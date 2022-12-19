Операційна ефективність: як правильно оптимізувати бізнес-процеси компанії
Віртуалізація, впровадження штучного інтелекту, покращення employee experience, корпоративна соціальна відповідальність.
Такими фахівці визначають основні тренди наступного 2023 року, а це означає, що більшість компаній почнуть вкладати в це свої ресурси, щоб залучити нових клієнтів, працівників та зробити бізнес більш прибутковим.
Та, на жаль, не всі розуміють, що впровадження трендів — не панацея від усіх "хвороб".
Адже для того, щоб бізнес працював як годинник та був ефективним, спочатку треба покращити базові речі — операційну ефективність та процеси.
Що таке операційна ефективність?
Теоретично ключовими завданнями операційної ефективності є скорочення витрат та зростання продуктивності. Тобто, коли результат досягається оптимальним шляхом без втрати зайвих ресурсів.
Але це – лише кінцева мета, якої не можна досягнути без атрибутів операційної ефективності. До них належать:
- Ефективна взаємодія між командами;
- Процеси, побудовані для людей;
- Культура турботи про свою команду, ключових стейкхолдерів та клієнтів;
- Гнучкість компанії та дії спеціалістів відповідно до цілей бізнесу;
- Безперервне вдосконалення;
- Прозорість процесів та швидкий доступ до інформації;
- Лояльність фахівців, досягнення ними амбітних цілей та показників.
Усе це можна забезпечити лише тоді, коли в компанії грамотно побудовані бізнес-процеси. Важливо розуміти, що процеси є скрізь.
Доставка води в офіс, рекрутинг та онбординг спеціаліста, оплата контриб’юторам чи узгодження user-flow продукту – усе вимагає чіткого плану дій, особливо, коли компанія проходить етап швидкого росту.
Тоді важливо не лише максимально оперативно змінити структуру департаментів, а оптимізувати й більшість процесів, які до того могли працювати нормально.
Зазвичай, в перші роки існування компанії часу на побудову чи автоматизацію цих процесів катастрофічно не вистачає. Тож вони з`являються самі собою, стихійно. Це нормально, але тільки до того часу, коли ви починаєте масштабуватися.
Наприклад, Boosta компанія стартувала з двох осіб. Офісом тоді була кухня в моїй квартирі, а перших фахівців ми шукали серед знайомих Звісно, що потреби в офіс-менеджері чи Jira-майстрі тоді не було.
Сьогодні ж у компанії працює понад 600 спеціалістів в 11 країнах, та сотні тисяч клієнтів з усього світу. Менеджерити усе це було б нереально без налагоджених процесів та функціонування бек-офісу, який відповідає за операційну та адміністративну діяльність.
Туди входять фінансисти, юристи, рекрутери, HR-менеджери, сисадміни, офіс-менеджери тощо.
Варто бути готовими до того, що таких спеціалістів, зазвичай, у компанії близько 20%. Чим швидше та масштабніше росте компанія, тим більше таких фахівців необхідно наймати.
Взаємозв`язок між ростом компанії та зміною бізнес-процесів доволі простий: компанія масштабується → збільшується кількість проєктів → з`являються нові люди → відкриваються нові офіси → виникає потреба в збільшенні операційних команд та оптимізації процесів.
Стихійні процеси не працюють. Чому та чим це загрожує?
Якщо процеси з`явилися стихійно та з часом ніяк не видозмінилися, кінцева мета буде досягатися досить складним шляхом без чіткого розуміння "навіщо ми це робимо" та з провалами в комунікації, втратою коштів, ресурсів, нервів.
Невдало сформовані процеси можуть:
- бути неефективними, якщо задля досягнення мінімально результату залучається дуже багато ресурсів;
- бути повільними, коли всі учасники процесу не можуть узгодити чіткі етапи та дедлайни кожного завдання;
- повторюватися кілька разів, що призводить до перенавантаження команди;
- бути зайвими, коли вже немає потреби в процесі, але по інерції чи звичці всі продовжують його виконувати;
- просто не працювати взагалі тощо.
Як правильно оптимізувати процеси?
Зміна та трансформація процесів – це завжди ресурснозатратно, адже треба знайти час, відповідального менеджера чи навіть зовнішнього консультанта.
Це стає основною причиною, чому менеджери сумніваються, чи варто щось оптимізувати.
Але переконатися в необхідності змін можна, використовуючи просту модель прийняття рішень – Декартову систему координат.
Після того, як рішення було прийнято, варто обрати методику оптимізації процесів. Їх існує досить багато, але найпоширенішою є DMAIC, яка розшифровується таким чином:
Define (визначте): розпочніть із визначення проблеми, цілі, процесу, параметрів.
Measure (виміряйте): зберіть показники, які потім зможете використати для того, щоб проаналізувати ефективність процесу.
Analyze (проаналізуйте): використовуючи отримані дані та визначені проблеми, з’ясуйте, у чому саме полягає неефективність процесу, що до цього призводить.
Improve (вдоскональте): розробіть стратегії, як можна покращити процес, що прибрати, додати чи автоматизувати. Впровадьте це.
Control (слідкуйте): контролюйте проміжні результати, порівнюючи їх зі зібраними на етапі Measure даними. Якщо стратегія довела свою ефективність, інтегруйте її в процес.
Якщо є потреба в створенні процесу з нуля, варто розглянути концепцію DMADV, яка дещо відрізняється від попередньої:
Define (визначте): чітко окресліть цілі майбутнього процесу.
Measure (виміряйте): визначте критичні показники, яких важливо досягнути за допомогою впровадження процесу.
Analyze (проаналізуйте): враховуючи цілі та бажані показники, розробіть механіку процесу, який відповідатиме вашим вимогам.
Design (створіть): створіть процес та потестуйте його.
Verify (перевірте): запровадьте процес та перевірте його ефективність.
До чого варто бути готовими при впровадженні змін?
Майже за кожним процесом стоїть людина, тобто зміна процесу – це зміна того, що роблять ваші фахівці.
Спеціалісти зіштовхнуться з новими для них інструментами чи деталями, тому варто враховувати те, що доведеться витратити ресурси та час на їхнє навчання.
Іншим важливим пунктом є комунікація з командою та донесення до них цінності цих змін. Найбільш робочою є така схема пояснення:
- Загальне ствердження. "У нас існує така проблема".
- Перепона. Розкажіть, як це заважає зараз.
- Остаточна крапка. Чому більше ми не можемо робити те, що робили раніше?
- Наша мета. До чого ми йдемо?
- Результат. Що зміниться після впровадження чи автоматизації процесу?
- Правила. Що треба робити, аби цього досягнути?
Зміни процесів не бувають легкими й не всі можуть сприйняти їх швидко, але це – гарантія подальшого розвитку компанії та інвестиції в її майбутнє.