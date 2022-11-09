Навіщо компанії автоматизувати навчання працівників

З розвитком технологій, з’являється усе більше професій та зростає потреба у здобутті нових навичок.

Наприклад, перелік топ-10 навичок проєктних менеджерів (Project Manager) за останні 7 років змінився на 70%.

Кожного року компанії виділяють все більші бюджети на навчання працівників. Виникають нові внутрішні курси, академії та університети.

Причиною цього є те, що знання та навички працівників часто не відповідають вимогам сучасного ринку праці. Проте, витрачені ресурси та кошти на традиційні навчальні проєкти часто не виправдовують себе.

Як змінилися вимоги до навичок топ-менеджерів за 7 років

Навіщо і коли компанії потрібно автоматизувати або реорганізувати навчання співробітників?

Часто саме HR або L&D відділ компанії розробляють навчальні програми, займаються пошуком/підбором матеріалів та наповненням навчальних програм. Також вони створюють та перевіряють тести, аналізують дані стосовно ефективності навчання.

Витративши свій час та ресурс ми очікуємо, що працівник відразу почне використовувати набуті знання на робочому місці. Та цього не відбувається, чому?

По-перше, складно виміряти ефективність навчання в реальному часі. По-друге, ми не розуміємо, що працівник засвоїв добре, а що ні.

По-третє, не вистачає часу для якісного аналізу навчального процесу та виявлення слабких сторін. Крім того, працівник засвоїв тільки теорію, а що робити із практикою?

Це вказує на те, що потрібно змінювати підходи до корпоративного навчання та автоматизувати його. Ось, ще декілька аргументів, коли компанії потрібно автоматизація навчання.

У компанії працює понад 100 співробітників і є постійна потреба навчати, адаптувати нових працівників та підвищувати їх кваліфікацію. Потрібно якомога швидше зрозуміти ефективність нового співробітника. Співробітники працюють у різних містах та країнах, а для компанії важливо, щоб всі отримали однаково якісну базу знань та дотримувались однієї корпоративної культури. Компанія зацікавлена у навчанні та кар’єрному зростанні працівника. Адже, дешевше інвестувати у навчання працівника, ніж наймати нового. Працівники належать до різних культур та поколінь. Багато хто працює з дому. Проте, компанії необхідно керувати таким колективом, як одним цілим. У компанії велика плинність кадрів. Потрібно постійно навчати нових працівників.

Отже, для того, щоб розвантажити роботу HR відділу, а навчання та адаптацію працівників зробити вимірюваними, ефективними, мобільним та єдиним для усіх працівників — компанії впроваджують автоматизацію.

З чого почати автоматизацію навчання?

Є безліч інструментів, які допоможуть частково автоматизувати навчання за допомогою автоматизації певних процесів. Наприклад, Microsoft Teams, Zoom для лекцій, вебінарів та 1:1 зустрічей.

Різноманітні сервіси для тестування, як Google форми, Kahoot та Quizlet. З Embedded Form — ви можете вбудувати різноманітні форми, опитування прямо на вашому сайті. Для зберігання та передавання інформації підходять Google форми та Google таблиці. Для відстеження планів і цілей навчання використовують xAPI.

Проте, це все часткова автоматизація процесів навчання. Для повної — компанії використовують навчальні платформи, так званні LMS (англ. Learning Management System), або LXP системи — альтернативи LMS.

Серед безкоштовних навчальних платформ можна використовувати Google Classroom, чи Moodle.

Якщо вирішили переходити на повну автоматизацію — сформулюйте вимоги до навчальної платформи.

Вони можуть виглядати так:

Можна проводити тестування та опитування прямо на платформі; Платформа сама аналізує результати навчання кожного співробітника окремо та видає їх у зручній для вас формі; Присутні функції персоналізації навчання. Наприклад, підлаштування під мову користувача, під його місцеперебування, під те, як йому краще сприймати контент (на слух, візуально, чи комбіновано) ; Платформу можна наповнювати будь-коли та додавати туди нових учнів; платформа має інтуїтивний інтерфейс, зрозумілий для усіх поколінь; На платформі є гейміфікація навчання. Видача сертифікатів, нагород та подача матеріалу у різних формах — мотивує працівників до навчання;

Це базові складові, які мають бути у навчальній платформі. Решта вимог може відрізнятися для кожної компанії окремо.

Як отримати від автоматизації навчання максимум?

Оцініть, яких витрат потребує автоматизація навчання та які очікування бізнес хоче отримати від цієї інвестиції.

Встановіть конкретні цілі та дедлайни, після аналізу, яких буде зрозуміло, чи реалізовує автоматизація навчання потреби та очікування компанії.

Проконсультуйтесь зі співробітниками. Запитайте у них, чи комфортно їм працювати із вибраними інструментами автоматизації. Чи спрощує та оптимізує це їх роботу. Чого їм не вистачає, а що подобається.

Розробіть стратегію навчання працівників. Сформуйте періодичність, з якою працівники мають навчатись.

Заплануйте, якої зміни поведінки чи навичок працівників ви хочете досягти та як перевірите це.

Дорослим потрібно чітко розуміти, навіщо вони чогось навчаються. На початку будь-якого навчання, тренінгу, курсу пояснюйте, навіщо його проходити.

Навчання — не лише лекції та книжки (як у школі). Якщо ви розробляєте контент для корпоративного навчання, додайте у нього практичні приклади та завдання.

Впровадження безперервного навчання в робочий процес ваших співробітників – це не просто забаганки окремої компанії, а економічний імператив.

Створення клімату, який виховує допитливість і саморозвиток є обов’язковим для успішного розвитку бізнесу.