстру компаній України, пов’язаних з рф та рб, для професійної перевірки контрагентів і виявлення російського коріння.

За даними дослідження, топ-10 компаній за виручкою, які потрапили в реєстр, очолюють компанії з білоруським, а не російським корінням.

Вони зареєстровані у Львівській області.

 

Більшість компаній займаються оптовою торгівлею (пальне, фармацевтичні товари, хімічні продукти), торгівлею автівками та косметичними товарами. Вони отримали у 2021 році понад 1 млрд грн виручки. Ідеться про такі компанії. 

  1. ТОВ "БНК-Україна". Засновник – БНК та "Бєлоруснафта".
  2. ТОВ з ІІ "Белферт Україна". Засновник – ВАТ "Гомельський хімічний завод".
  3. ТОВ "Вента.лтд". Засновник – АТ "Катрен" (рф).
  4. ТОВ "БЗТ-Україна". Засновник – "Бєлзарубєжторг".
  5. ТОВ "Агророзквіт". Засновник – ВАТ "Білоруська калійна компанія" (Білорусь) та Андрій Моргуль (Україна).
  6. ТОВ "Брокард Україна". Засновник – "Інденон холдингс лімітед" (Кіпр), бенефіціар – Філіп Бенасен (Франція).
  7. ТОВ "ТТВК". Засновник – "Кайфел трейдинг лімітед" (Кіпр), бенефіціар – Євген Морозов (рф).
  8. ТОВ "Ніссан мотор Україна". Засновник – компанія "Ніссан аутомотів Європа Са С" (Франція) і ТОВ "Ніссан менуфекчуринг рус" (рф).
  9. ПАТ "КВЗ". Бенефіціари – Станіслав Гамзалов (рф), Володимир і Наталія Приходько (Україна).
  10. ТОВ "Єрмак голд". Засновник – АТ "Ебр фінанцхолдинг аг" (Швейцарія), Ілля Алєксандров (Мальта, проживає в рф). Бенефіціар – Ілля Алєксандров.

Упродовж 300 днів великої війни компанії змінювали реєстраційні дані про засновників та бенефіціарів, мали справу з арештами рухомого майна, ініційованими Офісом генпрокурора, АРМА, БЕБ, Мін’юстом, але продовжують діяльність за винятком ТОВ "БНК-Україна" (порушена справа про банкрутство).

 

Лише одна з топ-10 компаній України за виручкою, які пов’язані з рф і рб, позбулася російського коріння в так званому першому коліні зв’язку. Мова йде про ТОВ "Брокард-Україна", де ідентифікували зміну кінцевого власника – громадянки рф Тетяни Володіної на громадянина Франції Філіпа Бенасена.

Володіна вийшла зі складу товариства. Про це свідчать дані комплексного досьє компанії на платформі Vkursi. "Перше коліно зв’язку" з рф та рб – бенефіціари або засновники, які є резидентами або громадянами рф чи рб.

Серед десяти найдохідніших компаній з російським чи білоруським корінням національні санкції були застосовані лише до "Агророзквіту", а міжнародні санкції торкнулися "Белферту України" та "Агророзквіту".

Формально санкції OFAC наклали на "Агророзквіт" у 2021 році, але застосували їх з 1 квітня 2022 року. "Белферт Україна" включене до списків Мінфіну США в межах санкцій, застосованих до концерну "Белнафтохім".

До 50% компаній були застосовані публічні обтяження рухомого майна АРМА, Мін'юстом, приватними виконавцями або БЕБ. Обтяження однієї юридичної особи припинене. Публічні обтяження рухомого майна зафіксовані у:

  1. ТОВ "БНК-Україна" (477 862 грн, зареєстроване приватним виконавцем),
  2. ТОВ "ТТВК" (обтяження автопарку, зареєстроване АРМА),
  3. ТОВ "Брокард-Україна" (5 276 495,18 грн: обтяження на 4 645 245,18 грн на підставі постанови про арешт коштів боржника та обтяження на 631 250 грн, зареєстроване БЕБ),
  4. ТОВ "Єрмак голд" (64 483 218,83 грн, зареєстроване БЕБ та приватним виконавцем).

Пʼять з десяти компаній змінювали реєстраційні дані про бенефіціарів або засновників, їх підданства, місця проживання чи вийшли із складу товариств.

Поза межами топ-10 компаній за виручкою ми з командою натрапляємо на чимало кейсів, які, імовірно, вказують на бажання власників компаній утримати статус-кво та обійти ризики, пов’язані з "токсичним" паспортом.

Серед популярних варіантів камуфлювання російського коріння – подвійне громадянство, оновлення даних про громадянство та місце проживання у ЄДР, включення іноземців або українців до складу засновників та бенефіціарів, використання складної структури власності, яка приховує російське або білоруське коріння в третьому "коліні зв’язку" та глибше.

Фахівці Vkursi поглиблено проаналізували складну структуру власності та ланцюжка першого, другого і третього "колін зв’язку" всіх компаній України.

Вони виявили ще понад 1 500 компаній з прихованим російським корінням, на які через низку підприємств у структурі власності мають вплив громадяни та резиденти країни-агресора або є кінцевими бенефіціарними власниками.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
війна Росія Білорусь санкції бізнес
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